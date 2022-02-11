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    Burcu Şendir, Dilan Çiçek Deniz, Sibil Çetinkaya ve Eliz Fındık'ın müdavini olduğu Kartalkaya kazığın zirvesine çıktı

    Kartalkaya, Bodrum’a rakip çıktı. Zam bahanesiyle müşterilerini kazıklayan bir mekanda 75 ml’lik pet şişe suyun 75, lahmacunun 95 ve bifteğin 650 TL’den servis edilmesi “Kazığın zirvesine çıktılar” yorumu yaptı.

    Kazığın zirvesinde!

    Son döremde mekanlarda yapılan fiiyat artışları, birçok müşteri için normal kabul edilir oldu. Ancak önceki yıllarda da fahiş fiyatlarıyla gündemden düşmeyen Kartalkaya'daki bir otelin restoranından yansıyan menü, "Bu kadar da olmaz" dedirtti. Elektrik ve gıdaya gelen zammı adeta bahane edermişçesine 2022 kayak sezonu fiyatlarını belirleyen yetkililer, müşteriye sundukları 750 ml'lik suya tam 75 TL yazarak da kazığın zirvesine çıktı. Suyun litresini 100 TL'den müşteriye sunan Kartalkaya'daki mekanın yetkilileri, Bodrum Türkbükü'ndeki meşhur lahmacuna rakip çıktı. Mekanda bir lahmacun 95 TL'den servis edilirken Türk kahvesi 40, sahlep ise tam 70 TL...
    Suyunu çıkardılar!



    İşte Kartalkaya'daki mekanda cep yakan fiyatlar:
    Acur turşusu:.............60 TL
    Çiğ köfte:...................95 TL
    Gavurdağ salatası:........110 TL
    Pastırmalı humus:..... 70 TL
    Lahmacun:................. 95 TL
    Çıtır kanat:................. 195 TL
    Kebap:........................210 TL
    75 ml pet şişe su:.......75 TL
    Sahlep:........................70 TL
    Türk kahvesi:.............40 TL
    Kola:...........................50 TL
    Hamburger:............... 200 TL
    Et tabağı:................... 270 TL
    Biftek:......................... 650 TL
    Patates kızartması:...65 TL



    Sosyetik Burcu Şendir, mekanın müdavimlerinden.
            Emekliliğe sağlık ayarı
            Haberler Saklambaç Burcu Şendir, Dilan Çiçek Deniz, Sibil Çetinkaya ve Eliz Fındık'ın müdavini olduğu Kartalkaya kazığın zirvesine çıktı
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