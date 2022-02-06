Yüzde yüz şiddet! Futbolcu Özer Hurmacı ile eşi Mihriban Hurmacı o geceyi anlattı





Savcılık ünlü futbolcuyu adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.



Ekonomik şiddet gördüğünü de söyleyen Mihriban Hurmacı, "2 senedir bana çok az miktarda para gönderiyor. Çok lüks bir sitede oturuyoruz, varlıklı bir eşim olmasına rağmen hiçbir şekilde para göndermiyor. Şu an hesabımda sadece 500 TL var. Bunu ona muhtaç kalmam için yapıyor" dedi.





Karakola giden Mihriban Hurmacı, ifadesinde "İki yıldır şiddet görüyorum. Büyük bir travma yaşadım" dedi.