Mehmet Ali Erbil ve Tuğba Coşkun oğulları Ali Sadi için buluştu! 'Malum ortamlar tehlikeli'

"Oğlumuzun okulu ile ilgili buluştuk. Ali Sadi en zor çağında. Onun için anne ve baba olarak dikkat etmemiz gerekiyor. Ortamlar tehlikeli. Onun için oğlumuzla karşılıklı konuştuk. Ona fikirler verdik" diyen Mali, ekledi: "Ali Sadi, Amerikan vatandaşı olmasına rağmen burada okumak istiyor.