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    Otobüsle gittiği işten Bugatti ile çıktı! Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'in hayatı belgesel oluyor

    Ronaldo’nun sevgilisi Georgina Rodriguez’in hayatı belgesel oluyor. Ünlü futbolcu Ronaldo ile 1 saniyede birbirlerine aşık olduğunu söyleyen Rodriguez, “Lüks bir mağazada tezgahtarlık yaparken Ronaldo ile aşk yaşamaya başladım. Bir gün işe otobüsle gittim, aynı akşam Bugatti ile çıktım” dedi.

    Otobüsten Bugatti’ye

    İspanya'nın 13 bin nüfuslu Jaca adlı küçük bir kasabasında dünyaya gelen Georgina Rodriguez, belki de dünyanın en şanslı kadınlarından biri. Garsonluk yaptı, tezgahtar olarak çalıştı. Mağazada Ronaldo ile göz göze gelen Rodriguez, "İlk görüşte aşkı yaşadık. Şimdi bir rüyada gibiyim" dedi. Şimdi bu şanslı kadının hayatı belgesel oluyor. Adı I Am Georgina (Ben Georgina). İşte Georgina Rodriguez'den çok özel açıklamalar:

    HAYATIM çok özel. Lüks eşyalar satmaktan, onları kırmızı halıda giymeye geçtim. Milyonlarca takipçim var ve dünyanın en çok takip edilen özel erkeğin de çok mutlu kadınıyım.

    ELBETTE hayatımda hiçbir şey kolay olmadı. Büyük acılar, zorluklar ve bir gün büyük aşk. Tezgahtar olarak işe otobüsle gittiğim günün akşamı, Bugatti ile alındım ve özel bir yemekte Ronaldo'nun karşısındaydım.

        CRİSTİANO'nun evine ilk gittiğimde şok yaşadım. Su için mutfağa her gittiğimde kaybolurdum. Bazen yolu bilmediğim için oturma odasından çıkmam yarım saatimi alırdı. Çok büyüktü. Çocukluğumdan beri küçük apartman dairelerinde yaşamaya alışan biri için bu büyük tehlikeydi. 6 ay sonra evi tanıdım.

        ŞİMDİ Ronaldo'nun evinin hanımıyım. Evi değiştirdim. Tabii ki Ronaldo'nun izni ile. Desenleri mermerle, ışıkla karıştırmayın. Plastik çiçekler almayın.

        BİRÇOK dizi teklifi geldi. Ancak ben oyuncu değilim, haddimi biliyorum.

            RONALDO çok özel bir yüreği olan biri. O kadar merhametli ki, kimsenin üzülmesini istemiyor. Onunla bir hayatı paylaşmak tabii ki olağanüstü bir duygu.

            HER ŞEYİ ANLATTI


            Belgeselin yöneticilerinden Alvaro Diaz, "Georgina, çekimler sırasında olup biteni anlatma konusunda son derece dürüst davrandı. Ronaldo ile olan aşkın hayatını nasıl değiştirdiğini detaylarıyla anlattı" dedi.
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            Haberler Saklambaç Otobüsle gittiği işten Bugatti ile çıktı! Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'in hayatı belgesel oluyor
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