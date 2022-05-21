Gazetecileri görünce büyük panik yaşayan Çağla Şikel adeta köşe kapmaca oynadı





ÇUKUROVA ZİRVEDE

Perşembe akşamları atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, Tüm Kişiler kategorisinde en çok izlenen yapım oldu. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', 137'nci bölümüyle ekrana geldi. Adım adım büyük finale doğru ilerleyen ve #GeçmişinHesabı etiketiyle sosyal medyanın en çok konuşanları arasındaydı. 'Bir Zamanlar Çukurova', reytinglerde ise %6,06 izlenme oranı ve %16,20 izlenme payı alarak Tüm Kişiler'de birinci oldu. Dizi Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olduğunu bir kez daha kanıtladı.