Atv, 2021 yılını da birincilikle bitirerek Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalı oldu

atv, 2021 yılını da birincilikle bitirerek Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalı olma ünvanını son 6 yıldır elinden bırakmıyor.

Kantar Medya'dan alınan verilere göre 2021 yılında aldığı izlenme oranlarıyla Tüm Gün -Tüm Kişiler, Tüm Gün - AB, Tüm Gün - 20+ABC1 ve Prime Time - Tüm Kişiler kategorilerinde birinci oldu.

Aralık ayında 4 kategoride birinci! Reyting rekorları kıran dizi ve programlarıyla yılların birincisi olan atv, Aralık ayında Tüm Gün – Tüm Kişiler, Tüm Gün – AB, Tüm Gün – 20+ ABC1 ve Prime Time – Tüm Kişiler kategorilerinde aldığı izlenme oranlarıyla birinci oldu.