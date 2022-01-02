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    Tan Taşçı, yılın ilk konserini KKTC'de verdi

    2021 yılının konser rekortmeni Tan Taşçı, yılın ilk konserini KKTC'de verdi. 2 bin 500 kişiye harika bir müzik ziyafeti veren şarkıcı, "2021 çok özeldi. Güzel bir yıl olur" dedi. Harbiye Açıkhava konserindeki rekoruyla alakalı da konuşan Tan Taşçı,"Huyum kurusun" yorumunu yaptı. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 2 Ocak tarihli Saklambaç haberleri.

    ’Huyum kurusun’

    2021 yılının konser rekortmeni Tan Taşçı, yılın ilk konserini KKTC'de verdi. 2 bin 500 kişiye harika bir müzik ziyafeti veren şarkıcı, "2021 çok özeldi. Güzel bir yıl olur" dedi. Harbiye Açıkhava konserindeki rekoruyla alakalı da konuşan Tan Taşçı,"Huyum kurusun" yorumunu yaptı.

    ALKIŞ YAĞMURU
    Deniz Seki, KKTC'de rezervasyonları günler önce dolan gecede 2022'ye merhaba dedi. Ocak ayı içinde çıkaracağı "Sızı" adını verdiği yeni şarkısını ilk defa sahnede söyleyen Deniz Seki dakikalarca alkış aldı.

    KIRMIZININ UĞURU
    Yılbaşı sahnesine uğur getirdiğine inandığı kırmızı renk bir kombinle çıkan Soner Arıca, İstanbullulara unutulmaz bir yılbaşı yaşattı. Sanatçı, yeni yılı; "2022 kavgasız, gürültüsüz, aşk dolu, harika bir yıl olsun" sözleriyle karşıladı.

        GÜNDEŞ'İN YILBAŞI KOROSU!
        Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta sahne aldı. Rezervasyonların 3 hafta önce tükendiği gecede altın rengi elbisesiyle sahne alan Gündeş, 2022 için temennilerini "Her şeyin başı sağlık... Bu sözün kıymetini hepimiz çok iyi biliyoruz. O yüzden yeni yıldan önce sağlık diliyorum. Geri kalan dilekler ondan sonra" sözleriyle dile getirdi. Gündeş gece boyunca şarkılarını salonu dolduran bin 250 kişiyle hep bir ağızdan söyledi.

        GÖZLER SİMGE'DE
        Güzelliğiyle ve güçlü sesi ile 2021 yılında en çok dinlenen kadın şarkıcıları geride bırakan Simge, yılbaşı nedeni ile KKTC'de 2 ayrı mekan da sahne aldı. 2022'ye dakikalar kala iddialı kıyafetiyle nefes kesen güzel şarkıcı, tüm bakışları üzerine çekti. 2021'de 77 konser veren Simge, yeni yıl içinde sağlık, barış, mutluluk diledi.

        İSTANBUL EDİS İLE COŞTU
        Türk Pop Müziği'nin ünlü yıldızı Edis, yeni yıl heyecanını binlerce dinleyicisi ile sahnede yaşadı. Tüm İstanbul'un buluşma noktası olan Beşiktaş Meydanı'nda yeni yılı coşkuyla karşılayan Edis'i 35 bin kişi izledi.

            AMAN ZİNCİR KOPMASIN
            Ünlü oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel Alkan, yılbaşı gecesi Kozyatağı'nda bir otelde karşıladı. Cesur Elbisesi hakkında konuşan ünlü isim; "Nasıl taşıyorum ben de bilmiyorum. Çok ağır bir elbise. Özel Swarovski taşlardan hazırlanarak 1 ayda yapıldı. Taşırken bile çok zorlanıyorum. Sahnede nasıl dans edeceğim bilmiyorum. Elbise yok biliyorsunuz sadece zincirlerden oluşuyor. Bir zincir kopsa yanarız" dedi.

            KONYA'DA İREM RÜZGARI
            İrem Derici yeni yıl konserinde Konya'da sahneye çıkarak davetlilere unutulmaz anlar yaşattı.

            2022 İYİ GELECEK
            Funda Arar,             yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta sevenleriyle buluştu. Yeni yılın ilk dakikalarında misafirlerine seslenen Arar, "2022 hepimize iyi gelecek" dedi. Başarılı sanatçı güçlü sesiyle izleyenlere muhteşem bir yılbaşı gecesi yaşattı.

                İKİ FARKLI ZİYNET
                Ziynet Sali Antalya'da sahne aldı. Gecede iki farklı kıyafetle giyen Sali, "Siyahı çok severim ama 2021'in olumsuzluklarını temsilen programımın ilk bölümünde siyah giydim. Şimdi küçük bir ara verip 2022'nin aydınlığını temsilen parlak bir kostümle karşınızda olacağım" dedi.

                KUSURSUZ SEDA
                Seda Sayan yılbaşı gecesi Yeşilköy'de sahne aldı. Kusursuz fiziği ile kendine hayran bırakan Seda Sayan, unutulmaz bir yılbaşı gecesi yaşattı. Seda Sayan, "İyi ki doğdun kraliçe" yazılı doğum günü pastasını keserek, hem yeni yaşını, hem de yeni yılı kutladı.

                SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ
                1 Ocak doğumlu İbrahim Tatlıses, 70'inci yaşını sahnede kutladı. 'Pop müziğin Kraliçesi' Hande Yener ve İmparator İbrahim Tatlıses, Belarus'un başkenti Minsk'te yeni yıla girdi. Hande Yener, 70 yaşına basan Tatlıses'in yedi katlı doğum günü pastasını kendi elleriyle sahneye getirdi.

                    AŞK İSTİYOR
                    Şarkıcı Berdan Mardini, yılbaşında Kıbrıs'taydı. Fit görüntüsü ile dikkatleri üzerine çeken şarkıcı, 16 kilo verdiğini söyledi. Yeni yıl dileğini ileten Mardini; "Yeni yeni aşklar olsun 2022'de. Şu an kalbim boş. Önce sağlık, sonra para ve aşk diliyorum. Aşk güzel bir şey insanı gençleştiriyor, enerji veriyor" dedi.
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                    Haberler Saklambaç Tan Taşçı, yılın ilk konserini KKTC'de verdi
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