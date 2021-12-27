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    Burcu Binici sevgilisi Muhammed Mustafa Baygül'ü öpmelere doyamadı! Sokak ortasında...

    Sevgilisi ile ilk defa görüntülenen oyuncu Burcu Binici, aşk sarhoşu oldu! Sevgilisi Muhammed Mustafa Baygül’ü yol ortasında öpücüklere boğdu. İşte sizler için derlediğimiz 27 Aralık tarihli Saklambaç haberleri...

    Öpmeye doyamadı

    Oyuncu Burcu Binici, önceki gün milli basketbolcu sevgilisi Muhammed Mustafa Baygül'le ilk kez Bebek'te objektiflere takıldı.



    Taksi bekleyen çift ayrılık vakti geldiğinde birbirinden kopamadı! Sevgilisine sarılan oyuncu, bununla da kalmadı. Milli sporcu yu dudaklarından öperek uğurladı. Çiçeği burnunda aşıkların ilişkilerinin yeni başladığı ortaya çıktı. Muhammed Mustafa Baygül'ün Bahçeşehir Koleji'nde oynuyor. (Aydın HAMZA)



    ANNE OLUYOR
    Oyuncu Seray Sever'den müjdeli haber geldi! 2018 yılında Eray Sünbül ile evlenen 48 yaşındaki oyuncunun en büyük dileği gerçekleşti. Sever'in 4 aylık hamile olduğu ve ikiz bebek beklediği öğrenildi.



        CESUR YÜREĞİM
        Hande Yener, yine iddiasını konuşturdu. Sahnede giydiği Taytı 587, bluzuysa tam 500 euro'ydu! Şarkıcı Hande Yener, sesi kadar iddialı ve cesur kıyafetleriyle de dikkat çekti. Önceki akşam bir mekanda sahne alan Yener, Thierry Mugler'in özel tasarım taytı ve bluzunu giydi! Taytı 587 euro (7 bin 300 TL) ve bluzu ise 500 euro (6 bin 250 TL) olan Yener, tarzıyla nefes kesti. Hayranının "Hande cesaretine hayranız" sözlerine "Ben Cesur Yüreğim" diyerek karşılık verdi.



        İŞİN ASLI YANLIŞ DİYET
        Oyuncu ve sunucu Aslı Turanlı, yürekleri ağıza getirdi! Beslenme tarzını değiştiren ve vegan yiyecekler tüketmeye başlayan Turanlı, diyet yüzünden hastanelik olduğunu söyledi! "Salgın diyorlar, aman dikkat. Ben, yaptığım diyetler yüzünden bağışıklık sistemimin çökmesi diyorum. Yeni yılda sağlığınıza ve sevdiklerinize iyi davranın" dedi. Güzel sunucu ve oyuncu, geçtiğimiz ay et ve hayvansal ürünü hayatından çıkardığını söylemişti.



        YENİ YILA YENİ MÜJDE
        Oyuncu Onur Buldu, önceki gün eşi Duygu Koz ile Etiler turuna çıktı. Yeni yılda özel bir gösteri müjdesi veren Buldu, "Yeni yıl için İstanbul'da olacağız" açıklaması yaptı.



            MÜZİK ZİYAFETİ
            Şarkıcı Aşkın Nur Yengi, önceki akşam sevenlerine müzik ziyafeti yaşatı. Uzay Hepari'nin sevilen bestesi 'Serserim Benim' şarkısını seslendirerek herkesi duygulandırdı.



            CÖMERT İBO
            Oyuncu İbrahim Büyükak, önceki akşam Nişantaşı'ndaki bir mekanda arkadaşlarıyla yemek yedi. Çıkışta yürümekte zorlandığı gözlenen oyuncu gazetecilerin sorularına yanıt vermedi. Etrafını çalgıcı çocuklaraysa 100 lira bahşiş verdi. (Doğan SAVAŞ)



            90'LAR GECESİ
            Metin Özülkü, Reyhan Karaca, Jale, Ümit Sayın, Sibel Alaş, Rüya Ersavcı, Hazal'dan oluşan "Şimdi 90'lar" geçtiğimiz akşam Kadıköy'de bir mekanda sahne aldı. "Hadi Bakalım", "Kara Sevda", "Söyle Canım" gibi 90'ların hit şarkılarıyla üç saat sahnede kalan sanatçılar, tam hot aldı. Reyhan Karaca, Jale, Sibel Alaş'ın sevgi gösterileri karşısında zor anlar yaşayan Metin Özülkü; "Konserlere Eda'yı da getireceğim. Onsuz olmuyor" diyerek herkesi güldürdü.



                KÜRKLÜ ÖNLEM
                Cemiyet hayatının ünlü simalarından Şirin Yalçın, önceki gün soğuk havaya rağmen Bebek turuna çıktı. Aracını beklerken gazetecilerle sohbet eden Yalçın'ın şıklığı dikkatlerden kaçmadı. Pelüş kürklü montu ve atkısıyla beğeni topladı.



                ESTETİKTEN KORKMUYORUM
                Manken Özge Ulusoy, önceki gün bir açılışta görüntülendi. Sık sık estetik yaptırdığı haberleriyle gündeme gelen Ulusoy, "Korkmuyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi. "Yok, niye korkayım. İstedikten sonra hiç korkmam, herkes ihtiyacı olduğu için yapsın. Aynaya bakınca kendinizi güzel hissetmeyip mutlu olamayacağınıza, her şeyi yaptırın mutlu olun" diyerek estetiği destekledi. 2022'ye sevgilisi Faruk Çolakoğlu ile gireceğini belirten Ulusoy "Hindi yiyip film izleyeceğiz. Kalabalığa karışmak istemiyoruz" dedi.



                KAR KEYFİ
                Sanatçı İzzet Yıldızhan, hafta sonunu çocuklarına ayırdı. Oğulları Mustafa, Ali Yuşa ve Veysel Efe ile soluğu Uludağ'da aldı. Bol bol kayak yaparak karın keyfini çıkartan Yıldızhan ve 3 oğlu, hatıra fotoğrafı çektirmeyi de unutmadı.



                    NEŞELİ AİLE
                    Oyuncu Pelin Karahan ve Bedri Güntay önceki gün çocuklarıyla birlikte görüntülendi. Oğulları Ali Demir'in doğum gününü kutlayan çiftin neşeli halleri dikkat çekti. Ailecek çok keyifli ve uyumlu görünen Güntay ailesi, görenlere maşallah dedirtti.

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                    Haberler Saklambaç Burcu Binici sevgilisi Muhammed Mustafa Baygül'ü öpmelere doyamadı! Sokak ortasında...
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