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    İstanbul'a beklenen kar geldi, ünlü güzeller verdikleri rengarenk pozlarla sosyal medyayı renklendirdi

    İstanbul'a uzun süre beklenen kar yağdı. ünlüler soluğu sosyal emdyada aldı. Ünlü güzeller, karlı İstanbul’da verdikleri rengarenk pozlarla sosyal medyayı renklendirdi.

    Kar melekleri

    İstanbul'a uzun süre beklenen kar yağdı; ünlüler soluğu dışarıda aldı. Soğuk havaya rağmen tarzlarından ödün vermeyen Aslı Tandoğan, Fahriye Evcen, Hande Soral, Ayça Ayşin Turan, ve Burcu Şendir, paylaşımlarıyla sosyal medyaya renk kattı.



    RENKLİ HANDE
    İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan Hande Soral da rengarenk kıyafetiyle kendisi gibi oyuncu eşi İsmail Demirci'ye pozlar verdi.



    TATLI DOSTLUK
    Güzel oyuncu Aslı Tandoğan, sarı montu ve sevimli köpeğiyle verdiği bu renkli karesine "Ne güzel bir gündü!" notu düştü.
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