Özer Hurmacı ile eşi Mihriban Hurmacı'nın şiddet krizi büyüyor! Yüzü gözü kan içinde kalmıştı Özer'den cevap geldi 'o beni ısırdı'
Geçtiğimiz aylarda, Mihriban Hurmacı'nın astroloji haritası çıkarttırıp aldatıldığını söylemesi üzerine boşanma kararı alan ancak sonrasında evliliklerine bir şans verip, boşanmaktan vazgeçip evliliklerine devam eden eski futbolcu Özer Hurmacı ile eşi Mihriban arasındaki şiddet krizi büyüyor. Mihriban Hurmacı'nın eşinden şiddet görüp, yüzü gözü kanlar içindeki fotoğrafları paylaşmıştı. Mihriban Hurmacı'nın bu iddialarının ardından Özer Hurmacı'dan yanıt geldi. İşte detaylar...
Birkaç ay önce boşanacakları haberleriyle gündeme gelen ancak sonrasında evliliklerini kurtarmak isteyen eski futbolcu Özer Hurmacı ile eşi Mihriban Hurmacı arasında bu kez şiddet skandalı patlak verdi. İşte öncesi ve sonrasıyla haberin tüm detayları...
En son Bursaspor'da forma giydikten sonra yeşil-beyazlı takımın sözleşmeyi uzatmaması üzerine kulüp bulamayan futbolcu Özer Hurmacı'nın evliliği magazin gündeminden düşmüyor. Özer Hurmacı, Trabzonspor'da oynadığı dönemde 2015 yılında Mihriban Hurmacı'yla evlenmişti. Çiftin nikâh şahitliğini o dönem kulüp başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, başkan yardımcısı Ali Uzunay ve yönetim kurulu üyesi Mehmet Terzi ile teknik direktör Ersun Yanal yapmıştı.
İLETİŞİMSİZLİK VARDI
Özer Hurmacı, 1 Eylül'de İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak, 6 yıllık eşi, 3 çocuğunun annesi Mihriban Hurmacı'ya evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle 'çekişmeli' olarak Boşanma davası açmıştı.
Mahkemeye sunulan dilekçedeki iddiaya göre, sürekli Astroloji ile ilgilenen Mihriban Hurmacı, astroloji haritalarına bakarak eşi Özer Hurmacı üzerinde "Sen, beni aldatıyorsun" diye baskı kuruyordu. Özer Hurmacı'nın boşanmak dilekçesindeki iddialara göre; Mihriban Hurmacı ile eşi arasında evliliğin başından beri bir iletişimsizlik vardı. Özer Hurmacı, 2018 yılında Erzurumspor'a transfer olduğu dönem Mihriban Hurmacı, Erzurum'a gitmeyerek eşini yalnız gönderdi.
ÇOCUKLARINI İSTEDİ
Çiftin arasındaki iletişimsizlik ayrı yaşadıkları dönemde daha da arttı. Eşiyle ilgilenmeyen Mihriban Hurmacı, çocuklarını da ihmal ediyordu. Bu durum Özer Hurmacı için evliliği çekilmez hale getirdi. Evliliklerinde kusurlu tarafın eşi Mihriban Hurmacı olduğunu dilekçesinde belirten Özer Hurmacı, boşanmalarına karar verilmesini ve 3 çocuğunun velayetinin kendisine verilmesini istemişti.