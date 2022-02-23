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    Ebru Şahin biricik aşkı Cedi Osman ile paylaştı! Melike Şahin detayı dikkatlerden kaçmadı

    Ebru Şahin, Cedi Osman’la romantik videosunu yayınladı. Fanları, güzel oyuncunun paylaşımına eklediği Melike Şahin’in ‘Uykumun Boynunu Bükme’ videosunu merak edince şarkının tıklanması neredeyse 5 milyona ulaştı.

    Şahin’i uçurdu!

    Ebru Şahin, aşka geldi. Bir süredir ayrı kaldığı Cedi Osman'ın 16 Şubat'ta Türkiye'ye gelmesiyle havalara uçan güzel oyuncu, önceki gün de romantikliğini konuşturdu, 27 yaşındaki güzel, NBA'deki gururumuz Cedi ile arabada çekilen videosunu paylaştı.

    Şahin, Cedi Osman'ın kendisini alnından öptüğü videoya Melike Şahin'in 'Uykumun Boynunu Bükme' isimli şarkısını ekledi.

    TÜM DÜNYADAN DİNLENDİ
    2019 ile 2021 yılları arasında atv'de ekrana gelen Hercai ile şöhreti yakalayan ve şimdi de yine atv'de 'Destan' dizisiyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncunun fanları, hemen şarkıyı dinlemeye başladı. Ebru Şahin'in dünya çapındaki sevenleri sayesinde Melike Şahin'in parçasının klibi, yaklaşık 4 milyon 700 bin tıklanmaya ulaştı.

        Destan dizisiyle yıldızı iyice parlayan Ebru Şahin'in şöhreti, Türkiye sınırlarını aştı.

        Evlilik hazırlığı yapan genç çiftin romantik videosuna "Maşallah" yorumları yağdı.

        Cedi Osman, Ebru Şahin'e "Canımın en içi" diye seslendi. Cedi'nin aşkının alnını öptüğü anlar, hayli romantikti.

            DUYGUSAL SÖZLER
            Beklerim hep günler dolsun
            Dolsun kalbim senle taşsın
            Kıpırdamadan koynunda
            Tüm hayatım orda donsun
            N'olur gitme
            Uykumun boynunu bükme
            Kalbim tekler, küskün bekler
            Aşina göğsüne

            Melike Şahin, son dönemin parlayan yıldızlarından.
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            Haberler Saklambaç Ebru Şahin biricik aşkı Cedi Osman ile paylaştı! Melike Şahin detayı dikkatlerden kaçmadı
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