Aslı Turanlı, yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı

NANKÖR'Ü SEN OKU

Arabesk müziğin güçlü sesi Cengiz İmren, "Nankör "adlı yeni single'ı müzik severlerin beğenisine sundu. Sözü ve müziği Cengiz İmren'e, düzenlemesi ise Ceyhun Çelikten'e ait olan şarkıyla ilgili konuşan İmren, "Nankör'ü okuması için Ebru Gündeş'e gönderdim. 'Bu sana çok yakışır sen okumalısın' dedi. Diğer starların aksine Ebru'nun bu dürüst tavrı beni çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.