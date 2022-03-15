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    Pazar akşamı ilk bölümüyle ekrana gelen ATV'nin yeni dizisi ‘Adı Sevgi’ çok beğenildi

    13 Mart Pazar akşamı ilk bölümüyle ATV’de ekrana gelen ‘Adı Sevgi’, seyirci tarafından büyük beğeni topladı. #AdıSevgi etiketiyle sosyal medyada da gündeme oturdu. İşte sizler için derlediğimiz 15 Mart tarihli Saklambaç haberleri...

    Sevgi yağmuru

    İlk bölümü 13 Mart Pazar akşamı ATV ekranlarına gelen "Adı Sevgi", seyircilerin ilgi odağı oldu. Dizi #AdıSevgi etiketiyle sosyal medyada da gündeme oturdu. Adı Sevgi'nin küçük kahramanı Zeynep ve idealist, mücadeleci Elif Öğretmen'e destek mesajları yağdı, seyirciler diziyi sevgi yağmuruna tuttu. Dizi; eğitim imkanı ellerinden alınan ve çocuk yaşta evliliğe zorlanan kız çocuklarının dramını ve idealist, mücadeleci bir öğretmenin hikayesini anlatıyor. "Asla Yalnız Yürümeyeceksin" sloganıyla yayınlanan dizinin başrollerini Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş paylaşıyor...



    YAŞI KÜÇÜK BAŞARISI BÜYÜK
    'Cennetten Çiçek' ve 'Gurbet' gibi şarkılarıyla dinlenme rekorları kıran Zehra, Youtube'da toplamda 300 Milyonun üzerinde izlenme sayısını geçti. 23 yaşındaki şarkıcı, "En Çok Dinlenen Türk Kadın Sanatçılar" listesinde üst sıralarda yerini aldı. Zehra, yeni projesini de Nisan ayında beğeniye sunacağını müjdeledi.



    AKKIZ'A SÜRPRİZ!
    Ekran yolculuğunu reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde sürdüren 'Destan', atv'de bu akşam saat 20.00'de yayınlanacak on beşinci bölümüyle yine çok konuşulacak. 'Destan'ın yeni bölümüne Batuga'nın, Akkız'a yakınlaşması ve obaya gelen hiç beklenmeyen birinden Akkız'ın doğru bildiği geçmişi hakkında çok şaşırtıcı bir bilgi alması damga vuracak. Gerçekleri açıklamak için Alpagu Hanın önüne çıkan Temur, büyük bir sürprizle karşılaşır.



        SON MODEL BAŞARI
        Miss Turkey 2017 ikincisi Pınar Tartan, önceki gün annesi Sevda Coşhan ile Nişantaşı'nda alışveriş yaptı. Genç model, "Geçtiğimiz günlerde İtalya'da Armani'nin defilesinde podyuma çıktım. İtalya ve Fransa'da ajanslarla anlaştım. Mesleğimi sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da devam ettirmek istiyorum" dedi.



        ROMANTİZM ZİRVESİ
        Magazin dünyasının ünlü çifti Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan, hafta sonunu arkadaşlarıyla birlikte Uludağ'da geçirdi. Eşiyle bu romantik pozunu paylaşan sosyetik güzel, bu karenin altına "Kayak sezonu o son kar da eriyene kadar bitmez bizde" diye yazdı.



        ELİF'İN DUYGUSAL YÖNÜ
        Elif İnce, ilk teklisi 'Yön' ile müzikseverlere merhaba diyor... Aşkta ağır yara almış genç bir kadını anlatan şarkının söz ve müziği Onur Mete'ye ait. Poll Prodüksiyon etiketi taşıyan şarkısına çok güvenen genç müzisyen, iddiasıyla "Müziğe yön verecek" dedirtiyor...



            SETTE SÜRPRİZ KUTLAMA
            ATV'nin merakla beklenen iddialı dizisi Hakim'in genç oyuncusu Fatih Berk Şahin'e sette sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Çekimleri geçtiğimiz günlerde başlayan Limon yapım imzalı Hakim dizisinin oyuncularından Fatih Berk Şahin'in doğum günü sette kutlandı. Mumları üflerken dilek dileyen oyuncu, "Umarım savaşların olmadığı, kadınların şiddet görmediği bir sene olur" dedi. Bu arada atv'de ekran yolculuğuna başlamaya hazırlanan, dünyada izlenme rekorları kıran "Your Honor" dizisinin uyarlaması "Hakim", yıllar boyunca adaleti sağlamak adına çalışan bir hakimin oğlunun suça karışması ile birlikte, yaşadıklarını ele alacak. Hakim'in başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Yurdaer Okur ve Uğur Yücel paylaşıyor.

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            Haberler Saklambaç Pazar akşamı ilk bölümüyle ekrana gelen ATV'nin yeni dizisi ‘Adı Sevgi’ çok beğenildi
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