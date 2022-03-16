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Seda Sayan Çağrı Ökten için diğer evliliklerinin aksine bir ilke imza atıyor

Seda Sayan, bundan önceki beş evliliğinin aksine kendisinden 25 yaş küçük Çağrı Ökten'e sözleşme imzalatmayacak. 'Çağlar, çok temiz biri. Ona çok güveniyorum' diyen Kadırgalı, düğünün de Mayıs sonu yurt dışında olacağını söyledi.

16.03.2022 06:58 - Son Güncelleme: 16.03.2022 06:58
Seda Sayan Çağrı Ökten için diğer evliliklerinin aksine bir ilke imza atıyor

Magazin dünyasının en çok evlenen isimlerinden Seda Sayan'ın yedinci kez nikah masasına oturacağı gündem yarattı.

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Seda Sayan Çağrı Ökten için diğer evliliklerinin aksine bir ilke imza atıyor

Kendinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten'le Mayıs ayının sonunda yurt dışındaki bir konsoloslukta evleneceğini açıklayan 59 yaşındaki sanatçı, detayları "Sürpriz kalsın" diyerek açıklamadı.

Seda Sayan Çağrı Ökten için diğer evliliklerinin aksine bir ilke imza atıyor

Dün 2.Sayfa'ya konuşan Seda Sayan, şu samimi açıklamaları yaptı: "Evlilik için Çağlar beni ikna etmedi, ben onu ikna ettim. Düğüne Temmuz'da düşünüyorduk ama öne çektik."

Seda Sayan Çağrı Ökten için diğer evliliklerinin aksine bir ilke imza atıyor

Kadınlara her seferinde evlenmeden GBT kontrolü yapmalarını tavsiye eden Kadırgalı, sevgilisini hiç araştırmadığını açıkladı ve ekledi:

Seda Sayan Çağrı Ökten için diğer evliliklerinin aksine bir ilke imza atıyor

'ERİMİN PEŞİNDEN GİDERİM'
"Çağlar'ın araştırılmaya ihtiyacı yok. Çok temiz ve düzgün biri. Kendimi çok şanslı hissediyorum."

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