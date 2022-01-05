Almeda'dan eşi Tolgahan Sayışman hakkında sorulan soruya güldüren cevap

Oyuncu Tolgahan Sayışman, önceki akşam eşi Almeda ile Etiler'deki bir dönerciye gitti. Gazetecilerle ayak üstü sohbet eden oyuncu, "Eşimin Arnavutluk'tan kuzenleri geldi. Onları ağırlamak için buraya geldik. Döneri çok beğendiler" dedi. Almeda ise gazetecilerin, "Tolgahan bey mutfakta becerikli mi? İyi yemek yapar mı?" sorusuna ise imalı bir yanıt verdi. "Tolga çok güzel yemek yer. Ama yemek yapamaz" diyerek güldürdü. Örnek çift daha sonra yakınlarıyla birlikte evlerinin yolunu tuttu. (Doğan SAVAŞ)
SEREN 'LOLİTA' GİBİ ESTETİSYEN
Şebnem Demir yeni açtığı şubesinde parti verdi. Partiye Dilek Birgen, Arzu Kunt, Elif Akyazıcı Girgin ve Zeynep Toker'in yanı sıra yakın zamanda ameliyat olan Seren Serengil de katıldı. Demir, Seren'e övgüler yağdırdı. "16 yaşında bir genç kız gibi, karşımda bir 'Lolita' görüyorum" diye konuştu.
AİLE BOYU KUZEY'E
İş insanı İlhan Karadeniz ve eşi Öykü Karadeniz, kızları Dilhan'ı alıp Finlandiya'ya gitti. Kuzey ışıklarını izlemek için kızaklar ile Lapland'ın en uç noktasına varıp kamp kurdu.