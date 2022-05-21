Gazetecileri görünce büyük panik yaşayan Çağla Şikel adeta köşe kapmaca oynadı

Ünlü manken Çağla Şikel önceki gece ablası ve arkadaşlarının olduğu bir grup ile Etiler'deki bir mekan çıkışı görüntülendi. Mekan çıkışında gazetecilerin olduğunu fark eden güzel manken arabasına hızlıca bindikten sonra iki erkekle bulunduğu sokağın köşesinde bir araya geldi. Hedef şaşırtmak isteyen Şikel, gazetecilerin takibi sonrası bebek otelde buluşarak içeriye birlikte girdiler.
'KALBİM HASARLI'
İrem Derici 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramında Altınoluk'ta 5 Bin kişiye konser verdi. Kısa bir süre önce Cem Belevi'den ayrılan Derici, "Bütün yaralar 4 günde geçer, o yüzden sevmek güzel bir his" dedi.
HARİKA KONSER
Başarılı sanatçı Burcu Güneş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Antalya'da sahnedeydi. Konserde sahne alan Güneş, Antalyalı sevenlerine coşkulu bir bayram yaşattı.