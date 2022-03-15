Pazar akşamı ilk bölümüyle ekrana gelen ATV'nin yeni dizisi ‘Adı Sevgi’ çok beğenildi





AKKIZ'A SÜRPRİZ!

Ekran yolculuğunu reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde sürdüren 'Destan', atv'de bu akşam saat 20.00'de yayınlanacak on beşinci bölümüyle yine çok konuşulacak. 'Destan'ın yeni bölümüne Batuga'nın, Akkız'a yakınlaşması ve obaya gelen hiç beklenmeyen birinden Akkız'ın doğru bildiği geçmişi hakkında çok şaşırtıcı bir bilgi alması damga vuracak. Gerçekleri açıklamak için Alpagu Hanın önüne çıkan Temur, büyük bir sürprizle karşılaşır.