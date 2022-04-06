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    Önder Öztarhan Aslı Enver'i eritti! Güzel oyuncunun son hali şaşkına çevirdi

    Sosyetik Önder Öztarhan, spor sevgisini Aslı Enver’e aşıladı. Sevgilisiyle aynı spor salonuna giden güzel oyuncu, verdiği kilolarla dikkat çekti. İşte sizler için derlediğimiz 6 Nisan tarihli Saklambaç haberleri...

    Spor aşkına

    Önceki gün Etiler'de görüntülenen Aslı Enver'in yüzünde adeta güller açıyordu. 'Sırça' adlı tiyatro oyunu sorulunca "Çok güzel gidiyor" diyen güzel oyuncu, sevgilisi Önder Öztarhan ile birlikteliğiyle alakalı ise "Süper gidiyor. Keyfim yerinde. Çok mutluyum" dedi. Verdiği kilolarla da dikkat çeken 37 yaşındaki Enver'in fit görüntüsünün sırrı ise 'sevgilisi' çıktı. Tam bir spor aşığı olan Önder Öztarhan, İstinye'de gittiği ve birçok ünlünün de üye olduğu spor salonuna güzel oyuncuyu da götürmeye başladı. (Aydın HAMZA)



    TARZI KONUŞTU
    Ece Sükan, önceki gün Arnavutköy'de kahve keyfi yaptı. Bir marka için hazırladığı tasarımlarını görücüye çıkaran Sükan, "Tepkiler çok güzel. Koleksiyon için aylardır uğraşıyoruz" diye konuştu. (Aydın HAMZA)



    KÜRKLÜ GÜLŞEN
    Son dönemin konuşulan ismi Gülşen, önceki gün bir AVM'de gezintideydi. Ünlü popçu, ceketinin üzerine giydiği kürk yeleği ve çerçeveli gözlükleriyle bambaşka bir tarza büründü.



        BU DA MI TESADÜF!
        Birce Akalay, geçtiğimiz ay TAKVİM'in yaptığı Sadettin Saran'la ilgili haberi sert bir dille yalanlamıştı. Mart ayında Ulus'taki bir mekanda iş insanıyla baş başa yemek yiyen ünlü oyuncu, aşk iddiasıyla ilgili "Bu masa başında kötü niyetli yapılan bir şey. İnsanın siniri bozuluyor tabii. Küçük hesaplar peşinde koşuyor bu insanlar. Şu an hayatımda kimse yok" çıkışı yapmıştı. Aynı Birce Akalay, geçtiğimiz gün Çanakkale'deki bir otelde Saran'la bir aradaydı. Akalay, bir şeyleri saklıyor olacak ki; ünlü iş adamıyla aynı kareye girmekten kaçındı. Ancak güzel oyuncunun Sadettin Saran'la aynı yerde olduğunu bir kadın arkadaşlarıyla aynı saatlerde ve aynı yerden verdikleri pozlar ortaya çıkardı. Bu gizli saklı tatil ise "Bu da mı tesadüf?" dedirtti.



        NEŞELİ ÇİFT
        Sarp Apak, önceki gün eşi Bengisu Uzunöz'le Etiler'de yürüyüş yaparken görüntülendi. Objektiflerin kendilerine doğrultulduğunu gören sempatik oyuncu, eliyle eşinin yüzünü gizlemeye çalıştı. Muhabirlerle şakalaşan ikili, mutluluk pozları vermeyi ihmal etmedi.
        (Aydın HAMZA)



        İSPANYOL ATEŞİ
        İspanya'da büyük bir hayran kitlesine sahip olan Cansu Dere, bir ödül töreni için gittiği Madrid'de adeta Hollywood yıldızları gibi karşılandı. Kırmızı halı etkinliğinde İspanyol basınından büyük ilgi gören Dere, hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirerek basından gelen soruları yanıtladı. Tören için Madrid'e davet edilen Cansu Dere, böylesine önemli bir törene katılmaktan ve ödül vermekten büyük mutluluk ve onur duyduğunu söyledi. Bu arada Dere, gecede İspanyol oyuncu Alvaro Morte gibi birçok dünyaca ünlü yıldızla da bir araya gelip sohbet etme imkanı buldu...



