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    GQ Türkiye Men of the Year 2021 ödülleri sahiplerini buldu! Törende yıldızlar geçidi yaşandı

    GQ Türkiye Men of the Year 2021 ödülleri sahiplerini buldu. Tören yıldızlar geçidine sahne oldu. Kadınlar güzelliğiyle, erkekler ise şıklıklarıyla geceye damga vurdu.

    Doğan Savaş
    GQ’nun altın gecesi

    İstanbul önceki gece son yılların en şık davetine ev sahipliği yaptı. Samsung Galaxy ana sponsorluğunda GQ Türkiye Men Of The Year 2021 ödül töreni Galataport İstanbul'da gerçekleştirildi.



    Fadik Sevin Atasoy'un sunuculuğunu yaptığı gecede; GQ editörleri, yazarları, danışmanları ve okurları tarafından belirlenen müzik, spor, moda, sahne & gösteri, gastronomi, iş dünyası ve sanat dallarında üretimleri ve duruşlarıyla hayata yenilik katan isimler ödüllendirildi.



    'Yılın Oyuncusu' rol aldığı yapımlardaki başarılı performansıyla beğeni toplayan Salih Bademci oldu.



        Bademci'ye ödülünü Zeynep Günay Tan verdi. 'Yılın Kadını' olan Öykü Karayel'e ödülü Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdürü ve Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş ile Ezgi Karayel tarafından takdim edildi.



        Şıklık yarışının yaşandığı gecede en dikkat çeken isimlerden olan Dilan Çiçek Deniz, davete İzlandalı sevgilisi Thor Saevarsson'la katıldı. Fotoğraf çekimi sırasında çiftin birbirlerine olan aşk bakışları dikkat çekti.



        Çiçek, evlilik soruları hakkında utangaç tavırlar sergiledi. Güzel oyuncu, Raisa Vanessa kıyafetiyle şıklığını konuşturdu.



            DUYGUSAL SALİH
            Yılın Oyuncusu ödülünü alan Salih Bademci sahnedeyken gözyaşlarını tutamadı.



            ROMAN'LIK ÖDÜL
            Öykü Karayel, Yılın Kadını ödülünü alırken eşi Can Bonomo ise gözyaşlarını tutamadı. Karayel, ödül konuşmasında meslek hayatının stresli olduğunu söyleyip ona destek veren eşi Bonomo'ya teşekkür etti. İkizi Ezgi Karayel'le sahneye çıkan oyuncu, ödülü oğlu Roman için aldığını söyledi.



            Fadik Sevin Atasoy ve Yasemin Gebeş.
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                Haberler Saklambaç GQ Türkiye Men of the Year 2021 ödülleri sahiplerini buldu! Törende yıldızlar geçidi yaşandı
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