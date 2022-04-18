Sadettin Saran'la aşk iddiaları ile gündeme gelen Birce Akalay'dan şimdide Emin Ali Çakırkaya'la anılıyor

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8 aylık hamile olan Sinem Kobal ise ''Hamilelik süreci güzel gidiyor. Son aydayız. Her şey yolunda'' dedi. atv'nin fenomen yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?"in başarılı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ise eşine sergilediği tavırlarla bir kez daha örnek bir eş ve baba olduğunu gözler önüne serdi.

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