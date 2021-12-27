Burcu Binici sevgilisi Muhammed Mustafa Baygül'ü öpmelere doyamadı! Sokak ortasında...





CESUR YÜREĞİM

Hande Yener, yine iddiasını konuşturdu. Sahnede giydiği Taytı 587, bluzuysa tam 500 euro'ydu! Şarkıcı Hande Yener, sesi kadar iddialı ve cesur kıyafetleriyle de dikkat çekti. Önceki akşam bir mekanda sahne alan Yener, Thierry Mugler'in özel tasarım taytı ve bluzunu giydi! Taytı 587 euro (7 bin 300 TL) ve bluzu ise 500 euro (6 bin 250 TL) olan Yener, tarzıyla nefes kesti. Hayranının "Hande cesaretine hayranız" sözlerine "Ben Cesur Yüreğim" diyerek karşılık verdi.