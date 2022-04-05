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    Burcu Şendir “Ekonomik krem kullanıyorum” dedi, gerçek fiyatı ortaya çıkınca sosyal medyanın diline düştü

    Burcu Şendir, “Ekonomik krem kullanıyorum” dedi. Güzel sosyetiğin kullandığı ürünler tam 939 TL çıkınca sosyal medyada alay konusu oldu. İşte sizler için derlediğimiz 5 Nisan Saklambaç haberleri...

    Burcu Şendir, “Ekonomik krem kullanıyorum” dedi. Güzel sosyetiğin kullandığı ürünler tam 939 TL çıkınca sosyal medyada alay konusu oldu

    Kıyafetlerinde dünyaca ünlü markalardan vazgeçmeyen Burcu Şendir, iş kozmetiğe gelince tutumlu çıktı. "Pahalı kremlere asla inanmıyorum" diyen sosyetik güzel, kullandığı üç kremi paylaştı. Burcu Şendir'in 'ucuz' diyerek paylaştığı kremlerin toplam fiyatının tam 939 TL olması şaşkınlık yarattı. Sosyal medya kullanıcıları Burcu Şendir'in 'ekonomik' diyerek önerdiği kremler için "Ucuz deyince sevindim ama karşıma bir aylık mutfak masrafım çıktı" yorumları yaptı.



    SETLERDEN TİCARETE
    Başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan, kendisi gibi oyuncu dostlarıyla son dönemin modasına uydu. Düzyatan, kurucu ortağı olduğu Wideangle ile ilgili şunları söyledi: "Sinema-dizi sektöründe yatırım yapmak isteyeni NFT'lerin teknolojik gücüyle buluşturma fikri muhteşem geldi."



    HAVALI GEZİNTİ
    İmza attığı müziklerle yurt dışında da hatırı sayılır bir şöhrete sahip olan dünyaca ünlü Türk DJ BurakYeter, önceki akşam bebek trafiğinde görüntülendi. Ünlü DJ, 6 milyon TL değerindeki Lamborghini'si ile tüm bakışları üzerinde topladı.



        HARCANAN 'HAKAN' OLDU
        Arzu Sabancı, Instagram'ında 2010 yılında Çin'de çekilmiş bir kareyi paylaştı. Arzu Hanım'ın çektirdiği bu karede en dikkat çeken isim şimdilerde 31 yaşında olan Hakan Sabancı'ydı. Bu karede henüz 19 yaşında olan sosyetik playboy, saç ve giyim tarzıyla gündem olurken sosyal medyada "Arzu Hanım, yıllara meydan okuduğunu göstermek isterken çapkın oğlunun karizmasını fena çizdi" esprileri yapıldı.



        SUS PUS ÖNDER
        Aslı Enver'le gözlerden uzak aşk yaşayan Önder Öztarhan, geçtiğimiz gece Emirgan'da aracı içinde görüntülendi. Gazetecileri karşısında görünce kısa süreli şaşkınlık yaşayan iş adamı, ısrarlı sorular karşısında da tek kelime etmedi.
        Doğan SAVAŞ



        DESTAN YAZILACAK
        Ekran yolculuğunu reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde sürdüren 'Destan', atv'de bu akşam 20.00'de yayınlanacak on sekizinci bölümüyle nefesleri kesecek ve yine çok konuşulacak. 'Destan'ın on sekizinci bölümünde Çolpan Han'dan boşalan Dağ Tahtına Batuga'nın geçmesi ve Akkız'ın annesini kurtarmak için Gök Saraya girmesi damga vuracak. Dağ Han'ı olan Batuga, sadece baharın gelişinin değil, Türklerin Ergenekon'dan çıkışının da sembolü olan Nevruz bayramında keçeye oturur ve ilk buyruğu ölüm değil düğün olur.



            MÜJDEYİ VERDİ
            Şarkıcı Altay, önceki gece Arnavutköy'de görüntülendi. Başarılı şarkıcı, müjdeyi verdi: "Yeni bir şarkı geliyor benim bestemdi, daha önce Ebru Gündeş'in okuduğu 'Sensizim' adlı şarkıyı ben hiç seslendirmemiştim, Ebru Gündeş ile konuştuk stüdyoya girdim bakalım umarım beğenirler."
            Doğan SAVAŞ



            ŞİDDETLİ ALEYNA!
            Popçu Aleyna Tilki'den sert çıkış: 'Bundan sonra beni eleştirenlerle hobi olarak kavga edeceğim." Sivri çıkışlarıyla sosyal medyada sık sık topa tutulan Aleyna Tilki, şimdi de kendisini eleştirenlere verdiği cevapla adından söz ettirmeyi başardı. "Bundan sonra beni insan gibi görmeyip boş boş eleştiren herkesle hobi olarak eğlence için kavga edeceğim" diyen 22 yaşındaki şarkıcı, sözlerini sürdürdü: "Sen Aleyna'sın yapma böyle şeyler diyenler... Evet Aleyna'yım. Onlar da Ayşe, Fatma, Ali falan; yani herkes bir insan. Güzelim ve yetenekliyim diye daha az yeteneği olanla evren düzeyindeki varlığımızın değeri birbirinden farklı olmuyor ki... Eşit olduğumuzu gördüklerinde belki eleştirmeyi de bırakırlar."



            LÜKSE GELİN!
            Geçtiğimiz günlerde Dağhan Doğruer ile Atina'da dillere destan bir düğünle evlenen Dila Tarkan'dan kıskandıran poz... Dört aylık hamile olduğu konuşulan sosyetik, balayı için gittiği Maldivler'den bu kareyi paylaştı. Dila Tarkan'ın geceliği 60 bin TL'lik otelinin kumsalından verdiği poz, adeta bir kartpostal gibiydi.



                HAŞARI ÇOCUK
                Grammy Ödülleri, önceki gece Los Angeles'taki bir törenle sahiplerini buldu. Gecenin kazananı, 5 ödülü kucaklayarak törenden ayrılan Jon Batiste oldu. Törene damgasını vuran isim ise kendisine 10 beden büyük takım elbisesiyle Justin Bieber'di. Popçu kırmızı halıda eşi Hailey ile poz verdi.



                SAYGILI ÇİFT
                2018'de 11 yıllık evliliklerini bitiren Gül Gölge ile Murat Saygı, iki çocukları için dost kaldı. Önceki gün de gelenek haline getirdikleri pazar yemekleri için buluşan eski eşler, bu pozu verdi. Gölge ile Saygı çifti, "İşte olması gereken tablo" dedirtti.

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                Haberler Saklambaç Burcu Şendir “Ekonomik krem kullanıyorum” dedi, gerçek fiyatı ortaya çıkınca sosyal medyanın diline düştü
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