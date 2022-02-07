Özge Ulusoy hayatındaki mucizeyi anlattı

Özge Ulusoy, önceki gün hayatındaki mucizeyi anlattı. "Kendim bir mucizeyim" diyen 39 yaşındaki güzel model, hikayesini şöyle anlattı: Aynı anda hem verem hem menenjit olan bir annenin karnında babama "Anne mi bebek mi?" diye sorulan bir doğumdan dünyaya geldim. Doğsam dahi çok yaşamayacağım ya da engelli olacağıma garanti gözüyle bakılırken bu haldeyim. Hayat bir mucize. Her gün her an bir mucize. Annem ve ben birbirimize hayatta kalma gücü veren iki mucizeyiz. O yüzden hep Allah tarafından korunduğuma inandım. Sağlıklıyım ötesi var mı? Anneme göre kafamda bir kaç tahtam eksik. O kadar tatlı kaçıklık olsun yahu.
Haydar Ulusoy, kızı Özge'yi her şartta kucağına almak istemiş.
Haydar Ulusoy, kızı Özge'yi her şartta kucağına almak istemiş.