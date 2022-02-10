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    Alişan ile Buse Varol boşanıyor mu? İddialar yalanlasa da Buse Varol ayrılmakta kararlı

    Alişan ile Buse Varol’un gizlice boşanma davası açtığı yazıldı. Şarkıcı, iddiayı şimdilik yalanladı. Ancak güzel oyuncunun ayrılmada kesin kararlı olduğu ve bunun için kardeş acısı çeken Alişan’a biraz zaman verdiği iddia edildi.

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    Bir süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşan Alişan (45) ve oyuncu Buse Varol Tektaş'ın (31) boşanma kararı aldığı iddia edildi.

    Hatta yine iddiaya göre çift, resmi başvuruda bile bulundu. Ünlü sanatçı ise boşanmayı şu sözleriyle yalanladı.

    "Kardeş kaybetmenin acısını yaşarken, daha yeni yeni toparlanmaya çalışırken, her gün gözyaşı döken annemi, eşimi, rahmetli kardeşimin eşini, çocuklarımı, yeğenlerimi ne olur rahat bırakın. Her ailede yaşanabilecek şeyler bunlar. Ne olur bizi bize bırakın. Kararı biz verelim. Sonra ne isterseniz konuşursunuz."

        Alişan'ın bu sözlerinin ardından gözlerin çevrildiği Buse Varol ise imalı bir şarkı paylaştı. Güzel oyuncunun paylaştığı Nilüfer Örer'e ait 'Mevsim Bahar' isimli şarkının sözleri ise şöyleydi:

        "O deli aşık mazide kaldı artık. Dönecek mi geriye onu bilmem. Hiç zaman olmaz mı? Geri gelmez mi? Savunmasız duygular Ah o günleri bir daha vermez mi acımasız şu yıllar?" Buse Varol'un bu imalı paylaşımı ve boşanmayla ilgili sadece "Sıkıldım" yorumu yapması ise akılları karıştırdı.

        Güzel oyuncunun yakınları ise "Buse, çok kırıldı ve boşanmaya kesin karar verdi. Bunun için Alişan'ın acısının biraz da olsun hafiflemesini bekliyor" iddiasını ortaya attı.
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            Haberler Saklambaç Alişan ile Buse Varol boşanıyor mu? İddialar yalanlasa da Buse Varol ayrılmakta kararlı
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