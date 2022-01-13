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    Aslı Turanlı, yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı

    Güzel oyuncu Aslı Turanlı, yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı. Yeni projesi için imaj değişikliğine giden oyuncu, sarı saçlarını boyattı. Turanlı’nın yeni tarzı büyük beğeni topladı. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 13 Ocak tarihli Saklambaç haberleri.

    İmaj tazeledi

    Güzel oyuncu Aslı Turanlı, yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı. Yeni projesi için imaj değişikliğine giden oyuncu, sarı saçlarını boyattı. Turanlı'nın yeni tarzı büyük beğeni topladı.

    KÖTÜ KAYNANA DEĞİLİM
    Şevval Sam, önceki gün Etiler'deydi. Oyuncuya, "Oğlunuz sevgilisi ile evlilik isterse düşünceniz ne olur?" sorusu geldi. Sam, "Karışmam gereken bir durum olursa karışırım. Onun dışında kötü kaynanalardan değilim" yanıtını verdi.

    EFSANE DÖNDÜ
    Geçtiğimiz aylarda yaşadığı sağlık sorunlarıyla sevenlerini üzen Kadir İnanır, önceki akşam gezintiye çıktı. Dostlarıyla Zincirlikuyu'da bir AVM'de görüntülenen İnanır, "Sağlık durumum iyi. Her şey yolunda" dedikten sonra evinin yolunu tuttu. Doğan SAVAŞ

        GECE TURU BAŞLADI
        Geçtiğimiz haftalarda Coronavirüs'e yakalanan Rıza Kocaoğlu, iyileştikten hemen sonra soluğu Cihangir gecelerinde aldı. Hastalık sürecinden bahseden Kocaoğlu, "2-3 gün ateşlenme oldu, sonra geçti" dedi. Doğan SAVAŞ

        SOĞUK VIZ GELDİ
        Yağışlı hava Kerem Alışık'ın spor tutkusuna engel olamadı. Yakışıklı oyuncu, önceki gün Arnavutköy'de yürüyüş yaptı. Kapüşonunu başına geçiren ve pandemi kurallarına uyarak maskesini takan Alışık, takdir topladı. Aydın HAMZA

        EN YAKIN ARKADAŞ
        Derya Şensoy, önceki gün objektif karşısına geçti. Top havuzunda poz veren Şensoy'a aşkı Celal Can Algül de eşlik etti. Sevgilisiyle birlikte havuza giren Algül, bu anlarını "En yakın arkadaşımla sıradan bir gün" notu düşerek paylaştı.

            ŞAKA ABARTILDI
            Oyuncu Nilperi Şahinkaya, önceki gün Nişantaşı'nda AVM çıkışı görüntülendi. Dua Lipa için "Bana çıkma teklif ederse onunla sevgili olurum" sözlerine açıklık getiren Şahinkaya, "Şaka olsun diye söyledim, abartıldı" diye konuştu. Maskesiz gezen oyuncu, "Yeni Covid geçirdim. Antikorum yüksek. O yüzden böyle dolaşıyorum" dedi.

            YÜZÜK ŞOV
            Oyuncu Onur Tuna ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündem olan Hande Doğandemir, önceki gün kafa karıştırdı. Güzel oyuncunun, Instagram'da yaptığı paylaşımda parmağındaki gösterişli tektaşı dikkat çekti. Doğandemir, "Evlilik teklifi mi aldın?" sorularını ise cevapsız bıraktı.

            ADRESİ ALAÇATI
            Geçtiğimiz günlerde sıkıntılı halleriyle objektife yansıyan Hadise, önceki gün soluğu Alaçatı'da aldı. Güzel şarkıcı, boş sokaklarda gezip bol bol fotoğraf çektirdi.

                ŞAHİN BAŞROLDE
                Miss Freedom of the World 2019 birincisi, oyuncu ve model Gizem Şahin, iddialı bir proje için kamera karşısına geçiyor. Şahin, Türk asıllı Amerikalı yönetmen Sean GK tarafından çekilecek "Babam ve Uçurtmam" adlı filmde başrol oynayacak.

                DİVA ALKIŞLANDI
                Türk sanat müziğinin divası Bülent Ersoy, uzun yıllar sonra Ankara da konser verdi. Günler öncesi yapılan rezavasyonlarla dolan konserde muhteşem repertuvarı ile yaklaşık 3 saat sahnede kalan Ersoy'un kostümü ise yaklaşık 2,5 ayda hazırlandı. Diva, şarkıları sevenleri için Dede Efendi'den günümüze çok özel parçalar seslendiren Diva, ayakta alkışlandı.

                NANKÖR'Ü SEN OKU
                Arabesk müziğin güçlü sesi Cengiz İmren, "Nankör "adlı yeni single'ı müzik severlerin beğenisine sundu. Sözü ve müziği Cengiz İmren'e, düzenlemesi ise Ceyhun Çelikten'e ait olan şarkıyla ilgili konuşan İmren, "Nankör'ü okuması için Ebru Gündeş'e gönderdim. 'Bu sana çok yakışır sen okumalısın' dedi. Diğer starların aksine Ebru'nun bu dürüst tavrı beni çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.

                    EVRENE BEYAZ MESAJ!
                    Kariyerine hem oyuncu hem de şarkıcı olarak devam eden Nilay Dorsa, yeni yaşını Kuruçeşme'de renkli bir partiyle kutladı. Beyaz şık kıyafetiyle dikkat çeken Dorsa, "Neredeyse her doğum günümde beyaz giyerim. Ama evren bu mesajımı bir türlü almak istemiyor. Ben beyazı artık nikah masasında giymek istiyorum" dedi.

                    NİHAN'NIN YILDIZI!
                    Yorumculuğu ve tarzıyla pop müziğe yeni bir soluk getirmeye hazırlanan Nihan, ilk projesi 'Yıldız'la müzikseverlerle buluştu. Söz ve müziğine Murat Güneş'in imza attığı 'Yıldız'ın düzenlemesini Ufuk Kevser yaptı. Nihan, "bu yıl benim yıldızım parlayacak" dedi.
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                    Bakan Soylu’dan önemli açıklamalar
                    Haberler Saklambaç Aslı Turanlı, yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı
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