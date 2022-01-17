İrem Derici'den ikinci şans! Cem Belevi'nin gül jestini gözlere soktu

İrem derici, yine yaptı yapacağını. Geçtiğimiz aylarda Cem Belevi'yi ima ederek, "Çok fena aldatıldım" açıklaması yapan Derici, popçuyu sosyal medyadan silmişti. Ancak önceki gün ilginç bir gelişme yaşandı. İki ünlü isim yeniden takipleşmeye başladı. Kısa bir süre sonra ise İrem Derici ellerinde güllerle paylaşım yaptı. Bu çiçekleri Cem Belevi'nin gönderdiği ve Derici'nin aşkını affettiği öğrenildi.
'ÇİÇEK' GİBİ MANZARA
Yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson ile 2022 yılını İzlanda'da karşılayan Dilan Çiçek Deniz, tatil pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Skogafoss Şelalesi'nden karelerini paylaşan oyuncu, "Gittiğim en büyülü yerlerden biriydi" notu düştü.
45'LİK ŞALLI
Ebru Şallı, önceki gün 45 yaşına girdi. ABD'nin Beverly Hills bölgesindeki evlerini balonlarla süsleyen Uğur Akkuş, eşine doğum günü sürprizi yaptı. Elinde pastasıyla poz veren sunucu, "Beni balonlara, kalplere, sevgiye ve öpücüklere boğan eşime çok teşekkür ederim" diyerek mutluluğunu paylaştı.