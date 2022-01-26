Otobüsle gittiği işten Bugatti ile çıktı! Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'in hayatı belgesel oluyor

İspanya'nın 13 bin nüfuslu Jaca adlı küçük bir kasabasında dünyaya gelen Georgina Rodriguez, belki de dünyanın en şanslı kadınlarından biri. Garsonluk yaptı, tezgahtar olarak çalıştı. Mağazada Ronaldo ile göz göze gelen Rodriguez, "İlk görüşte aşkı yaşadık. Şimdi bir rüyada gibiyim" dedi. Şimdi bu şanslı kadının hayatı belgesel oluyor. Adı I Am Georgina (Ben Georgina). İşte Georgina Rodriguez'den çok özel açıklamalar:
HAYATIM çok özel. Lüks eşyalar satmaktan, onları kırmızı halıda giymeye geçtim. Milyonlarca takipçim var ve dünyanın en çok takip edilen özel erkeğin de çok mutlu kadınıyım.