Acun Ilıcalı’ya Şeyma Subaşı şoku! Gören şaştı kaldı: 'Resmen adamın kabusu oldu'

Televizyoncu Acun Ilıcalı, önceki akşam çifte şok yaşadı. Ilıcalı'nın dijital plartfomdaki kanalında önceki gün canlı yayınladığı Fenerbahçe- Slavia Prag maçını IPTV'ciler kaçak yayınladı.
Maçı kaçak yayınlamakla da yetinmeyen sahtekarlar, ekranın sağ köşesindeki kanalın ismini 'Şeyma' olarak değiştirdi. Kanal adı yerine Şeyma'yı görenler şaşkına dönerken bu olay kısa sürede sosyal medyaya gündem oldu.
Kimileri bu siber saldırıyı Şeyma Subaşı'nın Mısırlı milyarder aşkı Mohammed Alsaloussi'nin yaptırdığını iddia etti.