Meryem Uzerli'den gösteriş meraklısı ebeveynlere görgü dersi! Kızının doğum günü kutlamasında...

Yıllar önce rol aldığı diziyle ülkemizde hatırı sayılır bir şöhreti olan Meryem Uzerli'den görgü dersi...
Yıllar önce rol aldığı diziyle ülkemizde hatırı sayılır bir şöhreti olan Meryem Uzerli'den görgü dersi...
Almanya'da da kafesi olan güzel oyuncu, teklifleri kesin bir dille reddetti.
'BÜYÜSÜN DE KENDİSİ YAPSIN
Dün Lara'nın 8. yaş gününü evindeki mütevazı bir partiyle kutlayan Meryem Uzerli, neden gösterişli bir parti yapmadığını açıklarken sarf ettiği şu sözleriyle adeta görgü dersi verir gibiydi...
"Lara, görkemli partiler için henüz çok küçük. Gösterişli partilerden önemlisi, kızımın alacağı eğitim. 18 yaşından sonra kendisi isterse böyle partiler yapabilir ama şu anda buna gerek yok. Kutlamalar yaparken dünyada milyonlarca aç çocuğun olduğunu unutmayalım."