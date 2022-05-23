Mohammed Alsaloussi’nin yeni model sevgilisi Eden Polani güzelliğiyle Şeyma Subaşı'nı gölgede bıraktı!





Bu arada Şeyma Subaşı'na 2 milyon TL'lik Richard Mille marka bir saat hediye eden Mohammed Alsaloussi, Eden Polani'ye de 210 bin Euro yani yaklaşık 3 milyon 525 bin TL'lik bir saat alarak da Şeyma'yı kızdıracak bir hamlede bulunmuş oldu.

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