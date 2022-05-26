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    Can Yaman'ın başı takıntılı fanları yüzünden dertte! İtalya'daki evini değiştiren ünlü oyuncu şimdide Bebek'teki...

    İtalya’daki evini hayranları yüzünden değiştiren Can Yaman, Bebek’teki hukuk bürosunu da takıntılı fanları yüzünden satışa çıkardı. İşte sizler için derlediğimiz 26 Mayıs tarihli Saklambaç haberleri...

    ’Can’ından bezdi

    Bir süredir kariyerini sürdürdüğü İtalya'daki takıntılı hayranları yüzünden Roma'daki evini değiştiren Can Yaman, şimdi de Türkiye'deki ofisini satışa çıkardı. Bebek'in merkezindeki hukuk bürosuna 'satılık' ilanı koyulan yakışıklı oyuncunun bu kararı almasının arkasında ise yine takıntılı hayranları var. Can Yaman, özellikle yurt dışından gelen bazı fanlarının sürekli Bebek'teki bürosuna gitmesi ve ofisi telefon yağmuruna tutmaları üzerine daireyi satışa çıkardı.



    MODAYA 'AT'ILDI
    Oyuncu Buse Narcı da moda sektörüne adım atan ünlü isimler kervanına katıldı. 'Gorgeous' isimli atının adını taşıyan bir moda markası çıkarmaya hazırlanan güzel oyuncu, ortağının ise Öykü Karayel'in ikizi Ezgi Karayel'in olduğunu açıkladı. Bu arada aşk hayatı sorulan Buse Narcı, ciddi bir ilişki içerisinde olduğunu söylese de sevgilisinin kimliğini gizledi.



    DERSİMİZ EDİS
    Türk Pop Müziği'nin yıldızı Edis, İstanbul Kültür Üniversitesi'ndeki bir araştırmaya konu oldu. İletişim Stratejileri dersi öğrencileri, Edis markasını inceledi ve 64 üniversiteden katılımcının olduğu araştırma sonuçlarına göre ona proje ve strateji geliştirdi. Öğrencilerle bir araya gelen başarılı şarkıcı, çok mutlu olup gururlandığını dile getirdi.



        AĞZINA BANT ÇEKTİ
        Geçtiğimiz günlerde ünlü sunucu Melike Öcalan'a yaptığı sözde şakayla büyük tepki çeken Mehmet Ali Erbil, önceki akşam Moon Life Dergisi'nin düzenlediği ödül töreninde boy gösterdi. Davete ağzına siyah bant çekerek katılan Mali, kendisine gelen eleştirilere bu şekilde yanıt verdi. 65 yaşındaki şovmenin yanındaki genç güzel ise "Mali artık konuşmuyor her konuştuğu olay oluyor o yüzden konuşma yasağı uyguladı'' diye konuştu.
        (Doğan SAVAŞ)



        FİNALE DOĞRU
        Bir Zamanlar Çukurova', büyük finale doğru adım adım ilerlerken, dördüncü sezonunda da perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor! Bu akşam saat 20.00'de atv'de ekrana gelecek dizide Hakan suçlunun yakalanmasından memnun gibi görünürken Vahap'ın da baskısı ile Abdülkadir'i hapisten çıkarmanın yollarını aramaya başlar. Hakan'ın bu tavırları Züleyha'nın şüphelerini artıracaktır.



        UTANGAÇ PINAR
        Oyuncu Pınar Deniz, önceki akşam katıldığı Cannes Film Festivali dönüşü görüntülendi. Dünyaca ünlü yıldızlarla aynı ortamda olmanın kendisini çok heyecanlandırdığını söyleyen güzel oyuncu, "Tarantino'yu çok severim ama rahatsız etmemek için yanına gitmedim" dedi. (Doğan SAVAŞ)



            FİLİNTA GİBİ
            Ekranların iki başarılı oyuncusu Hazal Kaya ve Meriç Aral, geçtiğimiz gün bir AVM''de görüntülendi. Beraber objektiflere poz veren ikiliden Kaya'nın 'Filinta Gibiyim' yazılı tişörtü gözlerden kaçmadı.



            DURU GÜZEL
            Hazal Subaşı, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Tek başına alışverişe çıkan güzel oyuncu, sadeliği ve doğal güzelliği ile göz kamaştırdı. Bu yaz çalışmaya devam edeceğini söyleyen güzel oyuncu, "Sadece 1 ay tatilim olacak" dedi.



            FOTOŞOK!
            Her zaman fit haliyle görmeye alışık olduğumuz Hande Yener, önceki akşam bir ödül törenindeki görüntüsüyle şoke etti. 49 yaşındaki güzel popçunun sarkık göbeği, objektiflere böyle yansıyınca "Fotoşok" yorumları yapıldı.

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            Yine ’açık’ verdi
            Haberler Saklambaç Can Yaman'ın başı takıntılı fanları yüzünden dertte! İtalya'daki evini değiştiren ünlü oyuncu şimdide Bebek'teki...
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