Ebru Şahin biricik aşkı Cedi Osman ile paylaştı! Melike Şahin detayı dikkatlerden kaçmadı

TÜM DÜNYADAN DİNLENDİ

2019 ile 2021 yılları arasında atv'de ekrana gelen Hercai ile şöhreti yakalayan ve şimdi de yine atv'de 'Destan' dizisiyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncunun fanları, hemen şarkıyı dinlemeye başladı. Ebru Şahin'in dünya çapındaki sevenleri sayesinde Melike Şahin'in parçasının klibi, yaklaşık 4 milyon 700 bin tıklanmaya ulaştı.