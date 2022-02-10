Alişan ile Buse Varol boşanıyor mu? İddialar yalanlasa da Buse Varol ayrılmakta kararlı

"O deli aşık mazide kaldı artık. Dönecek mi geriye onu bilmem. Hiç zaman olmaz mı? Geri gelmez mi? Savunmasız duygular Ah o günleri bir daha vermez mi acımasız şu yıllar?" Buse Varol'un bu imalı paylaşımı ve boşanmayla ilgili sadece "Sıkıldım" yorumu yapması ise akılları karıştırdı.