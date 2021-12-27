Burcu Binici sevgilisi Muhammed Mustafa Baygül'ü öpmelere doyamadı! Sokak ortasında...

Oyuncu Burcu Binici, önceki gün milli basketbolcu sevgilisi Muhammed Mustafa Baygül'le ilk kez Bebek'te objektiflere takıldı.
Taksi bekleyen çift ayrılık vakti geldiğinde birbirinden kopamadı! Sevgilisine sarılan oyuncu, bununla da kalmadı. Milli sporcu yu dudaklarından öperek uğurladı. Çiçeği burnunda aşıkların ilişkilerinin yeni başladığı ortaya çıktı. Muhammed Mustafa Baygül'ün Bahçeşehir Koleji'nde oynuyor. (Aydın HAMZA)
ANNE OLUYOR
Oyuncu Seray Sever'den müjdeli haber geldi! 2018 yılında Eray Sünbül ile evlenen 48 yaşındaki oyuncunun en büyük dileği gerçekleşti. Sever'in 4 aylık hamile olduğu ve ikiz bebek beklediği öğrenildi.