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    Gizemli aşıklar kendini ele verdi! Aslı Enver Önder Öztarhan'ı takibe aldı

    Gizemli aşıklar Aslı Enver ve Önder Öztarhan ilişkisinde sürpriz gelişme... Öztarhan’ın aşk itirafından sonra güzel oyuncu da sevgilisini sosyal medyada takibe aldı. İşler sizler için derlediğimiz 29 Ocak tarihli Saklambaç haberleri...

    Aşk takibi!

    Güzel oyuncu Aslı Enver ve sosyetik iş insanı Önder Öztarhan, aşklarını gözler önünde yaşamaya başladı. 37 yaşındaki oyuncunun kalbini kazanan 49 yaşındaki sosyetik iş insanı, geçtiğimiz günlerde "Evet, bir ilişki başladı. Daha çok yeni. Şu an her şey yolunda, iyiyiz, güzeliz. Her şey ilk görüşte oldu" diyerek ilişkisini itiraf etmişti. Önceki gün bir hamle de Aslı Enver'den geldi. Aşkını gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden Enver, Instagram'dan sevgilisiyle takipleşmeye başladı. Aslı'nın bu hamlesi, "Yakında aşk pozu gelir" yorumları yaptırdı.



    HAKLIYDIN GÖKSEL
    Göksel, bugüne kadar yayınladığı tüm çalışmalarıyla adından söz ettirdi. Şimdi Haklıydın adlı yeni single'ı ile müzik piyasasına yeni bir ses getirdi. Göksel, "Haklıydın" isimli yeni single'ını 28 Ocak Cuma günü Avrupa Müzik markasıyla tüm radyolar ve dijital platformlarda yayınlıyor. Şarkının söz ve müziği Göksel'e, düzenlemesi ise Ozan Çolakoğlu'na ait. Mix & mastering'i Özgen Akçetin ve Emre Kıral imzası taşıyor.



    KANKALAR YEMEKTE
    Ekranların iki başarılı oyuncusu Esra Dermancıoğlu ve Meriç Aral, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. İki yakın arkadaş birlikte rol aldıkları dizinin seti sonrası soluğu alışverişte aldı. İlk olarak meydan bir restoranda yemek yiyip uzun süre sohbet eden iki yakın arkadaş, sonrasında da kısa bir alışveriş turu yapmayı ihmal etmedi. Dermancıoğlu ve Aral ikilisi fotoğraflarını çeken muhabirlere 'İyi çalışmalar, kolay gelsin arkadaşlar ' demekle yetindiler.



        ÇUKUROVA'DA BÜYÜK HÜZÜN
        Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', 121'inci bölümüyle ekrana geldi. atv'nin sevilen dizisi, 'YeniBaşlangıçlar' etiketiyle sosyal medyanın da gündemine yerleşti. Gözyaşının hakim olduğu bu bölümde, Saniye ve Gülten'in ölümü seyirciyi derinden etkiledi. Evleneceği adam konusunda şüpheye düşen Züleyha, Hakan'dan ayrıldı.



        GÜÇ BİRLİĞİ YAPTILAR
        Çolaklar ise Huğları bastı. Ayaklanan halk, olayı Hakan ve Fikret'e anlatınca ikili güç birliği yaptı. Çolakların mekanını basan Hakan ve Fikret, Haşmet Çolak'ın gözünü korkuttu. Fikret amcası Fekeli'yi Abdülkadir'in öldürdüğünü öğrendi. Silahını alıp Abdülkadir'den hesap sormak için küçük konağa gitti.



        KALP'TEN OYUNCU
        ATV'nin pazartesi akşamlarının beğeniyle izlenen dizisi Kalp Yarası'nın kadrosuna yeni bir isim daha katıldı. Oyuncu İrem Altuğ'un da artık Kalp Yarası'nda rol alacağı açıklandı. Altuğ, dizinin kahramanlarına büyük yüzleşmeler yaşatacak bir karaktere hayat verecek. Sancakzade Ailesi'nde konak savaşı tüm hızıyla sürerken, geçmişin hesabını sormaya gelen bu karakter tüm dengeleri değiştirecek. Azade'nin yüzleşmekten kaçtığı "o kişi" kaybettiklerini geri almak niyetinde.



            O SES FURKAN
            Katıldığı bir yarışma nedeniyle yurt dışında olan Furkan Kızılay, dijital ortamda sahnelere geçit yaptı. 2020'de beraber yola çıktığı Can Doe'ya ait olan 'İstanbul' şarkısını yayımlandı. Kızılay'ın, güncel popüler motiflerle oluşturulan "İstanbul" şarkısı türk pop müziği sevenlerine hitap ediyor.



            AFARA TÜRKİYE'Yİ GEZECEK
            Uğur Aslan, Poll Production ile Türkiye turnesine çıkıyor. Önceki gün Polat Yağcı ile bir araya gelen Aslan, ilk konserine 9 Şubat'ta çıkacak. Efsane olmuş şarkıları kendi hayat hikayesiyle birleştirerek 'Afara' isimli gösteri hazırlayan Aslan, Haziran'a kadar birçok şehirde konser verecek.



            STRES ATTI
            Bir süredir pilotaj eğitimi alan Ümit Erdim, önceki gün İstinye'deydi. Erdim; "Sınav dönemindeydim, Stresli ve zor bir dönem sonrası ilk defa dışarı çıktım" dedi.



