İngiltere Premier Ligi takımlarından Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan'dan Amerika hamlesi... Forma giydiği takımından yıllık 7.28 milyon sterlin yani yaklaşık 137 milyon TL kazanan 31 yaşındaki yıldız, geçtiğimiz haftalarda nişanlısı Sara Arfaoui ile ABD'ye gitti.
Los Angeles sokaklarını gezip Rodeo Drive'de alışveriş yapan ünlü çift, paparazzilerin de yakın takibindeydi, İlkay Gündoğan'ın 26 yaşındaki model sevgilisiyle Beverly Hills'teki evleri gezdiği öğrenildi.
ABD basınına göre 10 milyon dolarlık havuzlu bir villayı çok beğenen İlkay Gündoğan ve Sara Arfaoui, bu eve satın almak için girişimlere başladı.