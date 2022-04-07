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    Işın Karaca, Sidney’deki Türkler’i coşturdu!

    Geçtiğimiz hafta ‘Sen Ben Aşk’ albümünü piyasaya süren Işın Karaca, iki konser için Avustralya’ya gitti. İşte haberin detayları ve 7 Nisan 2022 tarihli Takvim Gazetesi'nden sizler için derlediğimiz magazin haberleri...

    Sınır ötesi eğlence

    Sidney'de büyük ilgi gören ünlü şarkıcı, yoğun istek üzerine bir konser daha verdi. Bir haftada 3 kere sahne alan Karaca, "Albümüm uğurlu geldi" dedi. Karaca, Sidney'deki Türkler'i coşturdu.

    ÜÇÜNCÜ YILI DEVİRDİLER
    Güzel oyuncu ve şarkıcı Hande Subaşı, Alican Ulusoy ile aşkında üçüncü yılı geride bıraktı. Sosyetik iş adamı, önceki gün birlikte yaşadıkları Kemer Country'deki evini süsleyerek güzel aşkına sürpriz bir kutlama hazırladı. Hande Subaşı'nın mutluluğu da objektife işte böyle yansıdı.

    USLANMAZ SOSA
    Fenerbahçeli futbolcu Jose Sosa, önceki akşam takım arkadaşları Dimitris Pelkas ve Nazım Sangere ile Ulus'ta gece turundaydı. Hafta sonu oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi stres atan futbolcular, yanıtlamadan hızlıca araçlarına bindi. (Doğan SAVAŞ)

        DUBAİ MOLASI
        'Duysun' isimli yeni çalışmasıyla sezona hızlı bir giriş yapan Ersay Üner, iş ve tatili birleştirerek soluğu Dubai'de aldı. Yeni müzik çalışmaları için görüşmeler yapan Üner, şehri gezmeyi ihmal etmedi. Başarılı sanatçı Nisan ayı içinde Amerika ve İngiltere'de çalışmalarına devam edecek.

        YAZ HAZIRLIĞI
        Şarkıcı Hera Arslan, önceki gün bir AVM'de yazlık alışverişe çıktı. "Yeni sezon ürünlerine bakmaya geldim. Styling'im ile buluşacak ve şimdi nasıl kombinler yapacağız ona bakacağım" diyen güzel şarkıcı, sevgilisi Ozan Doğulu için ise "Ozan şu an çalışıyor. Her şey yolunda gidiyor" demekle yetindi. Güzel şarkıcı Hera, her zamanki gibi tüm bakışları üzerine topladı.

        UMUTLAR FİLİZLENDİ
        Kısa bir süre önce Jale İncekol'un çektiği 'Okulum Açılsın' isimli belgesel filmini izleyen Filiz Taçbaş, Denizli'deki Sazköy İlkokulu'nun atıl halinden çok etkilendi. Hemen İncekol'a ulaşan ünlü oyuncu, okulun restorasyonu için katkı sağlamak istediğini söyledi. Belediye Başkanı Birsen Çelik'le görüşen Filiz Taçbaş, okulun kadınlar için Halk Eğitim Merkezi ve kütüphaneye dönüştürülmesine karar verilmesini sağladı... Taçbaş, geçtiğimiz günlerde de burayı ziyaret edip bölgedeki kadınlarla bir araya geldi...

            Yaptığı ziyarette büyük bir ilgi ile karşılaşan Taçbaş, merkezin açılışı için yeniden ilçeye gidecek.

            HEYECAN BAŞLIYOR
            Fatih Yasin, Atakan Özyurt ve Bilal Hancı'dan oluşan Kafalar ekibinin yeni filmi "Kendinden Kaçak", yarın vizyona giriyor. Cezaevinden kaçış macerasını anlatan filminin galası önceki akşam yapıldı.

            ACELECİ BELÇİM
            Güzel oyuncu Belçim Bilgin, önceki akşam Ulus'taki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Duru güzelliğiyle tüm bakışları üzerinde toplayan ünlü oyuncu, "Arabada arkadaşlarım bekliyor" diyerek hızlıca gazetecilerin yanından ayrıldı. (Doğan SAVAŞ)

                DİYARBAKIR'A YILDIZ YAĞMURU
                Cityfest, Mayıs ayında Diyarbakırlılarla sevilen sanatçılarını buluşturuyor. Kenan Doğulu, Mabel Matiz, Buray, Duman, Mor ve Ötesi şarkılarıyla büyük coşku yaratacak.
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                Haberler Saklambaç Işın Karaca, Sidney’deki Türkler’i coşturdu!
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