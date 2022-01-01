Merve Oflaz'dan ilginç hareket! Sevgilisinin arabasına binerken...

Aşkları tam gaz devam eden güzel oyuncu Merve Oflaz ile iş insanı Allan Hakko, önceki akşam Bebek'te seyir halinde görüntülendi. Flaşların patlamasıyla arka camı açan Oflaz, "Sakın yanlış bir şey yazmayın. Ben de araçtayım. Allan'ın kız kardeşide bize eşlik etti" dedi. Oflaz'ın bu açıklaması ise akıllara sevgilisinin gizemli gecesini getirdi. Çünkü Hakko geçtiğimiz günlerde bir grup güzelle eğlenmişti. (Doğan SAVAŞ)