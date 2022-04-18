Tolgahan Sayışma'nın hem yapımcılığını hem de oyunculuğunu üstlendiği 'Aynasız Haluk' 29 Nisan'da vizyonda olacak

Başarılı oyuncu Tolgahan Sayışman'ın sahibi olduğu Han Medya'nın yapımcılığını üstlenmiş olduğu Aynasız Haluk isimli filminin afişi ve fragmanı yayınlanmış; büyük de ses getirmişti.
Söz konusu projenin yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen'in oturduğu bilinirken filmin oyuncu kadrosunda ise Tolgahan Sayışman, Algı Eke, Erdal Özyağcılar, Sarp Bozkurt, Mehmet Bozdoğan, Aslıhan Karalar, Barbaros Dikmen, Sera Tokdemir ve Burak Serdar Şanal var. Tolgahan Sayışman, hem yapımcılığını hem de başrolünü üstlendiği "Aynasız Haluk" filmine daha şimdiden 8 milyon TL harcamış. Tabii daha reklam ve diğer giderler hariçmiş. Toplamda 10 milyon TL gibi bir rakama mal olacak "Aynasız Haluk" filmi, 29 Nisan'da gösterime giriyor. Benim de büyük merakla beklediğim filmin umarım gişesi bol olur.
UYANIK KEREM!
Kerem Bürsin ile Hande Erçel'in ilişkilerini noktalamasının ardından Bürsin, Malaga Film Festivali'nin davetlisi olarak İspanya'ya gitmişti. Bu ziyaretin ardından yakışıklı oyuncunun adı İspanyol güzel Stephanie Cristina Cayo ile aşk haberlerine karıştı. Bu iddiayla ilgili ilgili o kadar çok mesaj aldım ki anlatamam.