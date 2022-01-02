Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Bensu Soral ile Hakan Baş Paris'te yeniden dedi! Mutluluk pozları verdiler

    2018’de nikah masasına oturan Bensu Soral ile Hakan Baş, bir süredir evliliklerinde kriz yaşıyordu. Bir süre önce ayrılığın eşiğine gelen Bensu Soral-Hakan Baş çifti, ilişkilerine son bir şans daha verdi. 2022'yi Paris'te karşılayan çift, mutluluk pozu verdi...

    Paris’te aşk başkadır

    2018'de nikah masasına oturan Bensu Soral ile Hakan Baş, bir süredir evliliklerinde kriz yaşıyordu.

    Bensu Soral, "Evliliğimizle ilgili son derece hassas bir süreçteyiz. Zamana ihtiyacımız var" demişti.

    Hakan Baş da, "Bensu ile uyuşamadığımızı düşündüğümüz bazı konulardan dolayı yaklaşık bir aydır çalkantılı bir dönem geçirdiğimiz doğru. Bir yandan da toparlamak için karşılıklı çaba sarf ediyoruz. Dışarıdan gelen yanlış yorumlar süreci daha da zora sokuyor. Hassasiyet rica ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

        Soral ve Baş şimdi aralarındaki buzları eritti, tatile çıktı.

        İkili, yeni yılı Paris'te karşıladı. Bensu Soral, Hakan Baş ile birlikte yer aldığı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, ilişkilerine yeniden şans verdiklerini duyurdu.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kesişme; İyi ki Varsın Eren | Tanıtım
        Haberler Saklambaç Bensu Soral ile Hakan Baş Paris'te yeniden dedi! Mutluluk pozları verdiler
            SON DAKİKA