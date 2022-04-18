Sadettin Saran'la aşk iddiaları ile gündeme gelen Birce Akalay'dan şimdide Emin Ali Çakırkaya'la anılıyor

Sadettin Saran'la önce İstanbul'daki bir mekanda, ardından da Çanakkale'deki bir otelde görülen Birce Akalay, ünlü iş insanıyla çıkan aşk haberlerini yalanladı. Akalay'ın ismi şimdi de Emin Ali Çakırkaya ile anıldı. Güzel oyuncuyla aynı anda Çanakkale'de olduğu ortaya çıkan Çakırkaya, Akalay'la Instagram'da takipleşmeye başladı. İkilinin çevresi, "Birbirlerini tanıma aşamasında oldukları için Birce, ilişkiyi gizli tutuyor" yorumu yaptı...
KEYİF DEMETİ
Demet Şener, kendisini yaşgünü kutlaması için Paris'e götüren sevgilisi Tolga Arman ile önceki gün Bebek'te görüntülendi. Keyifli halleriyle objektiflere poz veren Şener, "Her şey çok güzel gidiyor, güzel bir Paris tatilimiz oldu. Çok eğlendik, bolca da gezdik" dedi. (Doğan SAVAŞ)
KARAR VAR TARİH YOK
Öykü Gürman, önceki akşam Kıbrıs'taki bir otelde sahne aldı. Güzel şarkıcıyı, nişanlısı Fatih İçmeli de en ön masadan izledi. 39 yaşındaki Öykü Gürman "Pandemiden sonra evlenme kararı alan ünlüler var. Çok güzel birliktelikler var ama karar alınıyor; tarih verilemiyor. Bizde de böyle oldu" dedi. (Aydın HAMZA)