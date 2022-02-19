Atv'den bir bomba dizi daha! Adı Sevgi gümbür gümbür geliyor

"Asla yalnız Yürümeyeceksin" sloganıyla atv'de yayın hayatına başlamaya gün sayan Adı Sevgi'nin yeni tanıtımı izleyici ile buluştu. Başrollerini Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş'in paylaştığı Adı Sevgi'nin yayınlanan 3. tanıtımı da ilgi odağı oldu.