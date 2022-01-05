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    Almeda'dan eşi Tolgahan Sayışman hakkında sorulan soruya güldüren cevap

    Tolgahan Sayışman, eşi Almeda’nın kuzenlerini dönerciye götürdü. Almeda ise “Tolgahan çok güzel yemek yer ama yapamaz” diyerek güldürdü. İşte sizler için derlediğimiz 5 Ocak tarihli Saklambaç haberleri...

    İkram döner

    Oyuncu Tolgahan Sayışman, önceki akşam eşi Almeda ile Etiler'deki bir dönerciye gitti. Gazetecilerle ayak üstü sohbet eden oyuncu, "Eşimin Arnavutluk'tan kuzenleri geldi. Onları ağırlamak için buraya geldik. Döneri çok beğendiler" dedi. Almeda ise gazetecilerin, "Tolgahan bey mutfakta becerikli mi? İyi yemek yapar mı?" sorusuna ise imalı bir yanıt verdi. "Tolga çok güzel yemek yer. Ama yemek yapamaz" diyerek güldürdü. Örnek çift daha sonra yakınlarıyla birlikte evlerinin yolunu tuttu. (Doğan SAVAŞ)



    SEREN 'LOLİTA' GİBİ ESTETİSYEN
    Şebnem Demir yeni açtığı şubesinde parti verdi. Partiye Dilek Birgen, Arzu Kunt, Elif Akyazıcı Girgin ve Zeynep Toker'in yanı sıra yakın zamanda ameliyat olan Seren Serengil de katıldı. Demir, Seren'e övgüler yağdırdı. "16 yaşında bir genç kız gibi, karşımda bir 'Lolita' görüyorum" diye konuştu.



    AİLE BOYU KUZEY'E
    İş insanı İlhan Karadeniz ve eşi Öykü Karadeniz, kızları Dilhan'ı alıp Finlandiya'ya gitti. Kuzey ışıklarını izlemek için kızaklar ile Lapland'ın en uç noktasına varıp kamp kurdu.



        YÜRÜ BE CEM...
        İstanbul, 20-22 Ocak 2022'de önemli bir moda fuarına ev sahipliği yapacak. Yakışıklı popçu Cem Belevi de bir markanın defilesinde podyuma çıkacak. Belevi'ye Rusya'nın "Bayan İhtişamı" olarak bilinen tasarımcı Mila Bolieva da eşlik edecek.



        EREN'DEN PANDEMİ REKORU
        Trabzon Maçka'da teröristlerin hain saldırısında şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatan "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi, vizyona girdiği ilk günde rekor kırdı. Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak'ta vizyona giren film, 190 bin 387 kişiye ulaştı. Pandemi döneminde en büyük gişeyi yapan Türk filmi olmayı başardı.



        HİNDİSTAN'DAN ÜÇ ÖDÜL
        Yönetmen Göksel Gülensoy'un Sadan Hanım filmi, Hindistan'dan ödülle döndü. Canan Ergüder'in başrolünde oynadığı, bir Alzheimer hastasının hayatını anlatan film, Uluslararası Jaipur Film Festivali'nde üç ödül birden kazandı. Sadan Hanım'ın 'En İyi Uzun Metraj Belgesel Film', 'En İyi Yönetmen' ve 'En İyi Yayınlanmış Film' dallarında ödüle layık görüldüğü açıklandı.



            DİZİ BANK
            Çağatay Ulusoy, uzun süre sonra ekranlara dönecek. Yeni bir dizide başrol oynayacak. Alacağı parayla rekor kıracak. Başarılı oyuncu bölüm başına 450 bin TL'yi cebe indirecek. Ayda 1 Milyon 800 Bin TL kazanacak.



            'IŞIN IŞIL' PROJELER YOLDA
            Güzel oyuncu Deniz Işın, birbirinden özel pozlar verdi. Yeni yılda iki yeni filmde başrol oynacağını dile getirdi... Laurentıus dergisinin yeni yıl kapak yıldızı Deniz Işın oldu. Işın, çekimlerde birbirinden güzel pozlar verdi. Şu sıralar bir komedi dizisinde rol alan Işın, yeni yılda iki tane de sinema filminde başrol oynacağını söyledi.



