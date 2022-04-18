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    Sadettin Saran'la aşk iddiaları ile gündeme gelen Birce Akalay'dan şimdide Emin Ali Çakırkaya'la anılıyor

    Adı Sadettin Saran’la anılan Birce Akalay, iddiaları reddetmişti. Güzel oyuncunun şimdi de iş insanı Emin Ali Çakırkaya ile aşk yaşadığı konuşuluyor. İşte sizler için derlediğimiz 18 Nisan tarihli Saklambaç haberleri...

    Birce ’Emin’ ellerde

    Sadettin Saran'la önce İstanbul'daki bir mekanda, ardından da Çanakkale'deki bir otelde görülen Birce Akalay, ünlü iş insanıyla çıkan aşk haberlerini yalanladı. Akalay'ın ismi şimdi de Emin Ali Çakırkaya ile anıldı. Güzel oyuncuyla aynı anda Çanakkale'de olduğu ortaya çıkan Çakırkaya, Akalay'la Instagram'da takipleşmeye başladı. İkilinin çevresi, "Birbirlerini tanıma aşamasında oldukları için Birce, ilişkiyi gizli tutuyor" yorumu yaptı...



    KEYİF DEMETİ
    Demet Şener, kendisini yaşgünü kutlaması için Paris'e götüren sevgilisi Tolga Arman ile önceki gün Bebek'te görüntülendi. Keyifli halleriyle objektiflere poz veren Şener, "Her şey çok güzel gidiyor, güzel bir Paris tatilimiz oldu. Çok eğlendik, bolca da gezdik" dedi. (Doğan SAVAŞ)



    KARAR VAR TARİH YOK
    Öykü Gürman, önceki akşam Kıbrıs'taki bir otelde sahne aldı. Güzel şarkıcıyı, nişanlısı Fatih İçmeli de en ön masadan izledi. 39 yaşındaki Öykü Gürman "Pandemiden sonra evlenme kararı alan ünlüler var. Çok güzel birliktelikler var ama karar alınıyor; tarih verilemiyor. Bizde de böyle oldu" dedi. (Aydın HAMZA)



        GÖRÜŞÜRSEN ESKİ KOCA OLMAZ
        Nurgül Yeşilçay'ın 2004- 2010 yılları arasında evli kaldığı oyuncu Cem Özer, "Necati bey ile tanışmadım henüz, tanışmayı istiyorum" dedi. Ünlü oyuncudan jet cevap geldi: Necati de Cem'le tanışmak istedi ama fırsatımız olmadı. Gerçi durduk yere eski kocayla da görüşmenin pek bir manası olmadığını düşünüyorum. Her dakika görüşürsen eski koca olmaz.



        'CAN'DAN İLGİDAN
        Türkiye'deki şöhretini İtalya'ya taşıyan Can Yaman, burada da genç kızların yakın markajında... Önceki akşam Roma'daki bir gece kulübünde eğlenen yakışıklı oyuncunun etrafını İtalyan güzeller sardı. Can Yaman, hayranlarıyla da bol bol hatıra fotoğrafı çektirip bir kez daha gönülleri fethetti.



        ÇÖL GÜZELİ
        Popçu Ece Seçkin, bir mobilya firması ile yüksek bütçeli bir reklam anlaşmasına imza attı. Güzel popçu, çekimleri üç gün sürecek olan reklam filmi öncesi dinlenmek için kendini Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'ye gitti. Çölde çektirdiği fotoğraflarla tarzı ve güzelliği ile herkesi kendisine hayran bırakan Ece Seçkin, cip safari yapmayı da ihmal etmedi.



            SON DURAK NİĞDE
            Çocuklar Gülsün Diye Derneği, yeni anaokulları kazandırmaya hızla devam ediyor. Gülben Ergen'in kurucusu olduğu dernek, 42. anaokulunu Niğde'nin Bor ilçesinde açacak. 22 Nisan'da açılacak okul, yapılacak töreninin ardından Millî Eğitim Bakanlığı'na bağışlanacak.



            ZOR MESLEK
            Oyuncu Fadik Sevin Atasoy, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. 11 yıldır Amerika'da yaşayan Atasoy "Yurt dışında oyunculuk yapmak zor mu?" sorusuna "Oyunculuk mesleği her yerde zor. Her ülkenin kendine göre bir zorluğu var" dedi.



