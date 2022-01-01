Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Merve Oflaz'dan ilginç hareket! Sevgilisinin arabasına binerken...

    Merve Oflaz ve Allan Hakko Bebek'te görüntülendi. Merve Oflaz, sevgilisinin aracına bindi. Gazetecilerin kendisini görmesi için camı açıp seslendi: Ben de burdayım. Yanlış olmasın. İşte sizler için derlediğimiz 1 Ocak tarihli Saklambaç haberleri...

    Merve de burda

    Aşkları tam gaz devam eden güzel oyuncu Merve Oflaz ile iş insanı Allan Hakko, önceki akşam Bebek'te seyir halinde görüntülendi. Flaşların patlamasıyla arka camı açan Oflaz, "Sakın yanlış bir şey yazmayın. Ben de araçtayım. Allan'ın kız kardeşide bize eşlik etti" dedi. Oflaz'ın bu açıklaması ise akıllara sevgilisinin gizemli gecesini getirdi. Çünkü Hakko geçtiğimiz günlerde bir grup güzelle eğlenmişti. (Doğan SAVAŞ)



    MEKAN MEKAN GEZİYOR
    Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, geçtiğimiz aylarda 18 yaşını doldurmuş ve gece hayatında sıkça görülür olmuştu. Küçük Derin, önceki gece yine gecelerin tozunu attırdı. Bebek'ten başlayıp Arvanutköy'e kadar birçok mekanı gezdi. (Doğan SAVAŞ)



    JAZZCI GÜZEL
    Güzel oyuncu Ayfer Dönmez, sahne performansıyla büyüledi. Oyunculuğu kadar sesinin de güzel olduğu dikkat çekti. Kenan Doğulu ile aynı sahneye çıkan Dönmez, yabancı jazz parçalar seslendirdi. Hem sesiyle hem güzelliğiyle dikkat çekti.



        'ÖNCE' SAĞLIK
        Kubilay Aka, geçtiğimiz günlerde evde düşüp başını yaralamıştı. Kaza sonrası ilk kez alışverişte görüntülendi. "İyiyim toparladım. Yeni yıl hepimize sağlık getirsin" dedi.



        YENİ YILDA EVDE
        Ekranların güzel oyuncusu Naz Elmas, önceki gün Zincirlikuyu'da görüntülendi. Yeni yıl alışverişine çıktığını söyledi. Artan vaka sayıları ve devam eden pandemiden dolayı 2022'yi evde ailesi ve dostlarıyla karşılayacağını belirtti. Bu arada yeni yılda yeni projeleri olacağını kaydetti.



        2022'Yİ HEBA ETMEYECEK
        Pop müziğin başarılı ismi Ece Mumay yeni şarkısı 'Heba'yla müzikseverlerle buluştu. Düzenlemesini başarılı aranjör Erhan Bayrak'ın yaptığı şarkının klibini ise Ferit Çetinkaya çekti.



            HATALI BİLD'İREM'!
            Oyuncu İrem Altuğ ve sevgilisi Cihangir'de el ele yürürken görüntülendi. Ancak ikili panikledi. Kameraları görünce birbirlerinin ellerini bırakarak farklı yönlere gitti. Bir anda yol ortasında tek başına kalan ünlü oyuncu "Sevgilim arabaya yol vermek için gitti" dedi! Muhabirlerin "Erkek arkadaşınız" kim sorusuna ise birbirinden çelişkili şu yanıtı verdi: "Bir düşünün bakalım hangi diziden, filmden tanıyacaksınız. Ayrıca aramızda bir ilişki falan yok!"



            FOTO-ŞÜKRÜ
            Yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız, Zincirlikuyu'daki bir AVM'de alışverişe çıktı. Turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yanına gelenleri kırmadı. Bol bol fotoğraf çektirdi.



            'CAN'LI RİCA
            Başarılı oyuncu Engin Hepileri ile eşi Beyza Şekerci önceki gün alışverişe çıktı. Objektiflere takıldı. Yanlarında oğulları Can da vardı. Çift, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmadı. Ancak bir şartları vardı: "Sevgili arkadaşlar, tabii ki fotoğraf çekebilirsiniz ama sizden ricamız oğlumuz Can'ı çekmeyin."



                DÜNYA DORSA BEN DURMAM
                Top model, şarkıcı ve oyuncu Nilay Dorsa, büyük bir umutla beklediği yeni yıl için imaj tazeledi. Yılbaşı konseptine uygun olarak baştan aşağı kırmızılara büründü. Dorsa, yeni yılda tiyatro sahnesinde olacağını söyledi. "2022 benim yılım olacak. Çalışmaya devam edeceğim" dedi...

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                20 milyona yeni maaş
                Haberler Saklambaç Merve Oflaz'dan ilginç hareket! Sevgilisinin arabasına binerken...
                    SON DAKİKA