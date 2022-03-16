Seda Sayan Çağrı Ökten için diğer evliliklerinin aksine bir ilke imza atıyor
Seda Sayan, bundan önceki beş evliliğinin aksine kendisinden 25 yaş küçük Çağrı Ökten'e sözleşme imzalatmayacak. 'Çağlar, çok temiz biri. Ona çok güveniyorum' diyen Kadırgalı, düğünün de Mayıs sonu yurt dışında olacağını söyledi.
16.03.2022 06:58 - Son Güncelleme: 16.03.2022 06:58
Magazin dünyasının en çok evlenen isimlerinden Seda Sayan'ın yedinci kez nikah masasına oturacağı gündem yarattı.
Kendinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten'le Mayıs ayının sonunda yurt dışındaki bir konsoloslukta evleneceğini açıklayan 59 yaşındaki sanatçı, detayları "Sürpriz kalsın" diyerek açıklamadı.
Dün 2.Sayfa'ya konuşan Seda Sayan, şu samimi açıklamaları yaptı: "Evlilik için Çağlar beni ikna etmedi, ben onu ikna ettim. Düğüne Temmuz'da düşünüyorduk ama öne çektik."