3 dev! İbrahim Tatlıses 12 yıl aradan sonra sahnelere Ajda Pekkan ve Ebru Gündeşle dönüyor

Müzık dünyasının 3 devi Ajda Pekkan, İbrahim Tatlıses ve Ebru Gündeş, Günay Restaurant'ta buluşuyor. BVS Group'un amiral gemisi olan İstanbul'daki Günay, yenilenen haliyle kapılarını açıyor. İbrahim Tatlıses 12 yıl aradan sonra 17-18 Aralık günleri üst üste yapacağı açılış konserleriyle Günay Sahnesi'nde olacak. 24-25 Aralık'ta Ebru Gündeş, 31 Aralık yılbaşı gecesi ise Ajda Pekkan, Günay sahnesinde sevenleriyle buluşacak. Bu kadroyu görenler "40 yılda 1 bu kadro bir araya gelir" yorumları yaptı.
SESLİ CEVAP!
Hülya Avşar, önceki gün Yeniköy'de görüntülendi. Avşar Kızı'na "Bazı şarkıcılar ses olmadığı için iddialı sahne kıyafetleri seçiyorlar" iddiası soruldu. Ünlü sanatçı, "Sahnede dekolte güzel duruyor. Sahneye çıkan herkesin sesinin olduğuna inanıyorum. Yoksa sistem kabul etmez zaten" cevabı verdi.
(Aydın HAMZA)
KİLOLAR GİTTİ
Geçtığimiz haftalarda kızı Mercan'ı kucağına alan Özge Özpiriçci, önceki gün Yeniköy'de köpeğiyle yürüyüş yaptı. Oyuncunun doğum kilolarından kurtulduğu görüldü. (Aydın HAMZA)