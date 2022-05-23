Demet Evgar ve Levent Babataş’ın yaptığı düğün mahalleliyi isyan ettirdi! Sosyetenin tanınmış ismi Pelin Doğan'da sert tepki

Başarılı oyuncu Demet Evgar ve Levent Babataş, Mart'taki nikah töreninden sonra önceki akşam da Emirgan'daki evlerinde düğün yaptı.
Ancak Snob Magazin'in haberine göre; Emirgan sakinleri, düğün nedeniyle yayılan müzik sesi ve daracık sokaklara park edilen araçlardan rahatsız oldu.
Sosyetenin tanınmış simalarından Pelin Doğan da tepkisini sosyal medyadan şu sözleriyle dile getirdi: "Emirgan'ın sokaklarını kapatıp, yaşlısı hastası demeden mahvettiler! Mahalle düğünü yapacaksan Arnavut kaldırımlı sokaklarda yaşayan insanları düşüneceksin! Vale bile tutmadan yüzlerce insanın evinin, apartmanının kapı önlerini sokaklarını kapadılar. Hiç yakışmadı."