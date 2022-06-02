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    İlkay Gündoğan’ın eşi Sara Arfaoui Gündoğan’dan ders gibi sözler

    İlkay Gündoğan’ın eşi Sara Arfaoui Gündoğan’dan ders gibi sözler: “Kadınlar, kendilerine kötü davranan erkekleri seviyorlar ama ben aksine İlkay gibi bir beyefendiyi seçtim. Annesine böyle birini yetiştirdiği için ne kadar teşekkür etsem az.”

    Bravo yenge

    Manchester City'deki başarısıyla göğsümüzü kabartan İlkay Gündoğan'a bir övgü de kısa süre önce evlendiği Sara Arfaoui'den geldi.

    Tunus asıllı İtalyan model, İtalya'daki bir dergiye verdiği röportajda eşini yere göğe sığdıramadı.

    27 yaşındaki güzel model, şu sözleriyle hemcinslerine ders verir gibiydi:

        "Tüm dünya genelinde kadınların sorunu, kendilerine kötü davranan erkeklere aşık olmaları. Ama ben, beni her zaman el üstünde tutan ve parasıyla bana hükmedebileceğini asla düşünmeyen bir adamla evlendim."

        YEMEKLER İLKAY'DAN
        Evdeki yemeklerin çoğunu da özel bir şeften aşçılık dersleri alan İlkay'ın yaptığını söyleyen Sara Arfaoui, şu sözleriyle de kayınvalidesine seslendi:

        "Böyle bir erkek yetiştirdiği için İlkay'ın annesine ne kadar teşekkür etsem az. İlkay, benim sonsuz aşkım."
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            Haberler Saklambaç İlkay Gündoğan’ın eşi Sara Arfaoui Gündoğan’dan ders gibi sözler
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