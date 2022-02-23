Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Mehmet Ali Erbil ve Tuğba Coşkun oğulları Ali Sadi için buluştu! 'Malum ortamlar tehlikeli'

    Önceki akşam bir araya gelen eski eşler Mehmet Ali Erbil ve Tuğba Coşkun, “15 yaşındaki oğlumuz için buluştuk. Malum ortamlar tehlikeli” şeklinde konuştu.

    Doğan Savaş
    Ali Sadi buluşması

    Mehmet Ali Erbil, önceki akşam 2005 yılında evlenip 2011'de boşandığı Tuğba Coşkun ile Yeniköy'deki bir mekandaydı. Eski eşlere, 15 yaşındaki oğulları Ali Sadi de eşlik etti.

    "Oğlumuzun okulu ile ilgili buluştuk. Ali Sadi en zor çağında. Onun için anne ve baba olarak dikkat etmemiz gerekiyor. Ortamlar tehlikeli. Onun için oğlumuzla karşılıklı konuştuk. Ona fikirler verdik" diyen Mali, ekledi: "Ali Sadi, Amerikan vatandaşı olmasına rağmen burada okumak istiyor.

    Kendisine uygun bir üniversite bulacak. Bunun için çok çalışması gerekiyor. Ondan başka bir beklentimiz yok. Vatanına milletine hayırlı bir evlat olsun, başka bir şey istemiyoruz."

        Çarkıfelek programıyla ilgili pürüzler olduğunu da söyleyen Erbil, "Fotmat hakkını henüz alamadık" diyerek aracına bindi.

        Tuğba Coşkun, ısrarlı soruları yanıtsız bıraktı.

        Ali Sadi, ABD vatandaşı olmasına rağmen Türkiye'de okumak istiyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Türkiye Finans’tan yeni katılma hesabı
        Haberler Saklambaç Mehmet Ali Erbil ve Tuğba Coşkun oğulları Ali Sadi için buluştu! 'Malum ortamlar tehlikeli'
            SON DAKİKA