Sahneden kazandığını gayrimenkule yatıran ünlü popçu Demet Akalın'ın yeni evinin fiyatı dudak uçuklattı





Hem Sinan Akçıl'ı hem de Burcu Kıratlı'yı tanıyan biri olarak ben de yeni hayatlarında hem mutluluklar hem de iş hayatlarında başarılar dilerim...



3 ŞARKI İÇİN BİR EV

Son dönemde sanat dünyasında şarkıcılar ile besteciler arasında bir kriz yaşanıyor. Söz yazarlarından şarkı almak isteyen sanat dünyasının önde gelen isimleri, bir şarkıya 1 milyon TL'ye kadar ödeme yapma durumunda kalıyormuş. Normal bir besteciden şarkı almanın fiyatı ise 150 bin ile 350 bin TL arasında değişiyormuş. Geçen gün bir sanatçı arkadaşım ile otururken budan şikayet etti. Piyasada var olmak için yeni çalışmalar yapması gerektiğini söyleyen dostum, bir besteciye 3 şarkı için 1+1 evini vermiş. Evet yanlış duymadınız, besteciye 3 şarkı için bir ev vermiş.

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