Işın Karaca, Sidney’deki Türkler’i coşturdu!

Sidney'de büyük ilgi gören ünlü şarkıcı, yoğun istek üzerine bir konser daha verdi. Bir haftada 3 kere sahne alan Karaca, "Albümüm uğurlu geldi" dedi. Karaca, Sidney'deki Türkler'i coşturdu.
ÜÇÜNCÜ YILI DEVİRDİLER
Güzel oyuncu ve şarkıcı Hande Subaşı, Alican Ulusoy ile aşkında üçüncü yılı geride bıraktı. Sosyetik iş adamı, önceki gün birlikte yaşadıkları Kemer Country'deki evini süsleyerek güzel aşkına sürpriz bir kutlama hazırladı. Hande Subaşı'nın mutluluğu da objektife işte böyle yansıdı.
USLANMAZ SOSA
Fenerbahçeli futbolcu Jose Sosa, önceki akşam takım arkadaşları Dimitris Pelkas ve Nazım Sangere ile Ulus'ta gece turundaydı. Hafta sonu oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi stres atan futbolcular, yanıtlamadan hızlıca araçlarına bindi. (Doğan SAVAŞ)