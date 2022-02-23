Mehmet Ali Erbil ve Tuğba Coşkun oğulları Ali Sadi için buluştu! 'Malum ortamlar tehlikeli'

Mehmet Ali Erbil, önceki akşam 2005 yılında evlenip 2011'de boşandığı Tuğba Coşkun ile Yeniköy'deki bir mekandaydı. Eski eşlere, 15 yaşındaki oğulları Ali Sadi de eşlik etti.
"Oğlumuzun okulu ile ilgili buluştuk. Ali Sadi en zor çağında. Onun için anne ve baba olarak dikkat etmemiz gerekiyor. Ortamlar tehlikeli. Onun için oğlumuzla karşılıklı konuştuk. Ona fikirler verdik" diyen Mali, ekledi: "Ali Sadi, Amerikan vatandaşı olmasına rağmen burada okumak istiyor.
Kendisine uygun bir üniversite bulacak. Bunun için çok çalışması gerekiyor. Ondan başka bir beklentimiz yok. Vatanına milletine hayırlı bir evlat olsun, başka bir şey istemiyoruz."