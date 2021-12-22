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    ATV'nin başarılı dizisi Kalp Yarası'ndan hayranlarını heyecanlandıran bölüm! Ayşe ve Ferit evlendi!

    Pazartesi akşamlarına damga vuran ATV’nin başarılı dizisi Kalp Yarası’nda düğün vardı. Ayşe ile Ferit’in evliliği, dizinin hayranlarını da mutlu etti. İşte sizler için derlediğimiz 22 Aralık tarihli Saklambaç haberleri...

    Ayşe ve Ferit evlendi!

    ATV'nin pazartesi akşamlarına damga vuran, yapımını Süreç Film'in üstlendiği, senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Türküler Özgül Akad'ın yazdığı, yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu dizisi Kalp Yarası, 25. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekânları ve çarpıcı öyküsü ile nefes kesen Kalp Yarası, #AyFerHikayesi etiketiyle sosyal medyada da çok konuşuldu.



    POLİSE İHBAR ETMEDİ
    Aralarına giren herkesi ve tüm engelleri aşan Ferit ve Ayşe, yeniden evlilik yoluna girdi. Yaman'ın Adnan'ın oğlu olduğu gerçeğiyle sarsılan Azade, Ayşe'nin isteme töreninde baygınlık geçirdi. Hastanede tedavi gören Yaman, kendine geldiğinde Betül'le sert bir tartışma yaşasa da genç kadını polislere ihbar etmedi.(Aydın HAMZA)



    YORUM YASAK
    Eda Taşpınar, önceki gün Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi. Yılbaşı tatili için arkadaşlarıyla plan yaptığını söyleyen Taşpınar'a Yunanistanlı sevgilisi sorulsa da ilişkisiyle alakalı konuşmak istemedi. Sosyal medyada paylaştığı iddialı fotoğrafların yoruma kapalı olduğu hatırlatılınca, "4 yıldır fotoğraflara aldığım olumsuz yorumlar nedeniyle kapattım" dedi. (Aydın HAMZA)



        YENİ YIL ALIŞVERİŞİ
        Başarılı oyuncu Bade İşçil önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Günün erken saatlerinde alışverişe gelen İşçil, hızlı adımlarla alışveriş merkezinde turlayarak alışverişini tamamladı. İşçil, gazetecilere "Yeni yıl alışverişine geldim. Teşekkür ederim" demekle yetindi.



        ÖLÜMDEN DÖNDÜM
        Oyunculuğu bırakarak yurt dışına yerleşen ve kendi lojistik firmasını kuran Tolga Karel, karıştığı kazada 4 kişinin ölümüne neden olduğu için 110 yıl hapsi istenen TIR şoförü hakkında konuşurken yaşadığı korkunç bir olayı paylaştı. Geçtiğimiz sene ilk satın aldığı TIR'ın gözünün önünde küle döndüğü anları paylaşan oyuncu, "Trafik içinde olsaydım belki ben de o çocukla aynı kaderi paylaşacaktım" diye konuştu.



        HERKES ERKEK OLABİLİR ADAM OLAMAZ
        Ünlü manken Tuğba Özay, Kayseri'de adeta keyif yaptı. Kayseri Talas'ta hanım girişimcilerin hayata geçirdikleri bir mekanın açılışını yapan Tuğba Özay, kaşık kaşık Kayseri mantısı yedi, pastırma kesti. Kadına şiddet konusundaki soruya ise Özay, adeta açtı ağzını yumdu gözünü. Tuğba Özay "Kadın olmadan dünya güzelleşmez, kadın olmadan hayat devam edemez. Herkes erkek olabilir ama adam olamaz. Bunu unutmayın" diyerek isyan etti.



            BERKAY'IN KLİBİNDE MELİSA DÖNGEL OYNADI!
            Müzik listelerinin zirvesinde yerini alan Berkay, 2021'e 'Yan' isimli yeni şarkısıyla veda etti. Murat Joker'in yönetmen koltuğunda oturduğu şarkının klibinde genç ve başarılı oyuncu Melisa Döngel Berkay'a eşlik etti. Sözü Mert Carim, müziği Mert Carim ve Mert Başoğlu imzalı 'Yan'ın düzenlemesini Çağrı Telkıvıran yaptı. Melisa DöngeL, "klip deneyimi çok ilginç" dedi.



            'BENİM RENGİM' ÖDÜLLENİYOR
            Güçlü kadınların toplum tarafından uğradığı baskıya başkaldırılmasını konu alan 'Benim Rengim' filmi Siyad'ın en iyi kısa filmi dalında aday gösterildi. Kadınların günlük hayatlarındaki kesitler yazan oynayan Sema Ceylan,"Özel bir proje oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

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            Haberler Saklambaç ATV'nin başarılı dizisi Kalp Yarası'ndan hayranlarını heyecanlandıran bölüm! Ayşe ve Ferit evlendi!
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