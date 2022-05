Can Yaman'ın başı takıntılı fanları yüzünden dertte! İtalya'daki evini değiştiren ünlü oyuncu şimdide Bebek'teki...

Bir süredir kariyerini sürdürdüğü İtalya'daki takıntılı hayranları yüzünden Roma'daki evini değiştiren Can Yaman, şimdi de Türkiye'deki ofisini satışa çıkardı. Bebek'in merkezindeki hukuk bürosuna 'satılık' ilanı koyulan yakışıklı oyuncunun bu kararı almasının arkasında ise yine takıntılı hayranları var. Can Yaman, özellikle yurt dışından gelen bazı fanlarının sürekli Bebek'teki bürosuna gitmesi ve ofisi telefon yağmuruna tutmaları üzerine daireyi satışa çıkardı.