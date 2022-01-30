Didem Soydan'ın paylaştığı fotoğrafa yorum yağdı

GENÇLİK İKSİRİ

Cansever, dijital ortamda yayınlanacak 'Ondan Ver Bana' şarkısı için iddialı konuştu. Şarkıcı, "Her ne kadar tarzım arabesk de olsa insanlar neler seviyor diye araştırıyorum. Bu şarkımla genç nesile güzel bir şeyler vermek istedim" dedi. Cansever'e klibinde genç oyuncular eşlik etti.