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    Demet Evgar ve Levent Babataş’ın yaptığı düğün mahalleliyi isyan ettirdi! Sosyetenin tanınmış ismi Pelin Doğan'da sert tepki

    Demet Evgar ve Levent Babataş’ın önceki gün Emirgan’daki evlerin de yapılan düğün, mahalleliyi isyan ettirdi. Komşuları, müzik sesi ve de araçlardan hayli rahatsız oldu...

    Düğün dernek isyan!

    Başarılı oyuncu Demet Evgar ve Levent Babataş, Mart'taki nikah töreninden sonra önceki akşam da Emirgan'daki evlerinde düğün yaptı.



    Ancak Snob Magazin'in haberine göre; Emirgan sakinleri, düğün nedeniyle yayılan müzik sesi ve daracık sokaklara park edilen araçlardan rahatsız oldu.



    Sosyetenin tanınmış simalarından Pelin Doğan da tepkisini sosyal medyadan şu sözleriyle dile getirdi: "Emirgan'ın sokaklarını kapatıp, yaşlısı hastası demeden mahvettiler! Mahalle düğünü yapacaksan Arnavut kaldırımlı sokaklarda yaşayan insanları düşüneceksin! Vale bile tutmadan yüzlerce insanın evinin, apartmanının kapı önlerini sokaklarını kapadılar. Hiç yakışmadı."
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        Haberler Saklambaç Demet Evgar ve Levent Babataş’ın yaptığı düğün mahalleliyi isyan ettirdi! Sosyetenin tanınmış ismi Pelin Doğan'da sert tepki
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