Doğu Demirkol, Aslı Bekiroğlu ile Kubilay Aka'yı ifşa etti! Çağrı Telkıvıran harekete geçti

HER YERDEN ENGELLEDİ

Ünlü müzisyen, hemen Bekiroğlu ile fotoğraflarını silip ünlü oyuncuyu her yerden engelledi. Daha geçtiğimiz haftaya kadar ilişkisinde sorun olmadığını söyleyen Aslı Bekiroğlu da Instagram'da Çağrı Telkıvıran ile fotoğraflarını kaldırdı.