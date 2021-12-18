GQ Türkiye Men of the Year 2021 ödülleri sahiplerini buldu! Törende yıldızlar geçidi yaşandı

İstanbul önceki gece son yılların en şık davetine ev sahipliği yaptı. Samsung Galaxy ana sponsorluğunda GQ Türkiye Men Of The Year 2021 ödül töreni Galataport İstanbul'da gerçekleştirildi.
Fadik Sevin Atasoy'un sunuculuğunu yaptığı gecede; GQ editörleri, yazarları, danışmanları ve okurları tarafından belirlenen müzik, spor, moda, sahne & gösteri, gastronomi, iş dünyası ve sanat dallarında üretimleri ve duruşlarıyla hayata yenilik katan isimler ödüllendirildi.
'Yılın Oyuncusu' rol aldığı yapımlardaki başarılı performansıyla beğeni toplayan Salih Bademci oldu.