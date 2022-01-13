Güzel oyuncu Aslı Turanlı, yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı. Yeni projesi için imaj değişikliğine giden oyuncu, sarı saçlarını boyattı. Turanlı'nın yeni tarzı büyük beğeni topladı.
KÖTÜ KAYNANA DEĞİLİM
Şevval Sam, önceki gün Etiler'deydi. Oyuncuya, "Oğlunuz sevgilisi ile evlilik isterse düşünceniz ne olur?" sorusu geldi. Sam, "Karışmam gereken bir durum olursa karışırım. Onun dışında kötü kaynanalardan değilim" yanıtını verdi.
EFSANE DÖNDÜ
Geçtiğimiz aylarda yaşadığı sağlık sorunlarıyla sevenlerini üzen Kadir İnanır, önceki akşam gezintiye çıktı. Dostlarıyla Zincirlikuyu'da bir AVM'de görüntülenen İnanır, "Sağlık durumum iyi. Her şey yolunda" dedikten sonra evinin yolunu tuttu. Doğan SAVAŞ