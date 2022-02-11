Meryem Uzerli'den gösteriş meraklısı ebeveynlere görgü dersi! Kızının doğum günü kutlamasında...





"Lara, görkemli partiler için henüz çok küçük. Gösterişli partilerden önemlisi, kızımın alacağı eğitim. 18 yaşından sonra kendisi isterse böyle partiler yapabilir ama şu anda buna gerek yok. Kutlamalar yaparken dünyada milyonlarca aç çocuğun olduğunu unutmayalım."

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