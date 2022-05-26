Can Yaman'ın başı takıntılı fanları yüzünden dertte! İtalya'daki evini değiştiren ünlü oyuncu şimdide Bebek'teki...





DERSİMİZ EDİS

Türk Pop Müziği'nin yıldızı Edis, İstanbul Kültür Üniversitesi'ndeki bir araştırmaya konu oldu. İletişim Stratejileri dersi öğrencileri, Edis markasını inceledi ve 64 üniversiteden katılımcının olduğu araştırma sonuçlarına göre ona proje ve strateji geliştirdi. Öğrencilerle bir araya gelen başarılı şarkıcı, çok mutlu olup gururlandığını dile getirdi.