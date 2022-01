Gizemli aşıklar kendini ele verdi! Aslı Enver Önder Öztarhan'ı takibe aldı

Güzel oyuncu Aslı Enver ve sosyetik iş insanı Önder Öztarhan, aşklarını gözler önünde yaşamaya başladı. 37 yaşındaki oyuncunun kalbini kazanan 49 yaşındaki sosyetik iş insanı, geçtiğimiz günlerde "Evet, bir ilişki başladı. Daha çok yeni. Şu an her şey yolunda, iyiyiz, güzeliz. Her şey ilk görüşte oldu" diyerek ilişkisini itiraf etmişti. Önceki gün bir hamle de Aslı Enver'den geldi. Aşkını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden Enver, Instagram'dan sevgilisiyle takipleşmeye başladı. Aslı'nın bu hamlesi, "Yakında aşk pozu gelir" yorumları yaptırdı.