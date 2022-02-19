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    Atv'den bir bomba dizi daha! Adı Sevgi gümbür gümbür geliyor

    Başrolünü Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş paylaştığı, atv’nin yeni dizisi “Adı Sevgi”nin 3. tanıtımı yayınlandı. İlk bölümden kesitleri izleyiciye sunan tanıtım büyük beğeni topladı.

    Adı Sevgi gün sayıyor

    "Asla yalnız Yürümeyeceksin" sloganıyla atv'de yayın hayatına başlamaya gün sayan Adı Sevgi'nin yeni tanıtımı izleyici ile buluştu. Başrollerini Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş'in paylaştığı Adı Sevgi'nin yayınlanan 3. tanıtımı da ilgi odağı oldu.

    "Adı Sevgi", hayallerinin ve umutlarının peşinden koşan mesleğine aşık genç bir öğretmenin, kararlılıkla, sevgiyle ve fedakarlıkla verdiği amansız mücadeleyi, öğrencilerde, ailelerde ve bütün kasabada yarattığı değişimi anlatıyor.

    Gerçek yaşamda örneklerine sıkça rastladığımız toplumsal sorunlara vurgu yapan "Adı Sevgi", etkileyici hikayesiyle büyük beğeni toplayacak, kısa sürede izleyicilerin gözdesi olacak.Yakında atv ekranlarına gelecek dizide, usta oyuncu kadrosunun yanı sıra sanat dünyasının genç yetenekleri de bir araya geliyor.

        Yunus Emre Yıldırımer'in başrolü Gizem Güneş ile paylaştığı "Adı Sevgi"nin oyuncu kadrosunda Fatih Al, Nihan Büyükağaç, Mehtap Bayri ve Okday Korunan gibi isimler yer alıyor. Yapımcılığını Koliba Film/Ata Türkoğlu, yönetmenliğini Sadullah Celen'in üstlendiği dizinin senaryosunu Filiz Alpgezmen ve Murat Can Tura kaleme aldı.

        "Adı Sevgi", etkileyici hikayesiyle büyük beğeni toplayacak, kısa sürede izleyicilerin gözdesi olacak.

        Dizinin başrolünü Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş paylaşıyor.
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