İlkay Gündoğan’ın eşi Sara Arfaoui Gündoğan’dan ders gibi sözler

Manchester City'deki başarısıyla göğsümüzü kabartan İlkay Gündoğan'a bir övgü de kısa süre önce evlendiği Sara Arfaoui'den geldi.
27 yaşındaki güzel model, şu sözleriyle hemcinslerine ders verir gibiydi:
Manchester City'deki başarısıyla göğsümüzü kabartan İlkay Gündoğan'a bir övgü de kısa süre önce evlendiği Sara Arfaoui'den geldi.
27 yaşındaki güzel model, şu sözleriyle hemcinslerine ders verir gibiydi:
"Tüm dünya genelinde kadınların sorunu, kendilerine kötü davranan erkeklere aşık olmaları. Ama ben, beni her zaman el üstünde tutan ve parasıyla bana hükmedebileceğini asla düşünmeyen bir adamla evlendim."
YEMEKLER İLKAY'DAN
Evdeki yemeklerin çoğunu da özel bir şeften aşçılık dersleri alan İlkay'ın yaptığını söyleyen Sara Arfaoui, şu sözleriyle de kayınvalidesine seslendi:
"Böyle bir erkek yetiştirdiği için İlkay'ın annesine ne kadar teşekkür etsem az. İlkay, benim sonsuz aşkım."
İlkay'ın annesi Ayten Hanım, eşiyle yıldız futbolcu doğmadan önce Balıkesir'in Dursunbey ilçesinden Almanya'nın Gelsenkirchen kentine işçi olarak göç etmişti.
Sara Arfaoui, bu yaz İlkay'ın kuzeni olan ünlü voleybolcu Naz Aydemir ile beraber ailece tatil yapacaklarını söyledi.