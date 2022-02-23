Ebru Şahin biricik aşkı Cedi Osman ile paylaştı! Melike Şahin detayı dikkatlerden kaçmadı

Ebru Şahin, aşka geldi. Bir süredir ayrı kaldığı Cedi Osman'ın 16 Şubat'ta Türkiye'ye gelmesiyle havalara uçan güzel oyuncu, önceki gün de romantikliğini konuşturdu, 27 yaşındaki güzel, NBA'deki gururumuz Cedi ile arabada çekilen videosunu paylaştı.
Şahin, Cedi Osman'ın kendisini alnından öptüğü videoya Melike Şahin'in 'Uykumun Boynunu Bükme' isimli şarkısını ekledi.
TÜM DÜNYADAN DİNLENDİ
2019 ile 2021 yılları arasında atv'de ekrana gelen Hercai ile şöhreti yakalayan ve şimdi de yine atv'de 'Destan' dizisiyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncunun fanları, hemen şarkıyı dinlemeye başladı. Ebru Şahin'in dünya çapındaki sevenleri sayesinde Melike Şahin'in parçasının klibi, yaklaşık 4 milyon 700 bin tıklanmaya ulaştı.