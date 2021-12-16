Uluslararası Altın Kalite Ödülleri sahiplerini buldu! ATV geceye 6 ödülle damgasını vurdu





'KOCAMAN BIR AİLEYİZ'

'Yılın En İyi Drama Dizisi' seçilen Kardeşlerim'in ödülünü dizinin sevilen oyuncuları Kaan Sevi, Lizge Cömert ve Eren Ören, aldı. Oyuncular, "Ekibimiz adına bu ödülü aldık. Ekip arkadaşlarımız katılamadı. Biz müsait olduğumuz için geldik. Arkamızda büyük bir ekip var. Herkese buradan selam söylüyoruz. Bu kadar gözyaşının ardından bu gözyaşlarının ödüle dönmesi çok sevindirici. Kocaman bir aileyiz. Gerçek hayatta kameranın arkasında farklı farklı ilişkiler kurabildik. Böyle olunca ekrana çok çabuk yansıyor" dedi.