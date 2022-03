'BENİM HOŞUMA GİDERDİ'

Bu arada Oscar gecesinde Will Smith'in komedyen Chris Rock'a tokat atmasıyla ilgili yorumu merak edilen ünlü sanatçı, "Benim erkek arkadaşım böyle bir şey yapsa hoşuma giderdi ama şiddetin her türlüsü kötü. Ama karısının hoşuna gitmiştir bence" dedi.