Yüzde yüz şiddet! Futbolcu Özer Hurmacı ile eşi Mihriban Hurmacı o geceyi anlattı

İstanbul'da Mihriban Hurmacı'nın futbolcu eşi Özer Hurmacı tarafından darp edildiği iddiası bomba etkisi yarattı.
Yüzü kanlar içerisinde kaldığı fotoğrafları paylaşan Hurmacı, "İlk şiddet 2 sene önce başladı ve bu hale geldik. Olay esnasında çocuklar yanımda olduğu için çok büyük travma yaşadım. Çok büyük bir acı yaşadık. Kendimi savunamadım. Kanlı yüzümü tekmelerken çocuklar gördü. Çocuklar babalarının bacaklarına sarıldılar, Özer hiçbir şekilde çocukları dinlemedi" diyerek dehşeti anlattı. Hurmacı'nın avukatı ise yaptığı açıklamada, "Sinir krizi geçiren Mihriban Hurmacı, müvekkilimin parmağını ısırmaya başlamıştır. Bunun üzerine kurtulmaya çalışırken Hurmacı'nın kaşında kanama olmuştur. Özer Hurmacı'ya 3 dikiş atılmıştır" ifadesini kullandı.
Savcılık ünlü futbolcuyu adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
Ekonomik şiddet gördüğünü de söyleyen Mihriban Hurmacı, "2 senedir bana çok az miktarda para gönderiyor. Çok lüks bir sitede oturuyoruz, varlıklı bir eşim olmasına rağmen hiçbir şekilde para göndermiyor. Şu an hesabımda sadece 500 TL var. Bunu ona muhtaç kalmam için yapıyor" dedi.
Karakola giden Mihriban Hurmacı, ifadesinde "İki yıldır şiddet görüyorum. Büyük bir travma yaşadım" dedi.
Mihriban Hurmacı, ailesinin Almanya'da olduğunu ve kendini bu şiddet karşısında yalnız hissettiğini söyledi.