            KARANTİNA BİTTİ
            Derya Şensoy, Covid 19'u atlattı. Evden çıktı. Kendini sevgilisi Celal Can ile gecelere attı... Oyuncu Derya Şensoy, sevgilisi Celal Can Algül ile birlikte önceki akşam Cihangir'de görüntülendi. Rol aldığı dizinin çekimlerine Coronavirüs'ten dolayı ara verdiğini söyledi. Şensoy, "İlk 4 gün çok zor geçti. İyi tarafı kimseye bulaştırmamış olmam oldu. Set ortamında bir insanın bu hastalığı kapmamasına ihtimal yok" dedi. Şensoy, sevgilisi Celal Can Algül ve Rami Narin ile birlikte poz verdikten sonra gözlerden uzaklaştı.
            (Doğan SAVAŞ)



                LOS ANGELES'TE PTT KONSEPTİ
                Bir süredir gözden uzak olan Ebru Şallı- Uğur Akkuş çifti yeni yıla ABD'nin Los Angeles kentinde girdi. Ünlü çift, yakın arkadaşları ile pijama konseptli bir parti düzenledi. Birbirinden renkli pozlar verdi. Sonra da fotoğraflarını sosyal medyadan servis etti...



                DURMAK YOK
                Işın Karaca, yılbaşında Afyon'da konser verdi. Kendisine özel olarak tasarlanan elbiseyi giydi. "2022'de çok çalışacağız hissediyorum, bana durmak yok. Buradan döner dönmez stüdyoya geçeceğim" dedi.



                ŞEF ŞAKRAK
                Bülent Şakrak, yemek pişirdiği kareleri Instagram'dan servis etti. Şu notu yazdı: Tencerem var, tavam var... Gemlik'liyim avam var...



                    BU SEFER SARI!
                    Alişan'ın eşi Buse Varol, imaj değiştirdi. Kahverengi saçlarını sarıya çevirdi. Ardından sosyal medya hesabından bir anket düzenledi. Takipçilerine saçlarının yakışıp yakışmadığını sordu. Çoğunluk "Yakışmış" yanıtını verdi. Bu arada güzel oyuncunun yakında yeni bir dizi projesiyle ekrana geleceği belirtildi.



                    DİLBERAY ŞARKISI
                    Merhum ses sanatçısı Dilber Ay'ın keder dolu hayatını anlatan "Dilberay" filminden yeni fragman yayınlandı. Sanatçıyı canlandıran Büşra Pekin'den ilk görüntüler geldi. Pekin ayrıca filmde Dilber Ay'ın iki şarkısını da seslendirdi. Merakla beklenen film, 4 Şubat'ta vizyonda...



                    ÇİFTE KUTLAMA
                    Selda Alkor, eşi Cihat İlkbaşaran ile hem doğum gününü hem de 50. evlilik yıldönümünü kutladı. Aşklarında yarım asrı deviren çifti bu özel günlerinde yakın dostları da yalnız bırakmadı.



                        ARAS AŞKINA...
                        Melis Birkan, sevgilisi Aras Aydın'la çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı. Aşkının doğum gününü kutladı: Hayatımın rengi, tutkusu hiç tükenmeyenim, birtanecik romantiğim, iyi ki doğmuşsun canım sevgilim...



                        TULUM ÇIKARDI!
                        Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, kış yüzü görmedi! Mısırlı sevgilisi ile Meksika'nın tropik kenti Tulum'a gitti. Lüks bir otele yerleşti. Birbirinden iddialı pozlar verdi!



                        SÜPER İNNA
                        Son şarkısı "Up" ile müzik listelerinde zirveye yerleşen ünlü şarkıcı Inna, Türkiye'ye geldi. Kayseri'de konser verdi. Süper Star Ajda Pekkan'ın "Yaz Yaz Yaz" şarkısını da konserinde seslendirdi.

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                        KAD-SİS Bursa’da!
                        Haberler Saklambaç Almeda'dan eşi Tolgahan Sayışman hakkında sorulan soruya güldüren cevap
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