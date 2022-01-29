Gizemli aşıklar kendini ele verdi! Aslı Enver Önder Öztarhan'ı takibe aldı





BÜYÜK FENERLİ!

Emre Karayel, oğlu Can'a kavuştu. Minik Can'a sarı-lacivert tulumu giydiren oyuncu, "Büyük bir Fenerbahçeli geldi" dedi. Bebekleri Can'ı kucaklarına alan Emre Karayel, Gizem Demirci çifti, hastane çıkışı görüntülendi. Eşiyle doğuma girdiğini söyleyen Karayel, "Çok heyecanlandım ne yalan söyleyeyim ama bu bir mucize. Buna tanıklık etmek, hep birlikte onun dünyaya gelmesini görmek çok güzel ve keyifli bir şey" dedi. Can bebeğe Fenerbahçe tulumu giydirip sosyal medyada paylaşan Emre Karayel, şöyle konuştu: "Büyük bir Fenerbahçeli geldi, çok şükür. Başkan aradı, yönetim kurulu çok teşekkür ederiz hepsine. Hediyelerini göndermişler. Bir Fenerbahçeli olarak yola çıktı, inşallah öyle devam edecek." (Aydın HAMZA)