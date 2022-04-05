Burcu Şendir “Ekonomik krem kullanıyorum” dedi, gerçek fiyatı ortaya çıkınca sosyal medyanın diline düştü

Kıyafetlerinde dünyaca ünlü markalardan vazgeçmeyen Burcu Şendir, iş kozmetiğe gelince tutumlu çıktı. "Pahalı kremlere asla inanmıyorum" diyen sosyetik güzel, kullandığı üç kremi paylaştı. Burcu Şendir'in 'ucuz' diyerek paylaştığı kremlerin toplam fiyatının tam 939 TL olması şaşkınlık yarattı. Sosyal medya kullanıcıları Burcu Şendir'in 'ekonomik' diyerek önerdiği kremler için "Ucuz deyince sevindim ama karşıma bir aylık mutfak masrafım çıktı" yorumları yaptı.
SETLERDEN TİCARETE
Başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan, kendisi gibi oyuncu dostlarıyla son dönemin modasına uydu. Düzyatan, kurucu ortağı olduğu Wideangle ile ilgili şunları söyledi: "Sinema-dizi sektöründe yatırım yapmak isteyeni NFT'lerin teknolojik gücüyle buluşturma fikri muhteşem geldi."
HAVALI GEZİNTİ
İmza attığı müziklerle yurt dışında da hatırı sayılır bir şöhrete sahip olan dünyaca ünlü Türk DJ BurakYeter, önceki akşam bebek trafiğinde görüntülendi. Ünlü DJ, 6 milyon TL değerindeki Lamborghini'si ile tüm bakışları üzerinde topladı.