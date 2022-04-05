Burcu Şendir “Ekonomik krem kullanıyorum” dedi, gerçek fiyatı ortaya çıkınca sosyal medyanın diline düştü





ŞİDDETLİ ALEYNA!

Popçu Aleyna Tilki'den sert çıkış: 'Bundan sonra beni eleştirenlerle hobi olarak kavga edeceğim." Sivri çıkışlarıyla sosyal medyada sık sık topa tutulan Aleyna Tilki, şimdi de kendisini eleştirenlere verdiği cevapla adından söz ettirmeyi başardı. "Bundan sonra beni insan gibi görmeyip boş boş eleştiren herkesle hobi olarak eğlence için kavga edeceğim" diyen 22 yaşındaki şarkıcı, sözlerini sürdürdü: "Sen Aleyna'sın yapma böyle şeyler diyenler... Evet Aleyna'yım. Onlar da Ayşe, Fatma, Ali falan; yani herkes bir insan. Güzelim ve yetenekliyim diye daha az yeteneği olanla evren düzeyindeki varlığımızın değeri birbirinden farklı olmuyor ki... Eşit olduğumuzu gördüklerinde belki eleştirmeyi de bırakırlar."