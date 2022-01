Almeda'dan eşi Tolgahan Sayışman hakkında sorulan soruya güldüren cevap

KARANTİNA BİTTİ

Derya Şensoy, Covid 19'u atlattı. Evden çıktı. Kendini sevgilisi Celal Can ile gecelere attı... Oyuncu Derya Şensoy, sevgilisi Celal Can Algül ile birlikte önceki akşam Cihangir'de görüntülendi. Rol aldığı dizinin çekimlerine Coronavirüs'ten dolayı ara verdiğini söyledi. Şensoy, "İlk 4 gün çok zor geçti. İyi tarafı kimseye bulaştırmamış olmam oldu. Set ortamında bir insanın bu hastalığı kapmamasına ihtimal yok" dedi. Şensoy, sevgilisi Celal Can Algül ve Rami Narin ile birlikte poz verdikten sonra gözlerden uzaklaştı.

(Doğan SAVAŞ)