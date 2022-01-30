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    Didem Soydan'ın paylaştığı fotoğrafa yorum yağdı

    Ünlü model Didem Soydan, geçtiğimiz günlerde çıktığı bir defileden karelerini Instagram’dan paylaştı. Binlerce beğeni alan fotoğraflara bir takipçisi “Neden gözlerin bu kadar şiş?” diye yazdı. Soydan da “Fazla uyumaktan” cevabı verdi. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 30 Ocak tarihli Saklambaç haberleri.

    Uykucu Didem

    Ünlü model Didem Soydan, geçtiğimiz günlerde çıktığı bir defileden karelerini Instagram'dan paylaştı. Binlerce beğeni alan fotoğraflara bir takipçisi "Neden gözlerin bu kadar şiş?" diye yazdı. Soydan da "Fazla uyumaktan" cevabı verdi.

    GENÇLİK İKSİRİ
    Cansever, dijital ortamda yayınlanacak 'Ondan Ver Bana' şarkısı için iddialı konuştu. Şarkıcı, "Her ne kadar tarzım arabesk de olsa insanlar neler seviyor diye araştırıyorum. Bu şarkımla genç nesile güzel bir şeyler vermek istedim" dedi. Cansever'e klibinde genç oyuncular eşlik etti.

    DİJİTAL ŞAHİN
    Selami Şahin, daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış iki sahne performansını beğeniye sunuyor. Resmi kanalında 300'e yakın içerik bulunan sanatçının izlenmelerinin sayısı ise 76 milyona ulaştı.

        EYLEM VAR!
        Bir döneme damga vuran Eylem Şenkal, uzun süre sonra ortaya çıktı. Önceki gün bir davette boy gösteren 44 yaşındaki ünlü model, formda haliyle dikkatleri çekti.

        KENDİ RENGİNLE RENKLEN
        Aldığı eğitimlerle Renkolog olan Ayşe Ayşen Bulut, Türkiye'de ilk Renk Haritası'nı oluşturdu. Bulut, "Rengine Yolculuk" ile renkler hakkında merak edilenleri okuyucuyla paylaştı. Yaşam yolu rehberini sunan kitap, raflardaki yerini alıyor.

        GÖRKEMLİ GECE
        King of Kings World Series İstanbul sporseverleri buluşturdu. Gecede Willy William ve Maya Muzaleva gibi dünyaca ünlü sanatçılar şarkılarıyla salonu dolduran onbinlerce kişiyi coşturdu. Mustafa Ceceli de ödül için çıktığı ringde şarkı söyledi. Kristanna Loken, Tom Tidiman, Ron Smoorenburg gibi Hollywood yıldızları da gecenin onur konukları arasındaydı.

            LAHMACUNCU SABANCI
            Sosyetik Pınar Sabancı, mutfakta da hünerlerini sergiliyor. Pınar Hanım, geçtiğimiz günlerde çocukları için lavaştan ev usülü lahmacun hazırladı. Sabancı, "Her güne bir menü bulmak zor. Böyle değişiklikleri seviyor çocuklar" dedi.

            MİNİ TESELLİ
            Onur Tuna ile aşkı sessiz sedasız biten güzel oyuncu Hande Doğandemir, teselliyi köpeğinde buldu. Önceki gün sevimli dostuyla bu pozu veren Doğandemir'e sevenleri iltifat yağmuru yaptı.

            AĞIR DERT!
            Sunucu Dilay Korkmaz'ın başı kilolarıyla dertte. Karantina döneminde 64 kiloya çıkan güzel sunucu, "Yine kilo almışım. Çok yoruldum 3 kilo al, 4 kilo ver. 59-60'a inmem için diyet yap dur. Sporu bu hafta 5'e çıkarıyorum" dedi.

                BABA SİTEM!
                Serdar Ortaç, önceki akşam bir mekanda sahne aldı. Çocuk sahibi olmak için geciktiğini söyleyen şarkıcı, "Kaç tane olacaktı hep kürtaj oldular. Kaç tane... Yazık..." sözleriyle şok etkisi yarattı. Eski eşi Chloe Loughnan ile ilgili de konuşan Ortaç, sert açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Bana ondan bahsetmeyin. Bütün borçlarımı ödedim lanet olsun. 8 senelik kocasının evine haciz koyduran kadına o paralar nasıl yarayacaksa yarasın."

                BALIKÇI ALP
                Sempatik oyuncu Alp Kırşan, balık tutmadaki ustalığını yine konuşturdu. Kırşan, önceki gün tuttuğu balıkla pozunu paylaşıp "Dev istavrit" notu düştü.

                KÖTÜ HABER!
                Son günlerde yaygınlaşan Covid vakalarından Engin Akyürek de nasibini aldı. Yeni projesi için hazırlanan oyuncunun testinin pozitif çıktığı ve hastalığı hafif atlattığı öğrenildi.

                    GÖREV ERTELENDİ!
                    Tom                     Cruise'un aksiyon tutkunlarına olağanüstü 2 saat yaşattığı Görevimiz Tehlike (Mission Impossible) serisinin 7. ve 8. filminin vizyon tarihlerini ertelendi. Daha önce 30 Eylül'de vizyona girmesi beklenen "Görevimiz Tehlike 7", 14 Temmuz 2023'te çıkış yapacak. 7 Temmuz 2023'te vizyona girmesi planlanan "Görevimiz Tehlike 8" ise 28 Haziran 2024'e ertelendi. 60 yaşındaki Tom Cruise, serinin 8. filminde son kez Ethan Hunt olacağı iddia edildi.

                    ATV'YE TÜRKÇE ÖDÜLÜ
                    Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen 'Yunus Emre ve Türk Dili Yılı' kapsamında RTÜK tarafından hayata geçirilen 'Türkçe Ödülleri', görsel ve işitsel medya çalışanlarına verildi. atv Ana Haber Bülteni sunucusu Cem Öğretir, Haber Bülteni kategorisinde Rtük Türkçe ödülünün sahibi oldu. Törende, 23 farklı kategorideki ödüller haber, belgesel, eğlence, eğitim, ekonomi, kültür sanat, animasyon ve radyo dallarında verildi.

                    GECENİN HABERİ VAR
                    Tuna Kiremitçi'nin tüm dünyada yüz milyonlarca dinleyiciye ulaşan, ödüllü "Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları" albüm dizisinin üçüncü sezonu başlıyor. Pasaj Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında olacak albümün ilk single'ı dinleyiciyle buluştu. Kiremitçi'nin günümüzün en özel seslerinden Aydilge ile düet yaptığı "Gecenin Haberi Var" isimli şarkı kısa sürede büyük ilgi gördü.

                        DENİZ BAYSAL YURTCU, ŞAMDAN PLUS DERGİSİ'NE KONUŞTU
                        Deniz Baysal Yurtcu, Şamdan Plus Dergisi'ne özel açıklamalar yaptı. Birbirinden şık ve cool pozlara imza atan Baysal, soruları samimiyetiyle cevapladı. Kariyer yolculuğunda tökezlediği zamanlar olduğunu söyleyen Baysal, "Çok çalıştım. Bu süreçte umudumu kaybettiğim zamanlar da oldu ama pes etmedim. Sabrın en büyük anahtar olduğunu düşünüyorum. Ben de sabrettim" dedi. Röportajın tamamına Şamdan Plus Dergisi'nin son sayısından ulaşabilirsiniz.
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                        Haberler Saklambaç Didem Soydan'ın paylaştığı fotoğrafa yorum yağdı
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