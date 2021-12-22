ATV'nin başarılı dizisi Kalp Yarası'ndan hayranlarını heyecanlandıran bölüm! Ayşe ve Ferit evlendi!





ÖLÜMDEN DÖNDÜM

Oyunculuğu bırakarak yurt dışına yerleşen ve kendi lojistik firmasını kuran Tolga Karel, karıştığı kazada 4 kişinin ölümüne neden olduğu için 110 yıl hapsi istenen TIR şoförü hakkında konuşurken yaşadığı korkunç bir olayı paylaştı. Geçtiğimiz sene ilk satın aldığı TIR'ın gözünün önünde küle döndüğü anları paylaşan oyuncu, "Trafik içinde olsaydım belki ben de o çocukla aynı kaderi paylaşacaktım" diye konuştu.