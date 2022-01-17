İrem Derici'den ikinci şans! Cem Belevi'nin gül jestini gözlere soktu

İrem derici, yine yaptı yapacağını. Geçtiğimiz aylarda Cem Belevi'yi ima ederek, "Çok fena aldatıldım" açıklaması yapan Derici, popçuyu sosyal medyadan silmişti. Ancak önceki gün ilginç bir gelişme yaşandı. İki ünlü isim yeniden takipleşmeye başladı. Kısa bir süre sonra ise İrem Derici ellerinde güllerle paylaşım yaptı. Bu çiçekleri Cem Belevi'nin gönderdiği ve Derici'nin aşkını affettiği öğrenildi.