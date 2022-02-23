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    Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan'dan Amerika hamlesi!

    Manchester City’nin yıldızı İlkay Gündoğan, ABD’de ev almaya karar verdi. Yıldız futbolcu, nişanlısı Sara Arfaoui ile gittiği Los Angeles’ta 10 milyon dolarlık bir villayı gözüne kestirdi.

    ABD’de evleniyor

    İngiltere Premier Ligi takımlarından Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan'dan Amerika hamlesi... Forma giydiği takımından yıllık 7.28 milyon sterlin yani yaklaşık 137 milyon TL kazanan 31 yaşındaki yıldız, geçtiğimiz haftalarda nişanlısı Sara Arfaoui ile ABD'ye gitti.

    Los Angeles sokaklarını gezip Rodeo Drive'de alışveriş yapan ünlü çift, paparazzilerin de yakın takibindeydi, İlkay Gündoğan'ın 26 yaşındaki model sevgilisiyle Beverly Hills'teki evleri gezdiği öğrenildi.

    ABD basınına göre 10 milyon dolarlık havuzlu bir villayı çok beğenen İlkay Gündoğan ve Sara Arfaoui, bu eve satın almak için girişimlere başladı.

        Bu arada İlkay Gündoğan'ın yanı sıra Ronaldo'dan Neymar'a kadar daha birçok yıldız futbolcunun Beverly Hills'te malikaneleri bulunuyor.

        Gündoğan, havuzlu bir villayı gözüne kestirdi.

        Yıldız futbolcu ile güzel sevgilisi, Los Angeles'ta romantik anlar yaşarken paparazziler tarafından görüntülendi.
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            Haberler Saklambaç Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan'dan Amerika hamlesi!
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