Atv'nin yeni dizisi 'Yalnız Kurt' üçüncü bölümüyle nefesleri kesti

Ekranların yeni fenomen dizisi 'Yalnız Kurt' heyecan dolu üçüncü bölümüyle izleyiciyle buluştu. 'Yalnız Kurt', yeni bölümüyle AB kategorisinde %5,85 reyting ve %13,58 izlenme payı, ABC1 kategorisinde %6,94 reyting ve %14,92 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi oldu. Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Kürşat Alnıaçık'ın rol aldığı dizinin üçüncü bölümünde şu gelişmeler yaşandı:

Davut, Altay'a babası Yavuz'un geçmişine ve Yıldırım Projesi'ne dair gerçekleri anlatır. Altay artık hedefini ve düşmanlarını tanıyordur. Doğan, Mira'nın talimatlarını yerine getirmek için araştırmalar yapar ve "Mürted" ismine ulaşır. Fettah Dahhak örgütüne dair çok şey bilen Mürted'i yakalamak için girişimlere başlamıştır. Operasyonu yapıp adamı almaya da hazırdır ama beklemediği bir şey olur. "Yukarıdan" verilen emirle Doğan'ın bulduğu Mürted'i yakalama işi Nizam'a verilir.

KAZANAN DOĞAN OLDU

Doğan bozulmuştur ama bir şey diyemez. Nizam'ın Doğan'a karşı üstünlüğü bir kere daha "yukarıdan" teyit edilmiştir. Doğan sinirlenir. Altay bilgi için her şeyi göze almaktadır. Bir bahaneyle Doğan'ın evine kadar gider Altay. Planı işlemektedir. Doğan'a hiçbir şey çaktırmaz. Planladığı bir gecede dövüştüğü kulüpte kalan Altay, bodrum katına inerek mekanda neler döndüğünü öğrenmeye çalışır. Nizam ve Mira, Doğan'ın mekanına gelirler o sırada Nizam'ın adamları Sakarya'da Hilmi'yi (Mürted) yakalamışlardır.

Altay gelen ağır misafirlerin farkındadır ve karşısındakini hemen nakavt eder. Daha sonra cesurca davranıp Nizam'ın adamlarından biriyle dövüşmek ister. Nizam'ın en güvendiği adamını da devirir, bu sırada Sakarya'da operasyonla alınan Hilmi'yi getiren ekibe saldırı olur. Nizam iki şekilde yenilmiş ve Doğan'ın keyfi yerine gelmiştir. Bu gece Doğan her şekilde kazanmıştır. Altay gece boyunca her şeyi gözlemler olaylara şahit olur. Altay öğrendiği Hilmi Kopanlı bilgisini Davut'a anlatır bunu duyan Davut şaşırır ve gerilir. Davut, Hilmi Kopan'ın (Mürted) kim olduğunu ve Fettah Dahhak'a hizmetlerini yani yaptığı vatan hainliklerini anlatır. Hilmi'yi Altay kaçırmıştır. Kaçırdıktan sonra Davut'a teslim etmiştir.

MEYDAN OKUDU

Altay, Nizam'ın en güvendiği adamlarından biriyle dövüşüp onu devirdi.