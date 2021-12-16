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    Uluslararası Altın Kalite Ödülleri sahiplerini buldu! ATV geceye 6 ödülle damgasını vurdu

    Uluslararası Altın Kalite Ödülleri sahiplerini buldu. Düzenlenen gecede iş, sanat, magazin ve sosyal yaşam dünyasından büyük ilgi gösterildi. Programları, dizileri ve haberleriyle 2021’e damga vuran ATV geceye damaga vurarak ödülleri topladı.

    ATV’ye 6 ödül

    Türkıye'de farklı sektörlerden en iyi isimlerin belirlendiği 5. Uluslararası Altın Kalite Ödülleri, önceki akşam sahiplerini buldu. Limak Eurasia Luxury Hotel'de düzenlenen geceye iş, sanat, magazin ve sosyal yaşam dünyası büyük ilgi gösterdi. Sunuculuğunu Tuğba Özay ile Şenol İpek'in üstlendiği geceye atv damga vurdu. Dizileri, programları ve haberleriyle 2021'de de milyonları ekrana kilitleyen ATV, Uluslararası Altın Kalite Ödülleri'nde 6 ödül kazandı.



    'KOCAMAN BIR AİLEYİZ'
    'Yılın En İyi Drama Dizisi' seçilen Kardeşlerim'in ödülünü dizinin sevilen oyuncuları Kaan Sevi, Lizge Cömert ve Eren Ören, aldı. Oyuncular, "Ekibimiz adına bu ödülü aldık. Ekip arkadaşlarımız katılamadı. Biz müsait olduğumuz için geldik. Arkamızda büyük bir ekip var. Herkese buradan selam söylüyoruz. Bu kadar gözyaşının ardından bu gözyaşlarının ödüle dönmesi çok sevindirici. Kocaman bir aileyiz. Gerçek hayatta kameranın arkasında farklı farklı ilişkiler kurabildik. Böyle olunca ekrana çok çabuk yansıyor" dedi.



    'ANNE OLMAK MUHTEŞEM BİR DUYGU'
    Son olarak 'Ses Seda Yok' parçasını çıkaran Atiye, "Pandemi zamanını iyi değerlendirdik. Bir 10 şarkılık albümümüz daha da hazır" dedi. Erol Sebebci'yle evlenen ve iki yaşında kızı olan şarkıcı, "Anne olmak muhteşem bir duygu... En değerliği varlığım. Tabii aralarda beni delirtiyor. Çok yaramaz" diye konuştu.



        GECEYE DAMGA VURAN ATV'NİN ÖDÜLLERİ:
        Dizi TV - Yılın En İyi Dizi Magazin Programı
        Kim Milyoner Olmak İster? - Yılın En İyi Yarışma Programı
        Kardeşlerim - Yılın En İyi Drama Dizisi
        Cem Öğretir - Yılın En İyi Erkek Haber Sunucusu
        ATV Ana Haber - Yılın Ana Haberi
        ATV- Yılın Kanalı ATV



        Aslıhan Karalar, 'Yılın Yıldızı Parlayan Kadın' ödülünü aldı.



        Son dönemde yıldızı parlayan Ebru Keskin, 'Wobble' ile 'Yılın Dijital Platform Şarkısı Ödülü'nün sahibi oldu.

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        Haberler Saklambaç Uluslararası Altın Kalite Ödülleri sahiplerini buldu! ATV geceye 6 ödülle damgasını vurdu
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