                VER Bİ YANAK!
                Yıldız Tilbe, önceki akşam bir mekanda sahne aldı. Şarkıcı, çılgın danslarıyla alkışları topladı. Konuklar arasında yer alan Berkay "Ömrü uzasın diye dua ettiğim kadın" sözleriyle Tilbe'ye övgüler yağdırdı. "Gel buraya seveceğim seni. Öpmek hala yasak" diyen Yıldız Tilbe, popçunun yanaklarını sıkarak herkesi güldürdü.



                KAR MAĞDURU
                Derya Tuna önceki gün İstinye'de AVM turundaydı. "Kar bizi de etkiledi. Uzun süredir bu kadar yağmamıştı. Kaç gün sonra ilk kez dışarı çıktım" diyen Tuna, tek başına alışveriş yaptı.



                AİLECE TATİL
                İzzet Yıldızhan, sömestr tatilinde dokuz çocuğuyla Abant'a gitti. Gelen sahne tekliflerini çocuklarıyla zaman geçirmek istediği için geri çeviren Yıldızhan, evlatlarına kar yağarken mangalda sucuk pişirdi.



                    AYAKÜSTÜ BEŞ MİLYON TL
                    Termınatör 3 filminde rol alan Kristanna Loken ve aksiyon filmlerinin aranan oyuncusu Ron Smoorenburg, geldikleri İstanbul'da soluğu Kapalıçarşı'da aldı. Pırlanta tutkunu Loken, Hakan Sertbakan'ın sahibi olduğu mağazaya gitti. Oyuncu, tamamı pırlantadan oluşan 5 Milyon TL değerindeki gerdanlık ve küpe satın aldı. Ünlü ikili, Türk lokumu ve çaya bayıldıklarını söyleyerek dostları için hediyelik alışveriş yaptı.



                    'DAVA AÇTIM'
                    Azra Akın, önceki gün oğlu Demir ile Etiler'deydi. Oğlu ile alışverişe gelen Akın, okullara verilen arada İstanbul'da kalacaklarını söyledi. Kendisi hakkında ağır suçlamalar yapan Erkan Özerman için de konuşan Akın, "Gerekli olan davayı açtık" dedi. (Doğan SAVAŞ)



                    PİSLİK MESAJI
                    Aleyna Tilki takıntılı hayranı yüzünden evinden oldu. Eşyalarını boşaltıp yeni yuvasına geçen genç popçu, "Pislikler" diyerek takıntılı takipçilerine mesaj gönderdi. Takıntılı hayranı yüzünden sıkıntılı günler yaşayan Aleyna Tilki, kendisine yeni bir sayfa açtı. Geçtiğimiz günlerde genç şarkıcının saplantılı takipçisi evine kadar gelip annesi Havva Öztel'i ve kız kardeşi Ayça Tilki'yi korkutmuştu. Yaşadığı bu olay sonrası evini değiştirmek için harekete geçen Tilki, önceki gün düğmeye bastı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla evini taşıdığını duyuran şarkıcı, "Evim taşınıyor. Son kalan eşyalarım da taşındı. Biraz zor bulursunuz yeni evimi pislikler" diyerek tepki gösterdi.



                        SPORTİF ŞIKLIK
                        Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, İstinye'de objektiflere takıldı. Her daim şık olmaya özen gösteren Kutluay'ın, spor tarzı ve zinde görünümü gözlerden kaçmadı.



                        ALIŞVERİŞ TUTKUNU
                        Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Berrin Zorlu, geçtiğimiz gün alışveriş turundaydı. Zorlu, "2022'nin ilk alışverişini yapıyorum. Yeni sezon ürünlerine bakmak istedim. Vitrinlere biraz göz atacağım" demekle yetindi.



                        BÜYÜK FENERLİ!
                        Emre Karayel, oğlu Can'a kavuştu. Minik Can'a sarı-lacivert tulumu giydiren oyuncu, "Büyük bir Fenerbahçeli geldi" dedi. Bebekleri Can'ı kucaklarına alan Emre Karayel, Gizem Demirci çifti, hastane çıkışı görüntülendi. Eşiyle doğuma girdiğini söyleyen Karayel, "Çok heyecanlandım ne yalan söyleyeyim ama bu bir mucize. Buna tanıklık etmek, hep birlikte onun dünyaya gelmesini görmek çok güzel ve keyifli bir şey" dedi. Can bebeğe Fenerbahçe tulumu giydirip sosyal medyada paylaşan Emre Karayel, şöyle konuştu: "Büyük bir Fenerbahçeli geldi, çok şükür. Başkan aradı, yönetim kurulu çok teşekkür ederiz hepsine. Hediyelerini göndermişler. Bir Fenerbahçeli olarak yola çıktı, inşallah öyle devam edecek." (Aydın HAMZA)



                            ALTIN ADAM
                            Eşi Eylül Öztürk gibi sosyal medya fenomeni olan Barış Kenan Özkan, Nişantaşı'nda milyonluk Rolls-Royce model aracıyla objektiflere takıldı. Meraklı bakışların odağına giren Özkan'ın dişlerinin altın olması gözlerden kaçmadı.

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                            Haberler Saklambaç Gizemli aşıklar kendini ele verdi! Aslı Enver Önder Öztarhan'ı takibe aldı
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