Önder Öztarhan Aslı Enver'i eritti! Güzel oyuncunun son hali şaşkına çevirdi

Önceki gün Etiler'de görüntülenen Aslı Enver'in yüzünde adeta güller açıyordu. 'Sırça' adlı tiyatro oyunu sorulunca "Çok güzel gidiyor" diyen güzel oyuncu, sevgilisi Önder Öztarhan ile birlikteliğiyle alakalı ise "Süper gidiyor. Keyfim yerinde. Çok mutluyum" dedi. Verdiği kilolarla da dikkat çeken 37 yaşındaki Enver'in fit görüntüsünün sırrı ise 'sevgilisi' çıktı. Tam bir spor aşığı olan Önder Öztarhan, İstinye'de gittiği ve birçok ünlünün de üye olduğu spor salonuna güzel oyuncuyu da götürmeye başladı. (Aydın HAMZA)
TARZI KONUŞTU
Ece Sükan, önceki gün Arnavutköy'de kahve keyfi yaptı. Bir marka için hazırladığı tasarımlarını görücüye çıkaran Sükan, "Tepkiler çok güzel. Koleksiyon için aylardır uğraşıyoruz" diye konuştu. (Aydın HAMZA)
KÜRKLÜ GÜLŞEN
Son dönemin konuşulan ismi Gülşen, önceki gün bir AVM'de gezintideydi. Ünlü popçu, ceketinin üzerine giydiği kürk yeleği ve çerçeveli gözlükleriyle bambaşka bir tarza büründü.