Uluslararası Altın Kalite Ödülleri sahiplerini buldu! ATV geceye 6 ödülle damgasını vurdu

Türkıye'de farklı sektörlerden en iyi isimlerin belirlendiği 5. Uluslararası Altın Kalite Ödülleri, önceki akşam sahiplerini buldu. Limak Eurasia Luxury Hotel'de düzenlenen geceye iş, sanat, magazin ve sosyal yaşam dünyası büyük ilgi gösterdi. Sunuculuğunu Tuğba Özay ile Şenol İpek'in üstlendiği geceye atv damga vurdu. Dizileri, programları ve haberleriyle 2021'de de milyonları ekrana kilitleyen ATV, Uluslararası Altın Kalite Ödülleri'nde 6 ödül kazandı.
'KOCAMAN BIR AİLEYİZ'
'Yılın En İyi Drama Dizisi' seçilen Kardeşlerim'in ödülünü dizinin sevilen oyuncuları Kaan Sevi, Lizge Cömert ve Eren Ören, aldı. Oyuncular, "Ekibimiz adına bu ödülü aldık. Ekip arkadaşlarımız katılamadı. Biz müsait olduğumuz için geldik. Arkamızda büyük bir ekip var. Herkese buradan selam söylüyoruz. Bu kadar gözyaşının ardından bu gözyaşlarının ödüle dönmesi çok sevindirici. Kocaman bir aileyiz. Gerçek hayatta kameranın arkasında farklı farklı ilişkiler kurabildik. Böyle olunca ekrana çok çabuk yansıyor" dedi.
'ANNE OLMAK MUHTEŞEM BİR DUYGU'
Son olarak 'Ses Seda Yok' parçasını çıkaran Atiye, "Pandemi zamanını iyi değerlendirdik. Bir 10 şarkılık albümümüz daha da hazır" dedi. Erol Sebebci'yle evlenen ve iki yaşında kızı olan şarkıcı, "Anne olmak muhteşem bir duygu... En değerliği varlığım. Tabii aralarda beni delirtiyor. Çok yaramaz" diye konuştu.