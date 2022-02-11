Burcu Şendir, Dilan Çiçek Deniz, Sibil Çetinkaya ve Eliz Fındık'ın müdavini olduğu Kartalkaya kazığın zirvesine çıktı

Son döremde mekanlarda yapılan fiiyat artışları, birçok müşteri için normal kabul edilir oldu. Ancak önceki yıllarda da fahiş fiyatlarıyla gündemden düşmeyen Kartalkaya'daki bir otelin restoranından yansıyan menü, "Bu kadar da olmaz" dedirtti. Elektrik ve gıdaya gelen zammı adeta bahane edermişçesine 2022 kayak sezonu fiyatlarını belirleyen yetkililer, müşteriye sundukları 750 ml'lik suya tam 75 TL yazarak da kazığın zirvesine çıktı. Suyun litresini 100 TL'den müşteriye sunan Kartalkaya'daki mekanın yetkilileri, Bodrum Türkbükü'ndeki meşhur lahmacuna rakip çıktı. Mekanda bir lahmacun 95 TL'den servis edilirken Türk kahvesi 40, sahlep ise tam 70 TL...
Suyunu çıkardılar!
İşte Kartalkaya'daki mekanda cep yakan fiyatlar:
Acur turşusu:.............60 TL
Çiğ köfte:...................95 TL
Gavurdağ salatası:........110 TL
Pastırmalı humus:..... 70 TL
Lahmacun:................. 95 TL
Çıtır kanat:................. 195 TL
Kebap:........................210 TL
75 ml pet şişe su:.......75 TL
Sahlep:........................70 TL
Türk kahvesi:.............40 TL
Kola:...........................50 TL
Hamburger:............... 200 TL
Et tabağı:................... 270 TL
Biftek:......................... 650 TL
Patates kızartması:...65 TL
Sosyetik Burcu Şendir, mekanın müdavimlerinden.