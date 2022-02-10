Alişan ile Buse Varol boşanıyor mu? İddialar yalanlasa da Buse Varol ayrılmakta kararlı

Bir süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşan Alişan (45) ve oyuncu Buse Varol Tektaş'ın (31) boşanma kararı aldığı iddia edildi.
Hatta yine iddiaya göre çift, resmi başvuruda bile bulundu. Ünlü sanatçı ise boşanmayı şu sözleriyle yalanladı.
"Kardeş kaybetmenin acısını yaşarken, daha yeni yeni toparlanmaya çalışırken, her gün gözyaşı döken annemi, eşimi, rahmetli kardeşimin eşini, çocuklarımı, yeğenlerimi ne olur rahat bırakın. Her ailede yaşanabilecek şeyler bunlar. Ne olur bizi bize bırakın. Kararı biz verelim. Sonra ne isterseniz konuşursunuz."