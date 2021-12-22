ATV'nin başarılı dizisi Kalp Yarası'ndan hayranlarını heyecanlandıran bölüm! Ayşe ve Ferit evlendi!

ATV'nin pazartesi akşamlarına damga vuran, yapımını Süreç Film'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu dizisi Kalp Yarası, 25. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekânları ve çarpıcı öyküsü ile nefes kesen Kalp Yarası, #AyFerHikayesi etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.
POLİSE İHBAR ETMEDİ
Aralarına giren herkesi ve tüm engelleri aşan Ferit ve Ayşe, yeniden evlilik yoluna girdi. Yaman'ın Adnan'ın oğlu olduğu gerçeğiyle sarsılan Azade, Ayşe'nin isteme töreninde baygınlık geçirdi. Hastanede tedavi gören Yaman, kendine geldiğinde Betül'le sert bir tartışma yaşasa da genç kadını polislere ihbar etmedi.(Aydın HAMZA)
YORUM YASAK
Eda Taşpınar, önceki gün Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi. Yılbaşı tatili için arkadaşlarıyla plan yaptığını söyleyen Taşpınar'a Yunanistanlı sevgilisi sorulsa da ilişkisiyle alakalı konuşmak istemedi. Sosyal medyada paylaştığı iddialı fotoğrafların yoruma kapalı olduğu hatırlatılınca, "4 yıldır fotoğraflara aldığım olumsuz yorumlar nedeniyle kapattım" dedi. (Aydın HAMZA)