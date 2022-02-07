Pişti kaçışı! Eski aşkı Umut Evirgen'i gören Melisa Şenolsun mekanı koşar adımlarla terk etti

Oyuncu Melisa Şenolsun önceki gece Cihangir'de eğlencedeydi. Gecenin ilerleyen saatlerinde aynı mekana eski sevgilisi Umut Evirgen de geldi.
İçeride pişti olan ikiliden Şenolsun, dakikalar sonra koşar adımlarla mekanı terk etti.
Yüzündeki gerginlik belli olan Şenolsun, "Arkadaşlar hiçbir şey sormayın. Alkollüyüm cevap verebilecek halim yok" dedi. Şenolsun'un hemen ardından Umut Evirgen de yanında iki güzelle mekandan ayrıldı.
Evirgen, pişti sorularına "Düşman değiliz" cevabı verdi.
Ünlü işletmeci, Melisa Şenolsun'la Tuba Büyüküstün yüzünden ayrılmıştı.