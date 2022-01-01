Merve Oflaz'dan ilginç hareket! Sevgilisinin arabasına binerken...

Aşkları tam gaz devam eden güzel oyuncu Merve Oflaz ile iş insanı Allan Hakko, önceki akşam Bebek'te seyir halinde görüntülendi. Flaşların patlamasıyla arka camı açan Oflaz, "Sakın yanlış bir şey yazmayın. Ben de araçtayım. Allan'ın kız kardeşide bize eşlik etti" dedi. Oflaz'ın bu açıklaması ise akıllara sevgilisinin gizemli gecesini getirdi. Çünkü Hakko geçtiğimiz günlerde bir grup güzelle eğlenmişti. (Doğan SAVAŞ)
MEKAN MEKAN GEZİYOR
Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, geçtiğimiz aylarda 18 yaşını doldurmuş ve gece hayatında sıkça görülür olmuştu. Küçük Derin, önceki gece yine gecelerin tozunu attırdı. Bebek'ten başlayıp Arvanutköy'e kadar birçok mekanı gezdi. (Doğan SAVAŞ)
JAZZCI GÜZEL
Güzel oyuncu Ayfer Dönmez, sahne performansıyla büyüledi. Oyunculuğu kadar sesinin de güzel olduğu dikkat çekti. Kenan Doğulu ile aynı sahneye çıkan Dönmez, yabancı jazz parçalar seslendirdi. Hem sesiyle hem güzelliğiyle dikkat çekti.