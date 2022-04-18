Tolgahan Sayışma'nın hem yapımcılığını hem de oyunculuğunu üstlendiği 'Aynasız Haluk' 29 Nisan'da vizyonda olacak





STRATEJİK...

Kerem Bürsin, sevgilisi olduğu iddia edilen Stephanie Cristina Cayo'yu sosyal medyadan takip etmezken tam tersi Cayo ise Bürsin'i ediyor. Tabii Stephanie Cristina Cayo'nun ablası Barbara Cayo da takibe almış Kerem Bürsin'i... Ama yakışıklı oyuncu onu da geri takip yapmamış. Nedeni de 10.3 milyon takipçisi olan Bürsin'in eğer sevgilisini takip ederse takipçi sayısının azalacağından çekinmesiymiş. Bakalım bu ilişki nereye kadar gidecek?



RAMAZAN GELENEĞİNİ HATIRLAYAN ÇIKAR MI?

Ramazan ayının gelmesi ile iftar yemekleri verilir, ünlüler bu iftar yemeklerinde boy gösterirdi. Tabii küsler barışır, dargınlıklar biterdi. Benim de magazin muhabirliği yaptığım dönemde bunların hepsini yaşamış biri olarak en çok Hülya Avşar, Gülben Ergen, Seda Sayan ve Sibel Can'ın verdiği iftar yemeklerini kaçırmazdım. Çünkü tüm ünlü isimler burada olur, en güzel haberler çıkardı. Şimdi ise iftar yemeklerini bırakalım Aleyna Tilki'nin klibini, Gülşen'in kıyafetlerini konuşur olduk. Yazdığım isimleri artık geçtim ama yeni dönem oyuncularından biri çıkıp tüm oyuncu arkadaşlarını toplasa bir iftar verse, magazin muhabirleri restoranda o ünlülerle röportajlar yapsa ne de güzel olmaz mı? Bence çok güzel olur. Ramazan bitmeden böyle bir baba yiğit çıkar mı dersiniz?

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