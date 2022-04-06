Önder Öztarhan Aslı Enver'i eritti! Güzel oyuncunun son hali şaşkına çevirdi





BU DA MI TESADÜF!

Birce Akalay, geçtiğimiz ay TAKVİM'in yaptığı Sadettin Saran'la ilgili haberi sert bir dille yalanlamıştı. Mart ayında Ulus'taki bir mekanda iş insanıyla baş başa yemek yiyen ünlü oyuncu, aşk iddiasıyla ilgili "Bu masa başında kötü niyetli yapılan bir şey. İnsanın siniri bozuluyor tabii. Küçük hesaplar peşinde koşuyor bu insanlar. Şu an hayatımda kimse yok" çıkışı yapmıştı. Aynı Birce Akalay, geçtiğimiz gün Çanakkale'deki bir otelde Saran'la bir aradaydı. Akalay, bir şeyleri saklıyor olacak ki; ünlü iş adamıyla aynı kareye girmekten kaçındı. Ancak güzel oyuncunun Sadettin Saran'la aynı yerde olduğunu bir kadın arkadaşlarıyla aynı saatlerde ve aynı yerden verdikleri pozlar ortaya çıkardı. Bu gizli saklı tatil ise "Bu da mı tesadüf?" dedirtti.