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    Eda Ece evlilik planı yaptığı sevgilisi Buğrahan Tuncer ile karavan aldı

    Eda Ece kendisini ödüllendirdi. Güzel oyuncu ve evlilik planı yaptığı sevgilisi Buğrahan Tuncer, ortaklaşa karavan aldı. Sevgililer, bunun için 1 milyon TL’yi gözden çıkardı.

    UFUK ÖZCAN
    F’eda’ olsun!

    Son dönemin parlayan yıldızları arasında yer alan Eda Ece, oyunculuk performansıyla en çok konuşulan isimlerin başında geliyor.



    Her karakteri başarıyla canlandıran güzel oyuncunun, basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile mutlu bir ilişkisi var. Evlilik yolunda ilerleyen Eda Ece ile Buğrahan Tuncer, ilk adımı attı.

    İki sevgili, evililik öncesi ortak olarak karavan yaptırma kararı almış. Bunun için bir firma ile anlaşan Eda Ece ile Buğrahan Tuncer, satın aldıkları minibüsün içini ve dışını özel olarak tasarlatmış.



    Eda Ece, dizi setlerinde de kendi karavanını kullanmak istiyormuş. Sevgililer, yaz aylarında da bir karavan tatili planlamış... Yurt dışından malzemelerin de getirildiği bu karavana Eda Ece ile Buğrahan Tuncer, 1 milyon liraya yakın bir para harcamış.

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