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    Hande Erçel’den ‘geri dönüş yok’ mesajı! Kerem Bürsin hamlesi şaşkına çevirdi

    Hande Erçel’den ‘geri dönüş yok’ mesajı... Dün sosyal medyada temizlik yapan güzel oyuncu, geçtiğimiz ay ayrıldığı Kerem Bürsin’le olan fotoğraflarını sildi

    Ayrılık ilanı!

    Aşkları rol aldıkları dizi setinde başlayan Hande Erçel ile Kerem Bürsin, geçtiğimiz ay ilişkilerine nokta koymuştu.

    Ancak ikilinin sosyal medya hesaplarından aşk fotoğraflarını silmemesi "Yeniden barışacaklar" iddialarını gündemde tutuyordu. Şimdilerde Londra'da tatilde olan Erçel'den dün sürpriz bir hamle geldi.

    YAK BÜTÜN FOTOĞRAFLARI
    28 yaşındaki güzel oyuncu, dün Instagram'da Kerem Bürsin'in fotoğraflardaki etiketlerini kaldırdı. Bununla da yetinmeyen Hande Erçel, aşkıyla çekilmiş bazı romantik pozlarını da sildi.

        Bu gelişme üzerine ayrılığı resmen ilan eden güzel oyuncu, "İlişkimizde geri dönüş yok" mesajını da verdi. Öte yandan Bürsin ise Hande Erçel'le olan fotoğraflarını silmedi.

        Hande Erçel, Maldivler'de Bürsin'le çekilmiş bu karesini sildi.

        Ünlü çiftin ilişkisi, geçtiğimiz ay dostça bitmişti. Ancak Erçel'in yeni hamlesi, "Dostluk da mı bitti?" dedirtti.
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