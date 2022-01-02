Tan Taşçı, yılın ilk konserini KKTC'de verdi

AMAN ZİNCİR KOPMASIN

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel Alkan, yılbaşı gecesi Kozyatağı'nda bir otelde karşıladı. Cesur Elbisesi hakkında konuşan ünlü isim; "Nasıl taşıyorum ben de bilmiyorum. Çok ağır bir elbise. Özel Swarovski taşlardan hazırlanarak 1 ayda yapıldı. Taşırken bile çok zorlanıyorum. Sahnede nasıl dans edeceğim bilmiyorum. Elbise yok biliyorsunuz sadece zincirlerden oluşuyor. Bir zincir kopsa yanarız" dedi.