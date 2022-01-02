2021 yılının konser rekortmeni Tan Taşçı, yılın ilk konserini KKTC'de verdi. 2 bin 500 kişiye harika bir müzik ziyafeti veren şarkıcı, "2021 çok özeldi. Güzel bir yıl olur" dedi. Harbiye Açıkhava konserindeki rekoruyla alakalı da konuşan Tan Taşçı,"Huyum kurusun" yorumunu yaptı.
ALKIŞ YAĞMURU
Deniz Seki, KKTC'de rezervasyonları günler önce dolan gecede 2022'ye merhaba dedi. Ocak ayı içinde çıkaracağı "Sızı" adını verdiği yeni şarkısını ilk defa sahnede söyleyen Deniz Seki dakikalarca alkış aldı.
KIRMIZININ UĞURU
Yılbaşı sahnesine uğur getirdiğine inandığı kırmızı renk bir kombinle çıkan Soner Arıca, İstanbullulara unutulmaz bir yılbaşı yaşattı. Sanatçı, yeni yılı; "2022 kavgasız, gürültüsüz, aşk dolu, harika bir yıl olsun" sözleriyle karşıladı.