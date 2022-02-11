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    Meryem Uzerli'den gösteriş meraklısı ebeveynlere görgü dersi! Kızının doğum günü kutlamasında...

    Meryem Uzerli’ye birçok lüks mekan kızı Lara’nın 8. yaş gününü kutlaması için teklif götürdü. Almanya’da doğup büyüyen oyuncu, “Görkemli kutlamalar değil eğitim önemli” diyerek bazı gösteriş meraklısı ebeveynlere adeta görgü dersi verdi.

    Dersimiz görgü

    Yıllar önce rol aldığı diziyle ülkemizde hatırı sayılır bir şöhreti olan Meryem Uzerli'den görgü dersi...



    Almanya'da doğup büyüyen güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye geldi.



    Çok yakında büyük kızı Lara'nın yaş gününü kutlayacağını söyleyen Meryem Uzerli'ye İstanbul'daki birçok mekanın yetkilisi "Lara'ya görkemli bir doğum günü partisi yapalım" teklifinde bulundu.



        Almanya'da da kafesi olan güzel oyuncu, teklifleri kesin bir dille reddetti.



        'BÜYÜSÜN DE KENDİSİ YAPSIN
        Dün Lara'nın 8. yaş gününü evindeki mütevazı bir partiyle kutlayan Meryem Uzerli, neden gösterişli bir parti yapmadığını açıklarken sarf ettiği şu sözleriyle adeta görgü dersi verir gibiydi...



        "Lara, görkemli partiler için henüz çok küçük. Gösterişli partilerden önemlisi, kızımın alacağı eğitim. 18 yaşından sonra kendisi isterse böyle partiler yapabilir ama şu anda buna gerek yok. Kutlamalar yaparken dünyada milyonlarca aç çocuğun olduğunu unutmayalım."

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