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    3 dev! İbrahim Tatlıses 12 yıl aradan sonra sahnelere Ajda Pekkan ve Ebru Gündeşle dönüyor

    Müzik dünyasının 3 devi sahne almaya hazırlanıyor. Ajda Pekkan ve Ebru Gündeş'in olduğu kadroda, İbrahim Tatlıses 12 yıl aradan sonra sahne alacak. İşte sizler için derlediğimiz 16 Aralık tarihli Saklambaç haberleri...

    Dev buluşma

    Müzık dünyasının 3 devi Ajda Pekkan, İbrahim Tatlıses ve Ebru Gündeş, Günay Restaurant'ta buluşuyor. BVS Group'un amiral gemisi olan İstanbul'daki Günay, yenilenen haliyle kapılarını açıyor. İbrahim Tatlıses 12 yıl aradan sonra 17-18 Aralık günleri üst üste yapacağı açılış konserleriyle Günay Sahnesi'nde olacak. 24-25 Aralık'ta Ebru Gündeş, 31 Aralık yılbaşı gecesi ise Ajda Pekkan, Günay sahnesinde sevenleriyle buluşacak. Bu kadroyu görenler "40 yılda 1 bu kadro bir araya gelir" yorumları yaptı.



    SESLİ CEVAP!
    Hülya Avşar, önceki gün Yeniköy'de görüntülendi. Avşar Kızı'na "Bazı şarkıcılar ses olmadığı için iddialı sahne kıyafetleri seçiyorlar" iddiası soruldu. Ünlü sanatçı, "Sahnede dekolte güzel duruyor. Sahneye çıkan herkesin sesinin olduğuna inanıyorum. Yoksa sistem kabul etmez zaten" cevabı verdi.
    (Aydın HAMZA)



    KİLOLAR GİTTİ
    Geçtığimiz haftalarda kızı Mercan'ı kucağına alan Özge Özpiriçci, önceki gün Yeniköy'de köpeğiyle yürüyüş yaptı. Oyuncunun doğum kilolarından kurtulduğu görüldü. (Aydın HAMZA)



        POPÇU MANKEN!
        Emre Kaya, bu kez podyumda boy gösterdi. KayaDova'nın, Fashion Week Ankara'daki defilesine imza atan şarkıcı, siyah bol kesim bir pod şort üzerine hafif slim bir ceket ile dikkat çekti.



        MÜZİKLİ KOMEDİ NİLGÜN
        Belgün, Bekir Aksoy'la birlikte 'Kalpten Kalbe' adlı oyun ile ocak ayında seyirciyle buluşacak. 3 farklı kadın-erkek ilişkisini anlatan 'Kalpten Kalbe'nin müzik direktörlüğünü ise Metin Özülkü üstlendi.



        DESTAN SEYİRCİYİ EKRANA BAĞLADI
        Ekranların yeni fenomeni 'Destan', nefes kesen dördüncü bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu ve gördüğü büyük ilgi ile sosyal medya ve reytinglerin zirvesinde yer aldı. #KUTLUDESTANIMIZ etiketiyle sosyal medyada çok konuşulan 'Destan', henüz bölüm başlamadan Türkiye gündeme girerken, gece boyunca Türkiye ve dünya gündemindeydi. 'Destan', dördüncü bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde % 8,19 reyting ve % 19,22 izlenme payı alarak birinci oldu.

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        Ticarette oyun kuralları değişiyor
        Haberler Saklambaç 3 dev! İbrahim Tatlıses 12 yıl aradan sonra sahnelere Ajda Pekkan ve Ebru Gündeşle dönüyor
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