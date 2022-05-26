Can Yaman'ın başı takıntılı fanları yüzünden dertte! İtalya'daki evini değiştiren ünlü oyuncu şimdide Bebek'teki...

Bir süredir kariyerini sürdürdüğü İtalya'daki takıntılı hayranları yüzünden Roma'daki evini değiştiren Can Yaman, şimdi de Türkiye'deki ofisini satışa çıkardı. Bebek'in merkezindeki hukuk bürosuna 'satılık' ilanı koyulan yakışıklı oyuncunun bu kararı almasının arkasında ise yine takıntılı hayranları var. Can Yaman, özellikle yurt dışından gelen bazı fanlarının sürekli Bebek'teki bürosuna gitmesi ve ofisi telefon yağmuruna tutmaları üzerine daireyi satışa çıkardı.
MODAYA 'AT'ILDI
Oyuncu Buse Narcı da moda sektörüne adım atan ünlü isimler kervanına katıldı. 'Gorgeous' isimli atının adını taşıyan bir moda markası çıkarmaya hazırlanan güzel oyuncu, ortağının ise Öykü Karayel'in ikizi Ezgi Karayel'in olduğunu açıkladı. Bu arada aşk hayatı sorulan Buse Narcı, ciddi bir ilişki içerisinde olduğunu söylese de sevgilisinin kimliğini gizledi.
DERSİMİZ EDİS
Türk Pop Müziği'nin yıldızı Edis, İstanbul Kültür Üniversitesi'ndeki bir araştırmaya konu oldu. İletişim Stratejileri dersi öğrencileri, Edis markasını inceledi ve 64 üniversiteden katılımcının olduğu araştırma sonuçlarına göre ona proje ve strateji geliştirdi. Öğrencilerle bir araya gelen başarılı şarkıcı, çok mutlu olup gururlandığını dile getirdi.