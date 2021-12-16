3 dev! İbrahim Tatlıses 12 yıl aradan sonra sahnelere Ajda Pekkan ve Ebru Gündeşle dönüyor





DESTAN SEYİRCİYİ EKRANA BAĞLADI

Ekranların yeni fenomeni 'Destan', nefes kesen dördüncü bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu ve gördüğü büyük ilgi ile sosyal medya ve reytinglerin zirvesinde yer aldı. #KUTLUDESTANIMIZ etiketiyle sosyal medyada çok konuşulan 'Destan', henüz bölüm başlamadan Türkiye gündeme girerken, gece boyunca Türkiye ve dünya gündemindeydi. 'Destan', dördüncü bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde % 8,19 reyting ve % 19,22 izlenme payı alarak birinci oldu.

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