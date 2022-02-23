Kuruluş Osman'da savaş başlıyor! Osman Bey, Geyhatu’yla yüzleşiyor

Atv ekranındaki üçüncü sezonunda da reyting rekorları kıran ve haftanın en çok izlenen dizisi olan 'Kuruluş Osman', bu akşam saat 20.00'de ekrana gelecek sürprizlerle dolu 83'üncü bölümüyle yine nefes kesecek.
Bu akşamki bölümde Gündüz Bey'le hesaplaşmasının ardından Geyhatu'nun dev Moğol ordusunun başına geçerek bölgeyi kana bulamasını engellemek isteyen Osman Bey, Geyhatu'yu Bitinya'dan söküp atmaya ant içer. Geyhatu ise nihai hedefi için kendi oyununu işlemektedir. Fakat müttefiki sandığı Vezir Alemşah'ın planlarından habersizdir.
Bölgedeki var olma mücadelesinde Osman Bey'le hareket etmeyi kabul eden Tekfur Nikola ise bildiğini okuyarak Osman Bey'le birlikte mücadele eden Tekfur Rogatus'u ele geçirip Tekfur Kosses'in peşine düşer. Nikola'nın herkesi şaşırtacak hamlesi bütün dengeleri değiştirecektir.