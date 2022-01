Didem Soydan'ın paylaştığı fotoğrafa yorum yağdı

DENİZ BAYSAL YURTCU, ŞAMDAN PLUS DERGİSİ'NE KONUŞTU

Deniz Baysal Yurtcu, Şamdan Plus Dergisi'ne özel açıklamalar yaptı. Birbirinden şık ve cool pozlara imza atan Baysal, soruları samimiyetiyle cevapladı. Kariyer yolculuğunda tökezlediği zamanlar olduğunu söyleyen Baysal, "Çok çalıştım. Bu süreçte umudumu kaybettiğim zamanlar da oldu ama pes etmedim. Sabrın en büyük anahtar olduğunu düşünüyorum. Ben de sabrettim" dedi. Röportajın tamamına Şamdan Plus Dergisi'nin son sayısından ulaşabilirsiniz.