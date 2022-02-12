Yalnız Kurt 3.son bölümüyle en çok izlenen dizi oldu! atv’nin yeni televizyon efsanesi Yalnız Kurt yalnız değil

Doğan, Mira'nın talimatlarını yerine getirmek için araştırmalar yapar ve "Mürted" ismine ulaşır. Fettah Dahhak örgütüne dair çok şey bilen Mürted'i yakalamak için girişimlere başlamıştır, nerde olduğunu tespit eder, Mira'ya söyler gururla, takdir beklemektedir, operasyonu yapıp adamı almaya da hazırdır ama beklemediği bir şey olur. "Yukarıdan" verilen emirle Doğan'ın bulduğu Mürted'i yakalama işi Nizam'a verilir. Doğan bozulmuştur ama bir şey diyemez. Nizam'ın Doğan'a karşı üstünlüğü bir kere daha "yukarıdan" teyit edilmiştir. Doğan sinirlenir.

Viking, Sare'ye ulaşmak için polisi devreye sokar, sorgu odasında gizlice buluşan ikili Yıldırım Projesi, Doğan'ın durumu ve diğer önemli detaylardan konuşurlar. Viking ve Sare konuşurken, Ahmet sorgu odasına bağlı monitörün başında onları izler.