            NEBAHAT SÜRPRİZİ
            Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. Cumartesi günü 48.bölümü ile atv'de ekrana gelen dizi, '#BüyükAn' etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu. Suzan ile Akif'in nikahına Nebahat'in çıkarması damga vurdu. Akif'in Suzan için bestelediği şarkı yerine Akif ile Neboş'un aşk dolu klibi yayınlandı. Bunun üzerine Suzan nikahı terk etti.



                NİŞANTAŞI YEŞİLLENDİ
                Seçkin Piriler, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Yeşil kıyafetiyle dikkat çeken Piriler, "Anadolu- Rock tarzı bir şarkıyla sevenlerimle buluşacağım" diyerek boşandığı rockçı Kaan Tangöze'ye gönderme yaptı.



                ŞANTAJ ŞOKU
                İlk iki bölümüyle milyonların beğenisini kazanan Hakim, bu akşam yeni bölümüyle saat 20.10'da atv'de ekrana gelecek. Ömer Arif, tehdit telefonuyla altüst olur. Şantajcı, hakimden para koparmaya çalışır. Bu gizemli kişinin peşine düşen Ömer Arif, beklenmedik bir durumun içine düşer.

                ADIM ADIM GERÇEĞE
                Ozan'ın şüpheli tavırları Deniz'in dikkatini çeker. Azem, oğlunun ölümünün ardındaki sır perdesini aralamaya kararlıdır. Bu uğurda Ömer Arif ve Yasemin ile görüşür, aklındaki sorulara yanıt arar. Azem, yakaladığı ipucu sayesinde gerçeğe bir adım daha yaklaşacaktır.



                16 MİLYONLUK ŞOV!
                Sabancı Ailesi'nin veliahtlarından olan ve aynı zamanda DJ'lik yapan Faruk Sabancı, önceki gece Bebek'teydi. Dilay Korkmaz ile geçtiğimiz günlerde ayrılan Sabancı, aracıyla şov yaptı. Türkiye'de sayılı olan 16 Milyon TL değerindeki Lamborghini Urus marka cipine binen Sabancı'yı görenler, "Asfaltı ağlattı" esprileri yaptı. (Doğan SAVAŞ)



                    2200 KİŞİLİK KORO
                    Ünlü sanatçı Sibel Can, önceki akşam Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde muhteşem bir konsere imza attı. Can'ın hayranları 2200 kişilik salonu ağzına kadar doldurdu. Amor Gariboviç imzalı iki ayrı elbise giyen Can'ın sahnesi, profesyonel ışık ekibinin şovuyla hayran bıraktı.



                    GALA ALIŞVERİŞİ
                    Oyuncu Aslıhan Karalar, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Güzel oyuncu, rol aldığı 'Aynasız Haluk' adlı filminin 27 Nisan'da yapılacak galası için kıyafet baktı.



                    KUTLAMA SAHNESİ
                    Erol Evgin yeni yaşını önceki akşam sahnede kutladı. "Kaç yaşıma girdiğimi söylemeyeyim; ama geçen yıl Mısır'a gitmiştim. Piramitleri gezerken Sfenks tanıdı beni" diyerek güldürdü.



                        ASKIDA BERKSAN
                        Geçtiğimiz ay 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdiren Berksan, operasyonun ardından ilk kez Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Popçunun yüzünde fazla değişik olmamıştı.



                        ATİNA KUMRULARI
                        Başarılı oyuncu Birkan Sokullu ile sosyetik aşkı Eda Gürkaynak, modaya uydu. Son dönemde magazin ve sosyete dünyasının sık sık gittiği Atina'da romantik bir tatil yapan genç çiftten Gürkaynak, paylaşımlarıyla mutluluklarını gözler önüne serdi.



                        CENTİLMEN
                        Geçtiğimiz gün oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alan Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ'u, önceki akşam kaldıkları hastanede Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu ziyaret etti. Doğacak ikinci çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan çift, gazetecilerin soruları üzerine "Önce bir Kıvanç'ı görelim. Sonra sizinle ilgilenelim. Gelelim konuşalım'' dedi.



                            DOĞUMA GERİ SAYIM
                            8 aylık hamile olan Sinem Kobal ise ''Hamilelik süreci güzel gidiyor. Son aydayız. Her şey yolunda'' dedi. atv'nin fenomen yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?"in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ise eşine sergilediği tavırlarla bir kez daha örnek bir eş ve baba olduğunu gözler önüne serdi.

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                            Haberler Saklambaç Sadettin Saran'la aşk iddiaları ile gündeme gelen Birce Akalay'dan şimdide Emin Ali Çakırkaya'la anılıyor
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