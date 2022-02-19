Hande Erçel’den ‘geri dönüş yok’ mesajı! Kerem Bürsin hamlesi şaşkına çevirdi

Aşkları rol aldıkları dizi setinde başlayan Hande Erçel ile Kerem Bürsin, geçtiğimiz ay ilişkilerine nokta koymuştu.
Ancak ikilinin sosyal medya hesaplarından aşk fotoğraflarını silmemesi "Yeniden barışacaklar" iddialarını gündemde tutuyordu. Şimdilerde Londra'da tatilde olan Erçel'den dün sürpriz bir hamle geldi.
YAK BÜTÜN FOTOĞRAFLARI
28 yaşındaki güzel oyuncu, dün Instagram'da Kerem Bürsin'in fotoğraflardaki etiketlerini kaldırdı. Bununla da yetinmeyen Hande Erçel, aşkıyla çekilmiş bazı romantik pozlarını da sildi.