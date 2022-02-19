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    Acun Ilıcalı’ya Şeyma Subaşı şoku! Gören şaştı kaldı: 'Resmen adamın kabusu oldu'

    Özel kanalında Fenerbahçe- Slavia Prag maçını yayınlayan Acun Ilıcalı’ya Şeyma Subaşı şoku! Maçı kaçak yolla yayınlayan sahtekarlar, bu da yetmezmiş gibi kanal adına Ilıcalı’nın eski eşinin adını yazdı

    Şeyma şoku!

    Televizyoncu Acun Ilıcalı, önceki akşam çifte şok yaşadı. Ilıcalı'nın dijital plartfomdaki kanalında önceki gün canlı yayınladığı Fenerbahçe- Slavia Prag maçını IPTV'ciler kaçak yayınladı.

    Maçı kaçak yayınlamakla da yetinmeyen sahtekarlar, ekranın sağ köşesindeki kanalın ismini 'Şeyma' olarak değiştirdi. Kanal adı yerine Şeyma'yı görenler şaşkına dönerken bu olay kısa sürede sosyal medyaya gündem oldu.

    Kimileri bu siber saldırıyı Şeyma Subaşı'nın Mısırlı milyarder aşkı Mohammed Alsaloussi'nin yaptırdığını iddia etti.

        Bu arada Acun Ilıcalı'nın 2016 yılında evlenip 1 sene sonra boşandığı Şeyma Subaşı ile ilişkisinden Melisa adında bir kızı bulunuyor. Şeyma Subaşı'nın isminin kanal adına yazılmasıyla sosyal medyada espriler havada uçuştu.

        Şeyma kanala el koydu galiba.
        Acun bu ayki nafaka yerine Şeyma'nın reklamını yapmış.
        Hayatımda gördüğüm en trol hakaret olabilir.
        Şeyma resmen adamın kabusu oldu.

        Kanal isminde 'Şeyma'yı gören izleyiciler, bunu sosyal medyada paylaşarak kendilerinin de yayını kaçak yollarla izlediğini ele vermiş oldu.
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            Haberler Saklambaç Acun Ilıcalı’ya Şeyma Subaşı şoku! Gören şaştı kaldı: 'Resmen adamın kabusu oldu'
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