Didem Soydan'ın paylaştığı fotoğrafa yorum yağdı

Ünlü model Didem Soydan, geçtiğimiz günlerde çıktığı bir defileden karelerini Instagram'dan paylaştı. Binlerce beğeni alan fotoğraflara bir takipçisi "Neden gözlerin bu kadar şiş?" diye yazdı. Soydan da "Fazla uyumaktan" cevabı verdi.
GENÇLİK İKSİRİ
Cansever, dijital ortamda yayınlanacak 'Ondan Ver Bana' şarkısı için iddialı konuştu. Şarkıcı, "Her ne kadar tarzım arabesk de olsa insanlar neler seviyor diye araştırıyorum. Bu şarkımla genç nesile güzel bir şeyler vermek istedim" dedi. Cansever'e klibinde genç oyuncular eşlik etti.
DİJİTAL ŞAHİN
Selami Şahin, daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış iki sahne performansını beğeniye sunuyor. Resmi kanalında 300'e yakın içerik bulunan sanatçının izlenmelerinin sayısı ise 76 milyona ulaştı.