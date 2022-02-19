Atv'den bir bomba dizi daha! Adı Sevgi gümbür gümbür geliyor

"Asla yalnız Yürümeyeceksin" sloganıyla atv'de yayın hayatına başlamaya gün sayan Adı Sevgi'nin yeni tanıtımı izleyici ile buluştu. Başrollerini Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş'in paylaştığı Adı Sevgi'nin yayınlanan 3. tanıtımı da ilgi odağı oldu.
"Adı Sevgi", hayallerinin ve umutlarının peşinden koşan mesleğine aşık genç bir öğretmenin, kararlılıkla, sevgiyle ve fedakarlıkla verdiği amansız mücadeleyi, öğrencilerde, ailelerde ve bütün kasabada yarattığı değişimi anlatıyor.
Gerçek yaşamda örneklerine sıkça rastladığımız toplumsal sorunlara vurgu yapan "Adı Sevgi", etkileyici hikayesiyle büyük beğeni toplayacak, kısa sürede izleyicilerin gözdesi olacak.Yakında atv ekranlarına gelecek dizide, usta oyuncu kadrosunun yanı sıra sanat dünyasının genç yetenekleri de bir araya geliyor.