            FOTO-KAÇIŞ
            Fahriye Evcen Özçivit, önceki gün oğluyla keyifli bir gün geçirdi. Sevimli Karan'la hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen güzel oyuncu, bu isteğinde bir türlü başarılı olamadı. Fahriye Evcen, Karan'ın objektiften kaçtığı bu kareye "Dur çocuğum, bir fotoğraf çekilelim" notu düştü.



            DİKKAT BEBEK VAR!
            Güzel oyuncu Yüsra Geyik, önceki gün Florya'daki bir AVM'deydi. Açık havada alışverişin keyfini çıkaran güzel oyuncu, köpeğini de yorulmasın diye bir arabayla gezdirmeyi tercih etti. Yüsra Geyik, minik köpeğinin üzerine de üşümesin diye battaniye ile örttü.



            HAYALİNE ADIM ADIM
            Oyunculuk kariyerini uluslararası boyuta taşımak için uzun süredir New York'ta bulunan Ayça Varlıer, yönetmenliğini Samrat Chakrabarti'nin yaptığı kısa filmde rol aldı. 4 farklı karakteri canlandıran Varlıer, oyunculuğuna büyük katkı sağlayacak "The Real Deal" adlı kısa filmde Erinn ile New York sokaklarında çekim yaptı.



                TEK BAŞINA MUTLU
                Ersay Üner, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Büşra Pekin ile olan beraberliğini geçen yıl bitiren Ersay Üner, eski sevgilisiyle halen arkadaş olduğunu söyledi. Hayatında kimsenin olmadığını söyleyen Ersay Üner, "Böyle tek başına çok mutluyum açıkçası" diye konuştu.



                LÜKS KOMBİN
                Özge Ulusoy, önceki gün bir AVM'deydi. Hayli keyifli olduğu gözlenen ünlü manken: "Artık bahar geldi. Kız kıza gezmeye çıktık." dedi. Ulusoy'un uyumlu, spor ve şık tarzı ise dikkatlerden kaçmadı.



                KURULUŞ GÜNÜ
                ATV ekranındaki üçüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan 'Kuruluş Osman', nefesleri kesecek 89'uncu bölümüyle bu akşam 20.00'de ekrana gelecek. Bu akşamki bölümde; Osman Bey, Barkın ve İbrahim Fakih kimliğine bürünen Usta Arius'u karşısına alır. Osman Bey bir yandan görünmez düşmanıyla uğraşırken öte yandan da İnegöl'ün fethi için hazırlıklarına devam eder. Bu uğurda önüne çıkan en büyük engel Usta Arius'tur. Osman Bey Usta Arius'un canını alacak mıdır?



                    ŞİDDETLİ ÇIKIŞ!
                    Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan, önceki gün Etiler'deydi. "Ben her seferinde farklı karakterler denedim" diyen güzel oyuncu, şu sert çıkışı yaptı: "Kadını ezen sahnelerde oynamamaya hep dikkat ettim. Kadına şiddetle ilgili bir senaryo gelirse de asla oynamam."
                    (Doğan SAVAŞ)



                    RAPÇİ KUBAT
                    Halk müziğinin başarılı ismi Kubat, önceki gün eşi Eylem Eraydın ile bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Dört yıl aradan sonra "Koca Dünya" adlı albümünü çıkartan Kubat, şarkıları hakkında konuştu. Ünlü şarkıcı, "Rapçi Fuat ile bir rap şarkısı yaptık, bu şarkı çok konuşuldu. İlk kez tarzımın dışında böyle bir şarkı yaptım. Artık bana 'rapçi Kubat' diyebilirsiniz" sözleriyle güldürdü.

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                    Haberler Saklambaç Önder Öztarhan Aslı Enver'i eritti! Güzel oyuncunun son hali şaşkına çevirdi
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