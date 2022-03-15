Pazar akşamı ilk bölümüyle ekrana gelen ATV'nin yeni dizisi ‘Adı Sevgi’ çok beğenildi

İlk bölümü 13 Mart Pazar akşamı ATV ekranlarına gelen "Adı Sevgi", seyircilerin ilgi odağı oldu. Dizi #AdıSevgi etiketiyle sosyal medyada da gündeme oturdu. Adı Sevgi'nin küçük kahramanı Zeynep ve idealist, mücadeleci Elif Öğretmen'e destek mesajları yağdı, seyirciler diziyi sevgi yağmuruna tuttu. Dizi; eğitim imkanı ellerinden alınan ve çocuk yaşta evliliğe zorlanan kız çocuklarının dramını ve idealist, mücadeleci bir öğretmenin hikayesini anlatıyor. "Asla Yalnız Yürümeyeceksin" sloganıyla yayınlanan dizinin başrollerini Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş paylaşıyor...
YAŞI KÜÇÜK BAŞARISI BÜYÜK
'Cennetten Çiçek' ve 'Gurbet' gibi şarkılarıyla dinlenme rekorları kıran Zehra, Youtube'da toplamda 300 Milyonun üzerinde izlenme sayısını geçti. 23 yaşındaki şarkıcı, "En Çok Dinlenen Türk Kadın Sanatçılar" listesinde üst sıralarda yerini aldı. Zehra, yeni projesini de Nisan ayında beğeniye sunacağını müjdeledi.
AKKIZ'A SÜRPRİZ!
Ekran yolculuğunu reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde sürdüren 'Destan', atv'de bu akşam saat 20.00'de yayınlanacak on beşinci bölümüyle yine çok konuşulacak. 'Destan'ın yeni bölümüne Batuga'nın, Akkız'a yakınlaşması ve obaya gelen hiç beklenmeyen birinden Akkız'ın doğru bildiği geçmişi hakkında çok şaşırtıcı bir bilgi alması damga vuracak. Gerçekleri açıklamak için Alpagu Hanın önüne çıkan Temur, büyük bir sürprizle karşılaşır.