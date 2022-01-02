Miray Daner ile Oğulcan Engin evleniyor mu? Yeni yıla orada girdiler

Miray Daner, son dönemde hem projeleri hem de özel hayatıyla ile gündeme geliyor. Daner, bir süredir Seda Sayan-Sinan Engin çiftinin işletmeci oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşıyor.

İkili, 2022 yılını aile üyeleriyle karşıladı. Daner'in yeni yıla Oğulcan Engin'in ailesiyle birlikte girmesi, "Evleniyorlar mı?" sorusunu gündeme getirdi. Aşık olduğunda şeffaf ve içten olduğunu belirten Miray, "Sadece iki insan arasında değil, ruhunuza dokunan her şeye aşk duyabilirsiniz. Bence aşk, doruklarda olan bir sevgi çeşididir" dedi.

Çifte yakın kaynaklar, Miray ve Oğulcan'ın evlilik hazırlığında olduğunu iddia etti.