Işın Karaca, Sidney’deki Türkler’i coşturdu!

YAZ HAZIRLIĞI

Şarkıcı Hera Arslan, önceki gün bir AVM'de yazlık alışverişe çıktı. "Yeni sezon ürünlerine bakmaya geldim. Styling'im ile buluşacak ve şimdi nasıl kombinler yapacağız ona bakacağım" diyen güzel şarkıcı, sevgilisi Ozan Doğulu için ise "Ozan şu an çalışıyor. Her şey yolunda gidiyor" demekle yetindi. Güzel şarkıcı Hera, her zamanki gibi tüm bakışları üzerine topladı.