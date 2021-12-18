GQ Türkiye Men of the Year 2021 ödülleri sahiplerini buldu! Törende yıldızlar geçidi yaşandı





Fadik Sevin Atasoy'un sunuculuğunu yaptığı gecede; GQ editörleri, yazarları, danışmanları ve okurları tarafından belirlenen müzik, spor, moda, sahne & gösteri, gastronomi, iş dünyası ve sanat dallarında üretimleri ve duruşlarıyla hayata yenilik katan isimler ödüllendirildi.