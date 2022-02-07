Eda Ece evlilik planı yaptığı sevgilisi Buğrahan Tuncer ile karavan aldı





Her karakteri başarıyla canlandıran güzel oyuncunun, basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile mutlu bir ilişkisi var. Evlilik yolunda ilerleyen Eda Ece ile Buğrahan Tuncer, ilk adımı attı.



İki sevgili, evililik öncesi ortak olarak karavan yaptırma kararı almış. Bunun için bir firma ile anlaşan Eda Ece ile Buğrahan Tuncer, satın aldıkları minibüsün içini ve dışını özel olarak tasarlatmış.