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    İrem Derici'den ikinci şans! Cem Belevi'nin gül jestini gözlere soktu

    İrem Derici, kendisine ihanet etmekle suçladığı Cem Belevi’ye ikinci şansı verdi. Sosyal medyadan Belevi ile takipleşmeye başlayan Derici, aşkının kırmızı güllerle jestini gözlere soktu! İşte sizler için derlediğimiz 17 Ocak tarihli Saklambaç haberleri...

    Affedi’cem’!

    İrem derici, yine yaptı yapacağını. Geçtiğimiz aylarda Cem Belevi'yi ima ederek, "Çok fena aldatıldım" açıklaması yapan Derici, popçuyu sosyal medyadan silmişti. Ancak önceki gün ilginç bir gelişme yaşandı. İki ünlü isim yeniden takipleşmeye başladı. Kısa bir süre sonra ise İrem Derici ellerinde güllerle paylaşım yaptı. Bu çiçekleri Cem Belevi'nin gönderdiği ve Derici'nin aşkını affettiği öğrenildi.



    'ÇİÇEK' GİBİ MANZARA
    Yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson ile 2022 yılını İzlanda'da karşılayan Dilan Çiçek Deniz, tatil pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Skogafoss Şelalesi'nden karelerini paylaşan oyuncu, "Gittiğim en büyülü yerlerden biriydi" notu düştü.



    45'LİK ŞALLI
    Ebru Şallı, önceki gün 45 yaşına girdi. ABD'nin Beverly Hills bölgesindeki evlerini balonlarla süsleyen Uğur Akkuş, eşine doğum günü sürprizi yaptı. Elinde pastasıyla poz veren sunucu, "Beni balonlara, kalplere, sevgiye ve öpücüklere boğan eşime çok teşekkür ederim" diyerek mutluluğunu paylaştı.



        ÇEVREYE SİTEM
        Burak Sergen, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Arkadaşı Gizem ile alışveriş turuna çıkan Sergen, "60 gün hastanede yattım. En zor günümde yanımda sadece Gizem ve evladım vardı. Çevremden hiç destek görmedim" dedi.



        PANİK HÜLYA
        Hülya Avşar ve kızı Zehra Çilingiroğlu, Maslak'ta bir mekana girerken görüntülendi. Sahnesi olan Avşar, girişte basın mensuplarını görünce hemen montu ve elleri ile yüzünü kapattı. Avşar "Hazır değilim, çekmeyin" diye sitem etti. Ünlü sanatçının parmağındaki gösterişli yüzüğü ise dikkatlerden kaçmadı. (Doğan SAVAŞ)



        SERGEN GECELERDE
        Uzun süre sonra görüntülenen Sergen Yalçın, neşeli halleriye dikkat çekti. Beşiktaş teknik direktörlüğünden ayrılan Sergen Yalçın, önceki gece eğlence turundaydı. Şarkıcı Murat Dalkılıç, sevgilisi Sitare Akbaş ve Sezer Çakır'la Etiler'de bir mekanda yemek yiyen Yalçın, keyifliydi.
        (Doğan SAVAŞ)



            SPOR ARKADAŞI!
            Eda Taşpınar, önceki gün gizemli erkek arkadaşıyla Rumelihisarı'nda görüntülendi. Sabah sporu yaptığını ifade eden Taşpınar, yanındaki erkeğin sorulması üzerine, "Arkadaşım olur kendisi" diyerek hızla uzaklaştı.



            SIRRI ÇÖZÜLDÜ!
            Serenay Sarıkaya'nın ayak bileğine taktığı kırmızı ip merak uyandırmıştı. Serenay Sarıkaya'nın geçtiğimiz yaz aylarından beri ayak bileğinden çıkarkmadığı kırmızı ip merak konusu oldu. Şimdilerde işletmeci Umut Evirgen'le aşk yaşayan Sarıkaya'nın sosyal medyada yaptığı paylaşımlarında bileğindeki kırmızı ip dikkat çekti. Oyuncunun bu ipi takmasının sırrı da sonunda ortaya çıktı. Sarıkaya'nın, kendisine uğur getirdiğine inandığı için ipi taktığı öğrenildi.



            ELİF'E HASRET KALDI
            Merve Özbey önceki akşam 'Tamamen Arabesk' konseptiyle İstanbul'da sahne aldı. Covid-19'u atlatan Özbey, "Çift aşılı olmama rağmen zor atlattım. Birkaç gün kızım Elif'ten ayrı kaldım. Onun kokusunu alamamak çok kötü hissettirdi" dedi.



                EVLİLİĞE KARŞI
                Aynur Aydın, önceki gün Zincirlikuyu'da AVM'de görüntülendi. Uzun zamandır aşk hayatıyla gündeme gelmeyen şarkıcı, evlilik hakkındaki düşünceleriyle dikkat çekti. Aydın; "Ben evliliğe karşıyım. Büyük konuşmak istemem ama evlenmeyi düşünmüyorum. Çocuk konusuna gelirsek de, ben çocukları çok severim. Belki evlat edinirim" dedi.



                DERDİ KEDERİ UNUTUN
                Sanatçı Gülben Ergen, önceki akşam bir mekanda sahne aldı. "Pandemi döneminde çok zor günler geçirdik. Dertlerinizi, kederlerinizi bir süreliğine bırakın" diyen Ergen unutulmaz bir gece yaşattı.



                HANDE YASTA
                Cemiyetin sevilen simalarından Hande Demir, önceki gün Zincirlikuyu'daki bir AVM'de görüntülendi. Tarzıyla yine dikkat çekti. Baştan aşağı siyahlara bürünen Demir, çok beğenildi.



                    40 KERE MAŞALLAH
                    Emina Jahovic, önceki gün 40. yaşını kutladı! Ailesiyle birlikte küçük bir kutlama yapan Jahovic, Instagram'dan paylaştığı pozlarla herkesi kıskandırdı! İddialı karesine "Kim der 40! Adeta 18 yaşında" yorumları yapıldı.



                    GÖK SARAY'DA TAHT OYUNLARI
                    Salı akşamının vazgeçilmez dizisi Destan, bu hafta da izleyiciyi ekrana kilitleyecek! 'Destan'da bu hafta; Akkız, Batuga'ya desteğini Gök Saray'a dönerek gösterecek. Kaya ve Temur teginlerin Çolpan Hatun'a esir düşmesi iki hanlığı savaşın eşiğine getirecek!



                    KARDEŞLERİM YİNE BİRİNCİ
                    ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim, bu hafta 35. bölümüyle ekrana geldi. Sosyal medyanın da zirvesine yerleşti. #Kardeşlerim etiketi, Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi! 35. bölümde, kaynaşma yemeği kanlı bitti! Aralarında soğuk rüzgarlar esen Ömer ve Emir kavga etti! Dizinin hayranları, dengesini kaybederek kafasını taşa çarpan ve kanlar içinde kalan Emir'e ne olacağını merak ediyor...

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                    Haberler Saklambaç İrem Derici'den ikinci şans! Cem Belevi'nin gül jestini gözlere soktu
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