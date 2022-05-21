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    Gazetecileri görünce büyük panik yaşayan Çağla Şikel adeta köşe kapmaca oynadı

    Eski manken Çağla Şikel, Etiler’de bir mekan çıkışı gazetecileri görünce büyük panik yaşadı. İşte sizler için derlediğimiz 21 Mayıs tarihli Saklambaç haberleri...

    Köşe kapmaca

    Ünlü manken Çağla Şikel önceki gece ablası ve arkadaşlarının olduğu bir grup ile Etiler'deki bir mekan çıkışı görüntülendi. Mekan çıkışında gazetecilerin olduğunu fark eden güzel manken arabasına hızlıca bindikten sonra iki erkekle bulunduğu sokağın köşesinde bir araya geldi. Hedef şaşırtmak isteyen Şikel, gazetecilerin takibi sonrası bebek otelde buluşarak içeriye birlikte girdiler.



    'KALBİM HASARLI'
    İrem Derici 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramında Altınoluk'ta 5 Bin kişiye konser verdi. Kısa bir süre önce Cem Belevi'den ayrılan Derici, "Bütün yaralar 4 günde geçer, o yüzden sevmek güzel bir his" dedi.



    HARİKA KONSER
    Başarılı sanatçı Burcu Güneş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Antalya'da sahnedeydi. Konserde sahne alan Güneş, Antalyalı sevenlerine coşkulu bir bayram yaşattı.



        GÜZEL BİR ÖYKÜ
        Alanya Belediyesi bu yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu Öykü Gürman ile kutladı. 10 bin kişinin katılımı ile renkli geçen kutlamada Öykü Gürman'ın güzelliği, şarkiları ve performansı ile iki saate yakın sahnede kaldı. İskeledeki programlar ve tekne turuyla Alanya bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.



        10 BİN KİŞİ COŞTU
        Türk pop müziğinin yön veren ismi Ersay Üner, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Bursa'da sahne aldı. Üner, dillere pelesenk olmuş şarkılarından oluşan repertuvarını 10 bin kişiyle beraber seslendirdi.



        DERTLERİ UNUTTUK
        Başarılı sanatçı Cem Adrian, Back Drop Media organizasyonuyla geçtiğimiz gün Mersin'de harika bir konsere imza attı. Cem Adrian, "Bu gece dertleri unutuyoruz" dedi.



            ZEYNEP BEMBEYAZ!
            Türk pop müziğinin başarılı ismi Zeynep Bastık, 19 Mayıs'ta Beşiktaş Meydanı'nda sahne aldı. Beyaz elbisesi ve yeni şarkısı için kestirdiği kısa saçlarıyla ilk kez sahne alan Bastık, büyük alkış aldı.



            CANNES 'ÇİÇEK'İ
            Dünyaca ünlü bir dondurma markasının, müzik dünyasının efsane ismi Kylie Minogue ve Güney Kore'nin ünlü DJ'i Peggy Gou ev sahipliğinde Cannes'da gerçekleşen etkinliğine, başarılı oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Türkiye'nin onur konuğu olarak katıldı. Kıyafetleri ve güzelliğiyle dikkat çeken genç yıldız, yabancı basından da büyük ilgi gördü.



            HÜLYA STÜDYODA
            Hülya Avşar, geçtiğimiz gün Akatlar'da stüdyo çıkışı görüntülendi. Muhabirlerin "Stüdyodaydınız, yeni bir şarkı yolda galiba" cümlesi üzerine Avşar "Evet yeni şarkılar için Ayvalık'tan döndüm, hemen stüdyoya girdim" dedi.



                BODRUM ÖZLEMİ
                Hande Ataizi önceki akşam arkadaşları ile Galataport da görüntülendi. Ataizi, "Tatile 3 bölüm kaldı Haziranın 16'sı bitiyor. Allah nasip ederse Eylül'de yine başlıcaz ben de çocukları alıp Bodruma tatile gidicem" dedi.



                GÜNÜNÜ OĞLUNA AYIRDI
                Güzel şarkıcı Emina Jahovic, önceki gün oğlu Yavuz ile birlikte bir alışveriş merkezindeydi. Gününü oğluna ayrıldığını söyleyen güzel şarkıcı, "Bugün anne oğul eğlendik" dedi.



                YAPRAK DÖKÜMÜ
                Daha önce birçok kez şampuan markasının reklam filmlerinde yer alan güzel oyuncu Fahriye Evcen'in saçlarının son görüntüsü şaşırttı. Geçtiğimiz günlerde Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen bir etkinlikte boy gösteren Fahriye Evcen, görüntüsüyle gündem oldu. Bir dönem dolgun saçlarıyla reklam filmi için kamera karşısına geçen Fahriye Evcen'in saçlarının döküldüğü ve seyrekleştiği görüldü. 35 yaşındaki oyuncunun kullandığı çıtçıtlar da dikkat çekti.



                    TURNE BAŞLIYOR
                    Pelin Karahan, oyunculuk kariyerinde ilk kez bir tiyatro oyununda rol aldı. Güzel oyuncu: "Şaşırt Beni adlı oyunumuz çok beğenildi. Turne başlıyor" dedi.



                    HEM YAZDI HEM DE OYNADI
                    Türk pop müziğin zirvedeki isimlerinden Ece Seçkin, bir mobilya markasının yeni reklam yüzü oldu. Kameralar karşısına geçen Ece Seçkin, firmaya sözü ve bestesi kendisine ait olan bir şarkı hazırladı. Projede özel olarak reklam jingle'ının mimarı olarak yer alan Ece Seçkin, aynı zamanda kampanya stratejisine büyük katkı sağladı.



                    YAĞMURA RAĞMEN DERYA!
                    Türk pop müziğinin başarılı ismi Derya Uluğ, Adana'da sahne aldı. Konserde sağnak yağmura rağmen alanı dolduran binlerce kişi bayramı doyasıya kutladı. Uluğ, "Bayram bereketiyle geldi. Hepimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun" sözleriyle misafirlerinin bayramını kutladı.



                        ÇUKUROVA ZİRVEDE
                        Perşembe akşamları atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, Tüm Kişiler kategorisinde en çok izlenen yapım oldu. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', 137'nci bölümüyle ekrana geldi. Adım adım büyük finale doğru ilerleyen ve #GeçmişinHesabı etiketiyle sosyal medyanın en çok konuşanları arasındaydı. 'Bir Zamanlar Çukurova', reytinglerde ise %6,06 izlenme oranı ve %16,20 izlenme payı alarak Tüm Kişiler'de birinci oldu. Dizi Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olduğunu bir kez daha kanıtladı.



                        MUHTEŞEM KUTLAMA
                        Türk pop müziğinin güçlü sesi Merve Özbey 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Muğla'da sahne aldı. Özbey, Milas Atapark Meydanı'nı dolduran 15 bin kişinin bayramını "Türk Milleti'nin büyük önderi Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği bu anlamlı bayramda milletimize sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum." sözleriyle kutladı.

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                        Haberler Saklambaç Gazetecileri görünce büyük panik yaşayan Çağla Şikel adeta köşe kapmaca oynadı
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