Gizemli aşıklar kendini ele verdi! Aslı Enver Önder Öztarhan'ı takibe aldı

Güzel oyuncu Aslı Enver ve sosyetik iş insanı Önder Öztarhan, aşklarını gözler önünde yaşamaya başladı. 37 yaşındaki oyuncunun kalbini kazanan 49 yaşındaki sosyetik iş insanı, geçtiğimiz günlerde "Evet, bir ilişki başladı. Daha çok yeni. Şu an her şey yolunda, iyiyiz, güzeliz. Her şey ilk görüşte oldu" diyerek ilişkisini itiraf etmişti. Önceki gün bir hamle de Aslı Enver'den geldi. Aşkını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden Enver, Instagram'dan sevgilisiyle takipleşmeye başladı. Aslı'nın bu hamlesi, "Yakında aşk pozu gelir" yorumları yaptırdı.
HAKLIYDIN GÖKSEL
Göksel, bugüne kadar yayınladığı tüm çalışmalarıyla adından söz ettirdi. Şimdi Haklıydın adlı yeni single'ı ile müzik piyasasına yeni bir ses getirdi. Göksel, "Haklıydın" isimli yeni single'ını 28 Ocak Cuma günü Avrupa Müzik markasıyla tüm radyolar ve dijital platformlarda yayınlıyor. Şarkının söz ve müziği Göksel'e, düzenlemesi ise Ozan Çolakoğlu'na ait. Mix & mastering'i Özgen Akçetin ve Emre Kıral imzası taşıyor.
KANKALAR YEMEKTE
Ekranların iki başarılı oyuncusu Esra Dermancıoğlu ve Meriç Aral, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. İki yakın arkadaş birlikte rol aldıkları dizinin seti sonrası soluğu alışverişte aldı. İlk olarak meydan bir restoranda yemek yiyip uzun süre sohbet eden iki yakın arkadaş, sonrasında da kısa bir alışveriş turu yapmayı ihmal etmedi. Dermancıoğlu ve Aral ikilisi fotoğraflarını çeken muhabirlere 'İyi çalışmalar, kolay gelsin arkadaşlar ' demekle yetindiler.