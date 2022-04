Önder Öztarhan Aslı Enver'i eritti! Güzel oyuncunun son hali şaşkına çevirdi

HAYALİNE ADIM ADIM

Oyunculuk kariyerini uluslararası boyuta taşımak için uzun süredir New York'ta bulunan Ayça Varlıer, yönetmenliğini Samrat Chakrabarti'nin yaptığı kısa filmde rol aldı. 4 farklı karakteri canlandıran Varlıer, oyunculuğuna büyük katkı sağlayacak "The Real Deal" adlı kısa filmde Erinn ile New York sokaklarında çekim yaptı.