Sinan Akçıl, eşi Burcu Kıratlı ile boşanma davasının açıldığını söyledi

2019'da kaybettiğimiz usta sanatçı Dilber Ay'ın sarsıcı hayatını anlatan 'Dilberay'ın galası, önceki akşam yapıldı.

Başrolünde Büşra Pekin'in rol aldığı filmin galasına sanatçının kızları ve manevi oğlu ile eşi İbrahim Karakaş da katıldı.

İzleyen herkesin duygusal anlar yaşadığı gecede Sinan Akçıl da hazır bulundu.

İkinci kez nikah masasına oturduğu eşi Burcu Kıratlı ile tekrar boşanma kararı alan Akçıl "Davalar açıldı, boşanıyoruz. Artık resmileşti. Umarım ikimiz için de hayırlısı olur" dedi. Doğan SAVAŞ.