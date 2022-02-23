Doğu Demirkol, Aslı Bekiroğlu ile Kubilay Aka'yı ifşa etti! Çağrı Telkıvıran harekete geçti

Sosyal medya bir ilişkinin daha sonu oldu! Bir yarışmada yer alan Aslı Bekiroğlu ile Kubilay Aka, kısa sürede yakınlaştı. Gizli gizli görüşen ikilinin aşkı ise önceki akşam yanlışlıkla ortaya çıktı.
Aynı yarışmada jüri olan Doğu Demirkol, Instagram'da esprili bir paylaşım yapayım derken Bekiroğlu ile Aka'yı ele verdi. İkili videoda el ele yürürken görüldü. Demirkol'un sosyal medyada bir anda yayılan videosunu gören Aslı Bekiroğlu'nun müzisyen aşkı Çağrı Telkıvıran'ın başından aşağı soğuk sular döküldü.
HER YERDEN ENGELLEDİ
Ünlü müzisyen, hemen Bekiroğlu ile fotoğraflarını silip ünlü oyuncuyu her yerden engelledi. Daha geçtiğimiz haftaya kadar ilişkisinde sorun olmadığını söyleyen Aslı Bekiroğlu da Instagram'da Çağrı Telkıvıran ile fotoğraflarını kaldırdı.